«Похоже на ситуацию в Ираке»: США посчитали ядерные объекты Кима

В США заявили, что у КНДР есть примерно 3 тыс. объектов и построек, которые используются для разработки ядерных ракет и оружия. Об этом пишет южнокорейская газета «Мунхва ильбо» со ссылкой на данные американских властей.

«Первые секретные ядерные разработки в Северной Корее были зафиксированы разведкой США в 1982 году. На протяжении прошедших с тех пор 36 лет список ядерных объектов КНДР постоянно пополнялся», — пишет газета.

По данным южнокрейского СМИ, такие выводы американская сторона сделала на основе спутниковых снимков. При этом с учетом наличия скрытых построек могут возникнуть сложности во время проверок и инспектирования ядерных и ракетных объектов КНДР, пишет газета. Кроме того, подчеркивается, что переговоры между американской и северокорейской сторонами по поводу денуклеаризации «займут много времени».

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отнеслись к представленным в публикации «Мунхва ильбо» данным достаточно скептически.

«Эти данные мне кажутся несколько странными, — говорит научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. —

Похоже, что это примерно та же ситуация, когда США обнаружили в Ираке несколько тысяч ядерных объектов. Эта информация была использована как повод, чтобы обследовать всю страну, и затем, — условно говоря, уточнить цели для будущих бомбардировок».

Специалист по вопросам ядерной безопасности, директор программы «Ядерное нераспространение» ПИР-Центра Андрей Баклицкий также сомневается в правдоподобности этих данных. «Потому что 3 тыс. объектов — это очень много. Если мы говорим про какие-то крупнейшие объекты, то явно здесь счет должен идти на десятки, а не тысячи», — замечает эксперт.

Впрочем, собеседник «Газеты.Ru» добавляет: все зависит от того, как и что считать ядерными объектами. По словам Баклицкого, за «ядерные объекты» могли быть посчитаны любые лаборатории, занимающиеся ядерными исследованиями, и все заводы, которые производят компоненты для ядерной программы. «Скорее всего, там также учитываются и программы доставки ядерного оружия — то есть программа баллистических ракет — тогда я могу себе представить, как там могли насчитать 3 тыс.», — говорит эксперт.

«Возможно, туда включены все теоретические вещи, которые могли бы иметь отношение к ядерной программе», — соглашается Асмолов.

«Допустим, в северокорейской школе есть класс, в котором изучают ядерную физику — вдруг они имеют отношение к ядерной программе», — иронизирует эксперт.

Однако если говорить о проблеме серьезно, на полную денуклеаризацию полуострова, приверженность которой объявляет северокорейский лидер Ким Чен Ын и которую американский президент Дональд Трамп ставит как основное условие для снятия с Пхеньяна санкций, могут уйти десятилетия.

Подтверждая эту мысль, Андрей Баклицкий приводит в пример процесс ядерного разоружения ЮАР, на который ушло около десяти лет. «При этом в ЮАР эта программа была значительно менее разветвленная, ЮАР не развивала баллистические ракеты. В конце концов, у ЮАР не было такой развитой программы по наработке ядерных материалов, в то время как Северная Корея успела разработать и плутониевый, и урановый пути», — отмечает эксперт.

Тем не менее, первые лица США рассчитывают на крайне быстрое разоружение со стороны КНДР. Трамп сразу же после окончания переговоров с Ким Чен Ыном заявил, что лидер КНДР начнет денуклеаризацию «практически сразу» после возвращения из Сингапура, а сам процесс «пойдет быстро».

Госсекретарь США Майк Помпео был еще более конкретен. По его словам, Вашингтон хочет добиться «существенного» ядерного разоружения КНДР за два — два с половиной года — до окончания президентского срока Трампа в 2021 году.

Судя по всему, в Вашингтоне даже продумали для Пхеньяна своеобразную «дорожную карту» по разоружению, которая приведет к снятию санкций. По крайней мере, об этом говорил министр иностранных дел Японии Таро Коно. По его словам, Вашингтон в рамках договора с Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова предъявил требования по 47 пунктам.

В России считают, что наличие таких требований говорит о том, что США оказывают давление на Северную Корею в вопросе разоружения. «США, похоже, решили немедля прийти от слов к делу, применив свою излюбленную тактику лобовой атаки. Требования по 47 позициям, которые они выдвинули, носят в определенной степени односторонний характер и не включают в себя гарантии безопасности КНДР», — говорит член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, в Вашингтоне считают, что правительство КНДР загнано в угол и готово принять любые условия. Он также отметил, что «повторяется почти один в один иранский сценарий», потому что Пхеньяну «предъявлен ультиматум».

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что беззащитными КНДР точно не являются, и

даже в случае полного разоружения, у Пхеньяна будет возможность достаточно быстро восстановить свою ядерную программу.

«Потому что в любом случае у вас останутся ученые, которые вели эти исследования, останутся люди, которые руководили этими программами — знания, которые были наработаны, невозможно просто так взять и забыть. И это будет еще одним большим вопросом, потому что если вдруг возникнет идея, что ядерную программу можно восстановить, то все эти люди и исследователи будут там же, знания у них останутся», — говорит Андрей Баклицкий.