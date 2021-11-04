«Похоже на зондирование почвы»: как США могут изменить свою ядерную политику

В Белом доме намерены изучить возможности изменения ядерной политики США. В частности, речь идёт о рассмотрении варианта использования ядерного арсенала только в качестве меры сдерживания или ответного шага, а также неприменения ядерного оружия первыми. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники. Союзники Штатов ранее высказывали несогласие с подобными инициативами, выражая опасения, что такой шаг приведёт к усилению России и Китая в этой сфере. В Москве же указывали Вашингтону на необходимость внести ясность, при каких обстоятельствах он намерен использовать свой ядерный потенциал. Эксперты считают, что в администрации Джо Байдена пытаются прощупать почву на предмет пересмотра ядерной стратегии страны, так как понимают, что эта идея может быть непопулярной у военного лобби в США, а также у европейских партнёров, опасающихся лишиться «ядерного зонтика».

Администрация США в ноябре намерена рассмотреть возможность изменения ядерной политики страны. Как сообщил The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники, на серии встреч в закрытом формате планируется определить, стоит ли изменить принцип применения американского ядерного арсенала, определив его «единственную цель» как сдерживание или ответ на агрессию.

«На повестке дня совещаний Белого дома по ядерной политике в этом месяце обсуждается не обещание «не применять (ядерное оружие. — RT) первыми», а заявление о «единственной цели» (возможного использования США ядерного оружия. — RT). Декларирование «единственной цели», в зависимости от формулировки заявления, не обязательно ограничит возможности США по нанесению ядерных ударов», — цитирует издание неназванного высокопоставленного чиновника.

Также отмечается, что предстоящие консультации на эту тему в рамках Совета национальной безопасности США станут частью стратегии администрации президента Джо Байдена по разработке новой политики в отношении ядерного оружия. В их рамках будет затронут и такой вопрос, как целесообразность программы модернизации ядерного арсенала и его расширения, которую одобрил 45-й глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Положение о намерении сократить роль ядерных вооружений в стратегии нацбезопасности США отмечалось ещё в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности», обнародованных Белым домом в начале марта. К тому же сам Байден в 2017-м, ещё будучи вице-президентом, отмечал, что «трудно представить себе правдоподобный сценарий, при котором США было бы необходимо первыми применить ядерное оружие». Во время предвыборной президентской кампании в 2020 году, он подтвердил этот тезис, назвав сдерживание и ответную меру «единственной целью ядерного арсенала США» и пообещав воплотить эту позицию в жизнь.

Белый дом

© REUTERS/Al Drago

При этом его предшественник-демократ Барак Обама, также заявлявший о намерении сокращать ядерное вооружение, так и не смог реализовать обещания по установлению «единственной цели» для ядерных сил страны. В его ядерной стратегии допускалось применение соответствующего оружия в «самых крайних случая» и отсутствовала чёткая формулировка о его неприменении первыми.

Подтвердить лидерство

Однако демократы не оставляют надежды на пересмотр обстоятельств для применения ядерного оружия, отмечая, что таким образом США подадут пример другим странам. В частности, конгрессмен Адам Смит и сенатор Элизабет Уоррен в апреле в очередной раз вынесли на рассмотрение законопроект о запрете превентивного ядерного удара. Их аналогичная инициатива, представленная в 2019 году, не встретила одобрения.

«Закрепление на законодательном уровне идеи о том, что ядерное сдерживание — единственная цель нашего ядерного арсенала, укрепляет национальную безопасность США и подтверждает наше лидерство в области ядерного нераспространения», — заявлял Смит.

В свою очередь Уоррен добавляла, что угрозы Вашингтона применить ядерное оружие первым делают Соединённые Штаты менее безопасными, поскольку увеличивают шансы на просчёт или случайность.

«В ядерной войне нет победителей», — отмечала она.

Однако их доводы не считают обоснованными в Республиканской партии. Так, старший республиканец сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш в недавней колонке для издания Defense News заявлял, что и отказ от превентивного удара, и установление «единственной цели» для ядерного арсенала по сути означают одно и то же и несут угрозу для безопасности как самих Соединённых Штатов, так и их союзников. По его словам, даже Барак Обама отказался пересматривать назначение арсенала, хотя изначально тоже был настроен довольно решительно.

«Заявить, что США никогда не применят ядерное оружие первыми, — худшая из возможных мер. Такая политика отпугнёт наших друзей, развяжет руки нашим противникам и нанесёт ущерб самим целям (ядерного. — RT) нераспространения, которые, как утверждается, она продвигает», — подчёркивал Риш.

Старший республиканец комитета по иностранным делам сената конгресса США Джим Риш

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По его мнению, узаконивание «единственной цели», которую продвигает администрация Байдена, подорвёт веру американских союзников в приверженность Вашингтона пятой статье устава НАТО о коллективной обороне и в намерения США обеспечивать трансатлантическую безопасность и безопасность северо-восточной Азии. Таким образом, отмечал сенатор, администрация Байдена схлопнет «ядерный зонтик», который не только защищает партнёров США, но и препятствует распространению ядерного оружия.

Союзники в панике

Об отсутствии энтузиазма по поводу перспективы пересмотра Вашингтоном своей ядерной стратегии заявляли и союзники США. В частности, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии Американскому институту предпринимательства отмечал, что Лондон «не поддерживает изменение стратегии» США. Тем более, что в самой Британии настроены на расширение ядерного потенциала, что прописано в опубликованной в марте обновлённой стратегии обороны и внешней политики. Согласно документу, британские власти намерены поднять потолочное значение размера арсенала до 260 боеголовок.

О необходимости использовать ядерное оружие для сдерживания России говорила и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её мнению, таким образом нужно дать понять Москве, что в Североатлантическом альянсе «готовы применить и такие средства для того, чтобы это заранее устрашало, и чтобы ни у кого не возникло мысли о нападении на партнёров НАТО». Её заявление вызвало волну критики не только в России, но и в Германии. Так, глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), одержавшей победу на выборах в бундестаг, Рольф Мютцених назвал слова министра «безответственными».

Однако мнение Крамп-Карренбауэр разделяют некоторые союзники Соединённых Штатов. Так, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что помимо Великобритании и Германии за неизменность действующей ядерной политики Вашингтона выступают Франция, Австралия и Япония. По данным FT, США получили негативную реакцию партнёров на свои планы, разослав им анкеты с вопросами об их отношении к возможности пересмотреть ядерную политику. Союзники уверены, что этот шаг «может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай».

«Это будет огромным подарком для Китая и России», — заявил в разговоре с изданием европейский чиновник на условиях анонимности.

При этом, как сообщалось в материале, некоторые американские союзники обеспокоены тем, что их опасения, вероятнее всего, не учитываются правящей верхушкой Соединённых Штатов. И их озабоченность подогревается недавними шагами Вашингтона о выводе войск из Афганистана и создании оборонного партнёрства AUKUS, которые не были согласованы с ними.

В связи с этим высокопоставленный источник FT в конгрессе отмечал, что союзники уже паникуют по поводу новых планов Белого дома.

«Принятие декларативной ядерной политики «о единственной цели» стало бы сокрушительным ударом для союзников и партнёров США. Такое решение подорвёт наш авторитет», — уверен собеседник FT.

Флаги России и КНР

© REUTERS/Jason Lee

В России нынешние формулировки Соединённых Штатов по условиям, в которых те оставляют за собой право использовать ядерное оружие, считают неконкретными. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на форуме «Диалог Форт-Росс», в Москве озабочены тем, что Вашингтон использует в этом вопросе довольно туманные формулировки.

«Мы обеспокоены тем фактом, что в последние годы США сознательно добавили неопределённости в вопрос о том, при каких обстоятельствах возможно применение ядерного оружия. Мы хотим здесь больше ясности», — сказал дипломат.

По его словам, Россия ожидает, что США приложат усилия для ликвидации этой неопределённости, и готова предпринять встречные шаги.

«Нам бы всё-таки хотелось увидеть любые шаги, которые могли бы добавить конкретики… чтобы ядерный порог был выше, чем сегодня. Это было бы взаимно», — отметил Рябков.

Изменение баланса сил

Эксперты полагают, что тема ядерного оружия не случайно стала вновь актуальной в Белом доме (пусть пока и на уровне источников). По мнению аналитиков, это связано с корректировкой стратегического баланса в мире.

Как отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, США уже не в том положении, в каком были в годы холодной войны, когда обладали количественным и качественным преимуществом в вооружении перед СССР и тем более Китаем.

«Сейчас ситуация изменилась, и по ряду аспектов ядерной гонки русские и китайцы вырвались вперёд. Например, у Москвы имеются межконтинентальные баллистические ракеты с мобильным стартом, она может применить гиперзвуковое оружие, которое невозможно перехватить существующими ПРО, а ещё разрабатывает наводящую ужас на США океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник», — отметил Батюк.

Всё это, считает он, заставляет американцев задуматься о пересмотре их ядерной стратегии, так как она касательно, например, превентивного удара может разрабатываться лишь в условиях ядерного превосходства, пусть даже и не абсолютного.

Вместе с тем, полагает эксперт, в Белом доме, несмотря на всю независимость власти от мнений её союзников, не могут в одночасье объявить об изменении их позиции по применению ядерного арсенала.

«Поэтому такие публикации в СМИ очень похожи на зондирование почвы относительно реакции как своих политиков и военных, так и стратегических партнёров. Тем более, что рейтинг Байдена находится в стадии снижения и у демократов нет твёрдого большинства над республиканцами», — сказал Батюк.

Как, в свою очередь, отметил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин, взгляд администрации Байдена на проблему ядерного развития США в корне отличается от того, каким видели его в администрации Трампа. Аналитик напомнил, что программа Трампа по ядерной модернизации была ещё и весьма затратной.

«Ядерная отрасль США давно не на высоте. Чтобы её реанимировать и перезапустить нужны технологии и средства, что довольно сложно и дорого. К тому же того вооружения, что уже есть у США, и так хватает для сдерживания. Одним словом, военного и стратегического смысла в этом нет», — пояснил Козюлин в разговоре с RT.

Флаги стран ЕС

Reuters

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Однако, подчеркнул он, Соединённые Штаты всё равно попытаются в этом вопросе заручиться поддержкой своих союзников, чтобы сохранить и авторитет, несколько подорванный в свете недавних событий, и баланс сил.

«Ведь есть страны типа Японии и Южной Кореи, которые очень сильно зависят от американского «ядерного зонтика». Если они почувствуют, что есть некоторая ненадёжность в нём, то могут начать создавать своё ядерное оружие, а это не в интересах ни самих США, ни России, ни Китая», — сказал эксперт.

В Европе же, отметил Владимир Батюк, не готовы к тому, что Вашингтон ослабит себя пересмотром обстоятельств использования ядерного арсенала. Ведь тогда им придётся либо самим наращивать свой военный потенциал, либо пересматривать отношения с Россией и Китаем.

«Для них это очень непростой вызов — отсюда и неоднозначная реакция американских союзников. Если проводить аналогии, нечто подобное произошло в 60-е годы прошлого века, когда американцы перешли от стратегии массированного возмездия, к стратегии гибкого реагирования. Тогда тоже не все были этим довольны, особенно в Европе», — заключил аналитик.