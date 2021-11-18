Похоже на то, что украинскую власть ждут «последние времена»

На днях Зеленский объявил, что Украина закупит новейшие электропоезда Stadler по цене 12,5 миллионов евро за один состав. Известно, что аналогичные поезда недавно закупали Швейцария – по 6,5 миллионов евро за состав, Германия – по 6,3 миллиона евро, и Польша – за 7,5 миллионов евро. Причём в Польше разразился скандал в этой связи – когда стало известно, что за поезда явно переплатили. Украина же осуществляет закупки вдвое дороже – явно те, кто непосредственно этим занимается, куда-то спешат.

Сюжет: Украинский кризис, Коррупция

Как выясняется, курирует закупку поездов Stadler не «Укрзализница», как можно было подумать, а офис президента Украины, и конкретно – куратор «Большой стройки», замглавы офиса Кирилл Тимошенко. Несложно предположить, что в этой связи к Тимошенко у правоохранительных и антикоррупционных органов могут возникнуть вопросы. Слишком уж очевидны намерения. «На строительстве дорог в рамках «Большой стройки», – разъясняют специалисты, – откаты, по украинским меркам, весьма «божеские», до 30 процентов. А с поездами – под 100 процентов! Окружение Зеленского, похоже, куда-то спешит».

Министерство энергетики Белоруссии объявило о прекращении подачи электроэнергии на Украину с 18 ноября. Говорят, президент Лукашенко поставил Зеленскому жёсткое условие: публичные извинения за прошлогоднюю поддержку мятежницы Тихановской и использование Минска «втёмную» в скандальной истории с попыткой похищения российских наёмников. Но Зеленский наотрез отказался приносить извинения. И Лукашенко отключил ему электричество. При этом под большим вопросом продолжение поставок ГСМ. А из-за их прекращения украинская бронетехника на Донбассе перестанет передвигаться. «Если бы у Зеленского имелись какие-то дальние планы касательно своего пребывания в должности, – разъясняют белорусские эксперты, – он непременно бы созвонился с Лукашенко и принёс бы ему извинения, хотя бы и не публично. Но, скорее всего, Зеленский в курсе, что его пребывание в должности главы государства продлится недолго».

Опубликованное накануне расследование причастности украинских властей к срыву операции по похищению российских наёмников, выявило следующее: Зеленскому и Ермаку было известно об операции, мало того, именно Зеленский отдал приказ о её проведении. Таким образом, попытка представить происшедшее, как самовольный акт действия военной разведки Минобороны (ГУР МО) потерпела фиаско – военные лишь выполняли приказ главковерха Зеленского. А планирование операции похищения иностранного самолёта – ни что иное, как акт государственного терроризма. Преступление, у которого нет срока давности.

Случайны ли такие совпадения? Уж не готовится ли и вправду Зеленский к досрочной эвакуации?