"Похоже, русские выигрывают нефтяную войну" • 183 • Аналитика © AP Photo / Eric Gay Беспрецедентная ситуация с отрицательными ценами на нефть — ничего не говорит о будущем нефтяного рынка, но многое говорит о том, каким образом нефтяной рынок будет корректировать амбиции американских сланцевых компаний, которые не захотели сотрудничать со странами — членами "нефтяного альянса" ОПЕК+. О том, что цены на нефть могут оказаться "в отрицательной зоне" и что последствия будут самыми тяжелыми, банковские аналитики (включая аналитиков ведущих американских и европейских банков) предупреждали еще месяц назад. Причем даже в СМИ активно обсуждалось, что беспрецедентные сокращения добычи, которые с мая будут проводить Саудовская Аравия, Россия и другие участники сделки ОПЕК+, окажутся недостаточными для того, чтобы выправить цены на нефть в краткосрочной перспективе, и что для их стабилизации в условиях коронавирусной эпидемии потребуется содействие со стороны американского нефтяного сектора. Справедливости ради нужно отметить, что как среди американских чиновников (например, членов комиссии по регулированию нефтяной отрасли в Техасе), так и среди руководителей и владельцев самих сланцевых компаний нашлись сторонники здравого смысла, которые предлагали официально или неофициально организовать сокращение добычи в США одновременно с заключением сделки ОПЕК+ или уже после ее заключения, — для того, чтобы убедить скептиков, что саудовские и российские нефтяники не воспользуются американской слабостью. Однако сторонники здравого смысла и трезвого расчета оказались в меньшинстве, а министр энергетики США заявил на "виртуальном саммите" G20, что уровень добычи нефти в США будет корректировать рынок. И что до конца 2020 года в зависимости от того, какая прогнозная модель окажется верной, добыча "добровольно-принудительно" упадет на два или три миллиона баррелей в сутки. Такое сокращение будет эквивалентом ухода с рынка около четверти американской нефтедобычи. В сухом заявлении американского министра энергетики на саммите G20 самым важным моментом были совсем не цифры (вероятно, способа точно определить, какой объем добычи в США будет уничтожен до конца 2020-го, вообще не существует), а то, каким способом предполагается регулировать добычу. Высокопоставленный вашингтонский чиновник сказал, что это будет делать рынок, и это вполне устроило, например, представителей Саудовской Аравии, которая сейчас является председателем группы G20. Все дело в том, что и саудовские, и российские нефтяники и чиновники, в отличие от многих псевдоэкспертов, которые объявляли о "победе США над ОПЕК", прекрасно себе представляли, как будет выглядеть именно "рыночный" механизм принудительного сокращения. А выглядеть он будет примерно как повторяющаяся (в случае необходимости — каждый месяц) ценовая катастрофа на американском рынке фьючерсов на нефть. С возможным повторением отрицательных цен, вызванных как особенностями конструкции американского нефтяного рынка, так и (в первую очередь!) действиями американских сланцевиков, которые даже в отношениях с федеральными властями и техасскими государственными регуляторами "не захотели решить вопрос по-хорошему, и вышло по-плохому". Аналитик американского банка Goldman Sachs Дамьен Курвалэн, который одним из первых еще несколько недель назад предсказал возможность негативных цен на нефть, в том числе в США, разъясняет, что произошло (цитата по ZeroHedge): "Майский фьючерсный контракт на нефть марки WTI на Чикагской товарной бирже истекает завтра, 21 апреля. Любой держатель длинной позиции (покупатель нефти, который не закроет контракт до этой даты, то есть не продаст его на рынке. — Прим. ред.) будет затем обязан принять поставку сырой нефти в Кушинге в течение мая месяца (либо путем передачи в назначенный трубопровод или хранилище, либо через "перевод внутри хранилища"). Это означает, что инвестор, заключивший майский контракт WTI, будет вынужден продать эту позицию (по любой цене) до 21 апреля, чтобы избежать застревания в необходимости искать место для баррелей в хранилище в Кушинге, которое к тому времени, вероятно, будет полностью заполнено (оно уже заполнено на 77 процентов по состоянию на прошлую пятницу, что указывает на дефицит места в хранилище к первой неделе мая)." Прямым последствием этой локальной логистической и складской катастрофы, вызванной желанием сланцевиков "добывать до упора", стало обрушение не только цен на нефть с поставкой в конце апреля и начале мая, но и на нефть, которая будет поставлена в июне и июле, хотя размах падений там пока не такой впечатляющий и цены еще положительны. С учетом того что у многих американских компаний цены поставок нефти покупателям привязаны именно к этому фьючерсному контракту, даже в том случае, если нефть поставляется совсем не в Кушинг, — серьезные проблемы сейчас будет испытывать значительная часть американских добытчиков. Причем не только и не столько от негативных цен прямо сейчас, сколько от резко падающих цен в ближайшие месяц-два, а также перспективы физической невозможности закачать нефть в трубопровод или найти ей место для хранения. В той или иной мере аналогичные проблемы возникнут и в других точках мира, но вряд ли где-то масштаб ущерба сравнится с тем, что происходит в США, где нефтяники массово страдают от собственных амбиций. Возвращаясь к вопросу о том, кто и как выигрывает нефтяную войну, можно отметить грустные расчеты Королевского банка Канады и авторитетной консалтинговой компании Rystad Energy, которые просуммировали журналисты канадского издания Financial Post: "Кто выигрывает? Вынуждено сокращенная добыча нефти в Северной Америке может быть в пять раз выше, чем в странах ОПЕК... Североамериканские добытчики нефти оказываются раздавленными, так как ожидается, что нефтяное наводнение будет удерживать цены на низком уровне дольше (чем ожидалось. — Прим. ред.). RBC Capital Markets ожидает, что добыча сланцевой нефти в США сократится на 1,5 миллиона баррелей в день... Напротив, среди добытчиков ОПЕК только Ирак будет вынужден дополнительно сократить 300 000 баррелей в сутки, а Венесуэла — 275 000 баррелей в сутки. Пока что русские и саудовцы, похоже, выигрывают войну за долю рынка. Однако это им дорого обходится, поскольку большинство стран ОПЕК в значительной степени зависят от высоких цен на нефть... В целом добыча в Северной Америке может сократиться на 2,64 миллиона баррелей в сутки в этом году, а объемы (дополнительного принудительного. — Прим. ред.) сокращения ОПЕК составляют около 575 000 баррелей в сутки, согласно данным, взятым от RBC и Rystad." Дональд Трамп уже обещает как-то помочь сланцевым компаниям, но он это уже обещал раньше, и ему не дали это сделать его политические оппоненты в конгрессе США, некоторые из которых открыто празднуют и радуются массовым увольнениям нефтяников и обвалу цен на нефть. Ценовую конъюнктуру нефтяного рынка на ближайшие месяцы предсказать невозможно, но эпидемия все равно закончится, что приведет к восстановлению спроса и росту цен. Однако до этого момента, как справедливо указывают западные источники, довольно значимая часть нефтедобытчиков США и Канады просто не доживет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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