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Похоже на то, что украинскую власть ждут «последние времена»

18 ноября 2021, 14:35  •  227 • Украина
На днях Зеленский объявил, что Украина закупит новейшие электропоезда Stadler по цене 12,5 миллионов евро за один состав. Известно, что аналогичные поезда недавно закупали Швейцария – по 6,5 миллионов евро за состав, Германия – по 6,3 миллиона евро, и Польша – за 7,5 миллионов евро. Причём в Польше разразился скандал в этой связи – когда стало известно, что за поезда явно переплатили. Украина же осуществляет закупки вдвое дороже – явно те, кто непосредственно этим занимается, куда-то спешат.
Сюжет: Украинский кризис, Коррупция
Как выясняется, курирует закупку поездов Stadler не «Укрзализница», как можно было подумать, а офис президента Украины, и конкретно – куратор «Большой стройки», замглавы офиса Кирилл Тимошенко. Несложно предположить, что в этой связи к Тимошенко у правоохранительных и антикоррупционных органов могут возникнуть вопросы. Слишком уж очевидны намерения. «На строительстве дорог в рамках «Большой стройки», – разъясняют специалисты, – откаты, по украинским меркам, весьма «божеские», до 30 процентов. А с поездами – под 100 процентов! Окружение Зеленского, похоже, куда-то спешит».
Министерство энергетики Белоруссии объявило о прекращении подачи электроэнергии на Украину с 18 ноября. Говорят, президент Лукашенко поставил Зеленскому жёсткое условие: публичные извинения за прошлогоднюю поддержку мятежницы Тихановской и использование Минска «втёмную» в скандальной истории с попыткой похищения российских наёмников. Но Зеленский наотрез отказался приносить извинения. И Лукашенко отключил ему электричество. При этом под большим вопросом продолжение поставок ГСМ. А из-за их прекращения украинская бронетехника на Донбассе перестанет передвигаться. «Если бы у Зеленского имелись какие-то дальние планы касательно своего пребывания в должности, – разъясняют белорусские эксперты, – он непременно бы созвонился с Лукашенко и принёс бы ему извинения, хотя бы и не публично. Но, скорее всего, Зеленский в курсе, что его пребывание в должности главы государства продлится недолго».
Опубликованное накануне расследование причастности украинских властей к срыву операции по похищению российских наёмников, выявило следующее: Зеленскому и Ермаку было известно об операции, мало того, именно Зеленский отдал приказ о её проведении. Таким образом, попытка представить происшедшее, как самовольный акт действия военной разведки Минобороны (ГУР МО) потерпела фиаско – военные лишь выполняли приказ главковерха Зеленского. А планирование операции похищения иностранного самолёта – ни что иное, как акт государственного терроризма. Преступление, у которого нет срока давности.
Случайны ли такие совпадения? Уж не готовится ли и вправду Зеленский к досрочной эвакуации?

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