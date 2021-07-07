«Похоже на бегство»: как поспешный выход сил США из Афганистана дестабилизирует регион

Вооружённые силы США оставили авиабазу Баграм под покровом ночи, отключив электричество и не предупредив афганских силовиков. Это привело к вторжению на аэродром мародёров, сообщают СМИ со ссылкой на представителей армии Афганистана. На фоне ухода из страны американских сил, афганские правительственные войска отступают после боёв с «Талибаном»* на территорию Таджикистана. Эксперты отмечают, что поспешное бегство США из Афганистана дестабилизирует весь регион.

Американские военные покинули авиабазу Баграм ночью, отключив электричество и не уведомив афганских военных о своём отбытии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на ВС Афганистана.

Напомним, Пентагон заявил о полном выводе сил из Баграма 2 июля. Агентство отметило, что официальный представитель ВС США Сонни Леггет не стал комментировать информацию о том, что американцы оставили расположение под покровом ночи, не предупредив местных силовиков. Однако этот факт подтвердил новый командир базы генерал Мир Асадулла Кохистани.

«До нас доходили слухи о том, что американцы покинули Баграм... и, наконец, к семи часам утра мы поняли, что факт подтверждён и что авиабазу они уже покинули», — приводит AP слова афганского военачальника.

Внезапное отбытие американских военных с Баграма привело к тому, что прежде, чем базу заняли афганские силовики, на её территорию вторглись мародёры. По словам афганских военных, они успели разграбить ряд строений и складских палаток, прежде чем их вытеснили с территории базы.

По словам одного из военных, ещё через три дня после ухода американцев, афганские солдаты продолжали ликвидировать последствия вторжения мародёров.

Генерал Кохистани рассказал, что американцы оставили после себя всё материальное обеспечение авиабазы в виде 3,5 млн предметов, каждый из которых включён в опись. В их числе десятки тысяч бутылок воды, энергетические напитки и армейские сухие пайки.

«Нужно учитывать, что под 3,5 млн предметов понимаются все небольшие инвентарные единицы — к примеру, все телефоны, дверные ручки, окна и двери казармах», — добавил он.

Обострение ситуации

Эксперты отмечают, что внезапное оставление места расположения — характерный для американских вооружённых сил способ ухода из зоны конфликта.

«Так они уходили из Сирии и других мест — они считают, что это некая операция отхода, поэтому всё выключают и бросают, а остальное — проблема союзников. Соединённые Штаты уходят довольно быстро, и это уже похоже на бегство», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

В разговоре с RT эксперты и политологи также напомнили, что американские силы покинули Баграм на фоне обострения ситуации в Афганистане.

«Проправительственные силы сдаются талибам вместе с новой техникой, которую поставили им в своё время США, или бегут в соседние страны», — отметил Андрей Кошкин.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 2 июля заявил, что ситуация в северных районах страны ухудшается и вызывает серьёзную озабоченность ОДКБ.

«В Афганистане, на самом деле, ситуация ухудшается. Я не скажу, что катастрофически, нет, но ситуация там, конечно, вызывает серьёзную озабоченность. Есть чёткое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы», — заявил генсек ОДКБ.

Станислав Зась сообщил, что посещал различные участки границы и что организация ведёт разработку межгосударственной целевой программы ОДКБ по её укреплению. Он также отметил, что организация фиксирует пограничные перестрелки с талибами, в результате которых есть пострадавшие с таджикской стороны. Зась добавил, что вопрос присутствия талибов рядом с границей Таджикистана не вызывает сомнений.

«В апреле месяце был на реке Пяндж, и там прямо в оптику было видно: вот они, наши пограничники, вот река Пяндж — и дальше местный уже город Афганистана, который был тогда под контролем правительственных войск. Буквально 300 метров в сторону — уже позиции талибов, и их было видно: в чёрных одеждах, огневые точки везде. Сейчас, к сожалению, то место, где мы были, находится уже полностью под контролем талибов», — приводит слова генсека организации ТАСС.

Ещё 22 июня агентство AFP сообщило о захвате талибами Шерхана — пограничного посёлка и речного порта на границе с Таджикистаном. По информации агентства, захват этого населённого пункта на севере Афганистана стал самым значительным достижением талибов с тех пор, как США начали выводить свои войска из страны.

Кроме того за последнее время были зафиксированы несколько случаев, когда афганские военные отступали на территорию Таджикистана под натиском талибов. Так, агентство Khovar со ссылкой на погранвойска Госкомитета нацбезопасности Таджикистана 3 июля сообщило, что пограничники пустили на территорию страны более 300 афганских военных.

Затем 5 июля таджикские пограничники сообщили об отступлении на свою территорию после боя с «Талибаном» более 1 тыс. афганских военных.

Дестабилизация региона

Накануне Кремль сообщил, что Владимир Путин обсудил ситуацию на границе с Афганистаном с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. В сообщении отмечалось, что президент России подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ.

При этом на фоне роста напряжённости в Афганистане в Кремле заявили, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода в страну российского контингента. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране «является предметом повышенной обеспокоенности».

«Мы очень внимательно наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация», — подытожил Песков.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден в день ухода американских войск из Баграма заявил о своей уверенности в том, что правительство в Кабуле в состоянии самостоятельно сохранить за собой власть в стране. Он добавил, что власти в Кабуле должны заняться «внутренними вопросами», чтобы создать необходимый для сохранения власти уровень поддержки.

Афганские военнослужащие

Reuters

© Mustafa Andaleb

Андрей Кошкин отметил, что нынешняя ситуация является прямым следствием пребывания в Афганистане сил США и международной коалиции.

«Они системно не занимались государственным устройством, решением проблем афганского общества. Даже советские военные за время своего пребывания в Афганистане в XX веке сумели создать правительство Бабрака Кармаля, которое продержалось несколько лет. Всё потому, что тогда СССР системно занимался оздоровлением афганского общества и поднятием экономики, социальной инфраструктуры. Американцы ничем не занимались, из-за этого и тот бардак, который мы сейчас видим», — рассказал эксперт.

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, поспешный выход США и НАТО из Афганистана «дестабилизировал ситуацию в стране и регионе».

«Эта ситуация напоминает вывод советских войск из Афганистана, что привело, вопреки ожиданию некоторых советских руководителей, не к замирению ситуации и поиску общенационального единства и согласия, а к обострению гражданской войны и подрыву позиций просоветского режима в стране. Сейчас нечто подобное происходит с нынешним афганским правительством: оно стремительно теряет свои позиции, поскольку войска в некоторых случаях переходят на сторону талибов или скрываются на территории соседних государств и, соответственно, теряют боеспособность», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Владимир Батюк считает, что в ближайшее время в Афганистане произойдёт смена власти.

«Вполне возможно, что южные и центральные регионы страны окажутся под властью «Талибана». В то же время с северными районами ситуация сложнее, ведь там проживают не только те, кто является этнической основой талибов, но и другие этнические группы — таджики и узбеки, с которыми у «Талибана» сложились достаточно непростые отношения. В такой ситуации многое будет зависеть от новой политики афганской власти, которая в ближайшее время придёт на смену нынешнему проамериканскому режиму», — заключил аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.