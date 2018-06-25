Похождения знатока эсперанто: Румыния, Венгрия, Болгария • 74 • Аналитика







История этого явления такова. В конце первой половины 19-го века среди тогдашних передовых людей, гуманистов и просветителей, стала гулять теория: если бы люди всей планеты имели для общения между собой язык, который знали и понимали все народы, то их распри мгновенно бы прекратились, и воцарились бы на Земле мир, доброта, прогресс и прочая лепота. Тогда же начались и первые опыты по созданию такого языка. Их плодом стало нечто под названием "волапюк", искусственный язык, который с жаром начали учить светские барышни и денди Лондона и Парижа. Был даже написан приключенческий роман, в котором какая-то экспедиция заблудилась в дебрях Сибири и, потеряв надежду на спасение, набрела на огромный камень с непонятными надписями, но одна девушка в экспедиции сумела их прочесть, и этот текст помог им найти правильную дорогу. Надписи были сделаны на волапюке.





Впрочем, эта мода продержалась недолго, волапюк забыли, а само это слово в светских салонах стало в устах записных остроумцев обозначать искусственную нелепость, глупую выдумку или выходку с претензией на значительность.



Однако сама идея создания языка международного общения не умерла. И в конце 19-го — начале 20-го веков делается вторая попытка. Людвиг Заменгоф, уроженец российского тогда города Белостока, профессор Московского университета, полиглот, в совершенстве знавший множество древних и современных языков, создаёт язык эсперанто… Что говорить, творение получилось красивое и изящное. Язык сразу же восхитил мощные умы. Лев Толстой тотчас выучил эсперанто. Следом пошли Максим Горький, Анатоль Франс, Альберт Эйнштейн и многие, многие другие.



Благодаря твёрдым правилам и полному отсутствию исключений трамматика эсперанто очень лёгкая, а слова создаются на базе древнегреческих, латинских и санскритских корней, хоть немного, да знакомых каждому грамотному человеку. Вот примеры перевода с русского на эсперанто: я — ми, да — йес, бумага — папиро, глаз — окуло, работа — лаборо, вода — акво, привет — салуто, серьёзность — сериозо, исключительный, единственный в мире — эксклюзива. И так далее.



За время своего существования эсперанто так и не получил широкого распространения, но практически в каждом уголке планеты найдётся устойчивая группа эсперантистов, объединённая в кружок или целое общество, которые активно общаются между собой и увлечённо переписываются с единомышленниками в других странах. Больше всего эсперантистов в Китае и Японии, там они учат его прямо до виртуозного владения, потому что они в мире — главные зубрилы. Поэтому эсперанто не только не угас, как когда-то волапюк, но очень даже жизнеспособен. На нём выпускают газеты и журналы, учебники, словари, научную, популярную и художественную литературу, а также стихи и песни.



В России судьба эсперанто и эсперантистов была неоднозначна. Большевистские деятели ленинской поры пытались поставить его на службу мировой революции. Известно, что по приказу председателя Реввоенсовета Троцкого в частях Красной Армии, которые готовились в Крыму в 20-м году к походу на Польшу и далее в Европу, преподавали эсперанто, чтобы бойцы могли хоть как-то общаться с европейцами... Забегая вперёд, скажу, что не нахожу этот приказ глупым, ибо проверил его идею на личном опыте.



В период репрессий 30-х — 40-х годов эсперантистов сажали, опасаясь, что их переписка с заграничными друзьями может служить шпионским и антисоветским целям. А в своём труде "Вопросы языкознания" Сталин раскритиковал идею всемирного языка, ибо культурные и этнические особенности каждого народа рано или поздно превратят всемирный язык в диалекты, присущие только этим народам и непонятные инородцам. С этим я тоже согласен по личному опыту, о котором впереди. Верховный суд РФ готовит страну к майдану?



В 80-е годы ушли устаревшие запреты и строгости, и сразу заактивничали эсперантисты Советского Союза и других социалистических стран. Их активность нашла благодарный отклик, её тут же поддержал комсомол, а люди валом повалили в кружки эсперанто. Даже в Советском обществе дружбы с народами зарубежных стран, которое возглавляла космонавтка Валентина Терешкова, создали отделение эсперанто. А Венгрия так стала просто Меккой эсперантистов социалистических стран, ибо там их возглавлял космонавт Фаркаш, который выучил эсперанто на спор, выиграв ящик пива. Об этом рассказал венгерский эсперанто-журнал "Хунгара виво" ("Венгерская жизнь").



Кстати, это вполне реально. Филологи-лингвисты утверждают: чтобы выучить иностранный язык до свободного владения, надо заниматься каждый день по несколько часов в течение трёх лет. Точно так же надо учить и эсперанто, но в течение… трёх месяцев!



Кто только ни учил эсперанто в волгоградских кружках в 80-е годы! Тут и молодые рабочие и студенты, и старшеклассники и ученики профтехучилищ, и домохозяйки с пенсионерами. Все увлечённо зубрили, тренировались, устраивали вечера общения и викторины, на которых любимым возгласом было "нэ крокодилос!" ("не крокодилить"), то есть, забывшись, не переходить в разговоре на родной язык. А как только кружковец начинал общаться на эсперанто чуть-чуть свободно, то он тут же вступал в переписку с зарубежными друзьями, в кружках обменивались такими адресами и зачитывали наиболее интересные письма из-за границы. Количество эсперантистов в Волгограде и Волжском так выросло, что Всемирный союз эсперанто летом 86-го и летом 88-го года даже проводил у нас свои международные конгрессы, которые проходили в гостинице "Спутник" (ныне "Деловой центр") напротив театра эстрады и в Волжском, во дворце культуры "Октябрь", а в зале областного Дворца культуры профсоюзов проходили концерты для гостей конгресса. Кстати, на одном из этих конгрессов англичанин попытался рассказать свой анекдот на эсперанто, но его никто не понял, вроде и слова знакомые и фразы те же, а смысл рассыпается, анекдот был слишком английским. Так что Сталин был прав, впрочем, с этой правотой эсперантисты никогда и не спорили… Цыгане — первая жертва. Но не последняя



Я пришёл в кружок эсперанто зимой 1986 года, а к лету, к первому конгрессу, уже прилично владел речью. Кстати, на этом конгрессе почётным гостем был старый волгоградский эсперантист, которого репрессировали в 50-м году за его увлечение. На конгрессе я познакомился с румынскими и венгерскими участниками, это было в июне. А в сентябре я поехал в турпоездку по Румынии и Венгрии. Вот это была веселуха! В Бухаресте позвонил эсперантистке, преподавательнице университета, и она мгновенно появилась у меня в гостинице с ребятами-студентами из местного эсперанто-кружка. Они принесли отличный коньяк и устроили мне такую экскурсию по городу, какую и за хорошие деньги не купишь! В Румынии тогда правил Чаушеску, страна выплачивала огромный внешний долг и прозябала в жуткой нищете! На базарах и в магазинах — пустота, везде милицейские патрули с автоматами на велосипедах. Хотел я сфотографироваться на фоне дворца, где был ЦК их компартии, но нас тут же шуганули оттуда усатые мордовороты в форме. Телевидение показывало только 2 часа в день новости и народную музыку. Вечером мои гиды привели меня в здание бухарестского университета, где несколько господ профессоров начали меня осторожно выспрашивать о моих впечатлениях от Румынии… Я, распалённый коньячком и советской гласностью, заявил, что у них — натуральная "лагерщина"… И тогда они предложили мне нелегально провезти в СССР их письмо Горбачёву с просьбой оказать товарищескую помощь румынскому народу в борьбе с диктатором Чаушеску (!). Весь хмель у меня из головы вон! Братцы, говорю, да ежели среди вас стукач или просто кто проболтается, меня ж возьмут на границе и припаяют 20 лет румынской тюрьмы, а в Союзе никто и пальцем не пошевелит в мою защиту! А они советуют, сдай наше письмо в своё посольство, чтоб тебе его в Москве вернули, диппочту, мол, не досматривают… Ага, говорю, да меня за такую инициативу наши же в 24 часа назад вышлют без права турпоездок за границу пожизненно! Вздохнули мои профессора с пониманием, ладно, говорят, не надо письмо передавать, но вернёшься домой — расскажи, что у нас творится… Новая Англия. Часть 3. Национальный исторический памятник: атомная подлодка USS «Nautilus»



Зато в Будапеште венгерские друзья привели меня в кофейню и просто закормили шикарными венскими пирожными, а потом отвели в магазин эсперантской литературы, где я купил роскошную книгу, изданную в Дании: "Абоцо de амо" ("Азбука любви"), что-то вроде всемирной истории культуры плотской любви с такими откровенными иллюстрациями, что я серьёзно опасался, как бы наша тогдашняя таможня не отобрала у меня эту книгу при въезде на границе. Но всё обошлось, и эта книга потом долго ходила по рукам волгоградских эсперантистов и их друзей.



Между прочим, во время этой поездки я общался на эсперанто с гостиничными служащими и официантами, и они прекрасно меня понимали, а часто даже спрашивали, в каком городе Италии (?) я живу! Эсперанто по звучанию похож на итальянский, а слова в нём знакомы любому европейцу, так что приказ Троцкого был вполне рационален, красноармейцы смогли бы общаться с европейским пролетариатом…



В 1989 году я отдыхал в Болгарии на курорте "Солнечный берег". Там увидел большое здание со светящейся вывеской "Эсперанто". Зашёл туда, это оказался многозальный ресторан, его меню было вывешено на многих европейских языках, и на эсперанто тоже. Вечером снова туда зашёл, залы были полны народа, в одном из них, небольшом, но уютном, услышал знакомую речь и поприветствовал собравшихся. Меня тут же радостно окружили, усадили, засыпали вопросами, а главное, начали потчевать кебабчетами, это типа люля-кебаб по-болгарски, и водкой, водкой, я же из России! А водка у них — виноградная чача, по-ихнему — ракия, крепкая, прожигает до души! В общем, эсперанто-славянское гостеприимство довело меня до полной отключки, но друзья весело оттащили моё тело в гостиницу, где оставили бороться с утренним похмельем и вспоминать этот замечательный вечер. Европейский танковый биатлон: всеукраинская военная зрада



Всё оборвалось в 1991 году. Одних поглотила забота о выживании, других — личный материальный и карьерный успех. Движения эсперантистов не стало, опять остались только самые преданные энтузиасты. А между тем, на мой взгляд, для эсперанто сейчас открылись новые, весьма практичные области применения… В нашу жизнь, во все её сферы вошёл Интернет. А для него языком международного и технического общения, своеобразным эсперанто, в силу обстоятельств является английский. Язык этот архаичный грамматически, трудный для быстрого и адекватного понимания, он намертво привязан к культуре и способу мышления народов, для которых является родным. В то же время настоящий эсперанто прост в изучении, лёгок в грамматике, его алфавит не нуждается в специфической клавиатуре и программе-раскладке. В эсперанто нет исключений, нет слов, которые меняют смысл в разных контекстах, этот язык рационально формализован, как последовательный ряд математических формул. Из-за этого на нём почти невозможно передать чувства и оттенки. Но для передачи краткой, ёмкой, а главное, однозначно точной информации, что требуется при работе в Интернете, эсперанто просто идеален. Думаю, что эсперантистам следует постараться обратить на это внимание воротил компьютерного бизнеса, ибо, если сделать эсперанто языком всеобщего Интернет-общения, это откроет новые захватывающие перспективы в самых разных областях рыночных отношений. А практическое воплощение я вижу так: на компьютерных курсах всем желающим предлагать поучить ещё и эсперанто, одновременно создав во всемирной сети эсперанто-порталы с самой разнообразной информацией, форумами и чатами для общения.



Впрочем, уже сейчас все, кто захочет, могут набрать в любой поисковой системе любой страны слово "esperanto" и начать общаться с тамошними эсперантистами на любые темы.



Так что я остаюсь оптимистом, как и должно эсперантисту, ибо само слово "эсперанто" означает по-русски "надеющийся".



Джис ревидо, самидеаной! До свидания, единомышленники!



Перебирая в памяти прожитые годы, не могу не остановиться на периоде с 1986 по 1989 гг. Интересное и какое-то лихорадочное было время. Всех более или менее активных людей захватывал сплошной общественный зуд, массовое желание проявить или поддержать какие-нибудь инициативы. Много тогда сменилось всяких мод и поветрий. Одним из них оказался язык эсперанто.История этого явления такова. В конце первой половины 19-го века среди тогдашних передовых людей, гуманистов и просветителей, стала гулять теория: если бы люди всей планеты имели для общения между собой язык, который знали и понимали все народы, то их распри мгновенно бы прекратились, и воцарились бы на Земле мир, доброта, прогресс и прочая лепота. Тогда же начались и первые опыты по созданию такого языка. Их плодом стало нечто под названием "волапюк", искусственный язык, который с жаром начали учить светские барышни и денди Лондона и Парижа. Был даже написан приключенческий роман, в котором какая-то экспедиция заблудилась в дебрях Сибири и, потеряв надежду на спасение, набрела на огромный камень с непонятными надписями, но одна девушка в экспедиции сумела их прочесть, и этот текст помог им найти правильную дорогу. Надписи были сделаны на волапюке.Впрочем, эта мода продержалась недолго, волапюк забыли, а само это слово в светских салонах стало в устах записных остроумцев обозначать искусственную нелепость, глупую выдумку или выходку с претензией на значительность.Однако сама идея создания языка международного общения не умерла. И в конце 19-го — начале 20-го веков делается вторая попытка. Людвиг Заменгоф, уроженец российского тогда города Белостока, профессор Московского университета, полиглот, в совершенстве знавший множество древних и современных языков, создаёт язык эсперанто… Что говорить, творение получилось красивое и изящное. Язык сразу же восхитил мощные умы. Лев Толстой тотчас выучил эсперанто. Следом пошли Максим Горький, Анатоль Франс, Альберт Эйнштейн и многие, многие другие.Благодаря твёрдым правилам и полному отсутствию исключений трамматика эсперанто очень лёгкая, а слова создаются на базе древнегреческих, латинских и санскритских корней, хоть немного, да знакомых каждому грамотному человеку. Вот примеры перевода с русского на эсперанто: я — ми, да — йес, бумага — папиро, глаз — окуло, работа — лаборо, вода — акво, привет — салуто, серьёзность — сериозо, исключительный, единственный в мире — эксклюзива. И так далее.За время своего существования эсперанто так и не получил широкого распространения, но практически в каждом уголке планеты найдётся устойчивая группа эсперантистов, объединённая в кружок или целое общество, которые активно общаются между собой и увлечённо переписываются с единомышленниками в других странах. Больше всего эсперантистов в Китае и Японии, там они учат его прямо до виртуозного владения, потому что они в мире — главные зубрилы. Поэтому эсперанто не только не угас, как когда-то волапюк, но очень даже жизнеспособен. На нём выпускают газеты и журналы, учебники, словари, научную, популярную и художественную литературу, а также стихи и песни.В России судьба эсперанто и эсперантистов была неоднозначна. Большевистские деятели ленинской поры пытались поставить его на службу мировой революции. Известно, что по приказу председателя Реввоенсовета Троцкого в частях Красной Армии, которые готовились в Крыму в 20-м году к походу на Польшу и далее в Европу, преподавали эсперанто, чтобы бойцы могли хоть как-то общаться с европейцами... Забегая вперёд, скажу, что не нахожу этот приказ глупым, ибо проверил его идею на личном опыте.В период репрессий 30-х — 40-х годов эсперантистов сажали, опасаясь, что их переписка с заграничными друзьями может служить шпионским и антисоветским целям. А в своём труде "Вопросы языкознания" Сталин раскритиковал идею всемирного языка, ибо культурные и этнические особенности каждого народа рано или поздно превратят всемирный язык в диалекты, присущие только этим народам и непонятные инородцам. С этим я тоже согласен по личному опыту, о котором впереди.В 80-е годы ушли устаревшие запреты и строгости, и сразу заактивничали эсперантисты Советского Союза и других социалистических стран. Их активность нашла благодарный отклик, её тут же поддержал комсомол, а люди валом повалили в кружки эсперанто. Даже в Советском обществе дружбы с народами зарубежных стран, которое возглавляла космонавтка Валентина Терешкова, создали отделение эсперанто. А Венгрия так стала просто Меккой эсперантистов социалистических стран, ибо там их возглавлял космонавт Фаркаш, который выучил эсперанто на спор, выиграв ящик пива. Об этом рассказал венгерский эсперанто-журнал "Хунгара виво" ("Венгерская жизнь").Кстати, это вполне реально. Филологи-лингвисты утверждают: чтобы выучить иностранный язык до свободного владения, надо заниматься каждый день по несколько часов в течение трёх лет. Точно так же надо учить и эсперанто, но в течение… трёх месяцев!Кто только ни учил эсперанто в волгоградских кружках в 80-е годы! Тут и молодые рабочие и студенты, и старшеклассники и ученики профтехучилищ, и домохозяйки с пенсионерами. Все увлечённо зубрили, тренировались, устраивали вечера общения и викторины, на которых любимым возгласом было "нэ крокодилос!" ("не крокодилить"), то есть, забывшись, не переходить в разговоре на родной язык. А как только кружковец начинал общаться на эсперанто чуть-чуть свободно, то он тут же вступал в переписку с зарубежными друзьями, в кружках обменивались такими адресами и зачитывали наиболее интересные письма из-за границы. Количество эсперантистов в Волгограде и Волжском так выросло, что Всемирный союз эсперанто летом 86-го и летом 88-го года даже проводил у нас свои международные конгрессы, которые проходили в гостинице "Спутник" (ныне "Деловой центр") напротив театра эстрады и в Волжском, во дворце культуры "Октябрь", а в зале областного Дворца культуры профсоюзов проходили концерты для гостей конгресса. Кстати, на одном из этих конгрессов англичанин попытался рассказать свой анекдот на эсперанто, но его никто не понял, вроде и слова знакомые и фразы те же, а смысл рассыпается, анекдот был слишком английским. Так что Сталин был прав, впрочем, с этой правотой эсперантисты никогда и не спорили…Я пришёл в кружок эсперанто зимой 1986 года, а к лету, к первому конгрессу, уже прилично владел речью. Кстати, на этом конгрессе почётным гостем был старый волгоградский эсперантист, которого репрессировали в 50-м году за его увлечение. На конгрессе я познакомился с румынскими и венгерскими участниками, это было в июне. А в сентябре я поехал в турпоездку по Румынии и Венгрии. Вот это была веселуха! В Бухаресте позвонил эсперантистке, преподавательнице университета, и она мгновенно появилась у меня в гостинице с ребятами-студентами из местного эсперанто-кружка. Они принесли отличный коньяк и устроили мне такую экскурсию по городу, какую и за хорошие деньги не купишь! В Румынии тогда правил Чаушеску, страна выплачивала огромный внешний долг и прозябала в жуткой нищете! На базарах и в магазинах — пустота, везде милицейские патрули с автоматами на велосипедах. Хотел я сфотографироваться на фоне дворца, где был ЦК их компартии, но нас тут же шуганули оттуда усатые мордовороты в форме. Телевидение показывало только 2 часа в день новости и народную музыку. Вечером мои гиды привели меня в здание бухарестского университета, где несколько господ профессоров начали меня осторожно выспрашивать о моих впечатлениях от Румынии… Я, распалённый коньячком и советской гласностью, заявил, что у них — натуральная "лагерщина"… И тогда они предложили мне нелегально провезти в СССР их письмо Горбачёву с просьбой оказать товарищескую помощь румынскому народу в борьбе с диктатором Чаушеску (!). Весь хмель у меня из головы вон! Братцы, говорю, да ежели среди вас стукач или просто кто проболтается, меня ж возьмут на границе и припаяют 20 лет румынской тюрьмы, а в Союзе никто и пальцем не пошевелит в мою защиту! А они советуют, сдай наше письмо в своё посольство, чтоб тебе его в Москве вернули, диппочту, мол, не досматривают… Ага, говорю, да меня за такую инициативу наши же в 24 часа назад вышлют без права турпоездок за границу пожизненно! Вздохнули мои профессора с пониманием, ладно, говорят, не надо письмо передавать, но вернёшься домой — расскажи, что у нас творится…Зато в Будапеште венгерские друзья привели меня в кофейню и просто закормили шикарными венскими пирожными, а потом отвели в магазин эсперантской литературы, где я купил роскошную книгу, изданную в Дании: "Абоцо de амо" ("Азбука любви"), что-то вроде всемирной истории культуры плотской любви с такими откровенными иллюстрациями, что я серьёзно опасался, как бы наша тогдашняя таможня не отобрала у меня эту книгу при въезде на границе. Но всё обошлось, и эта книга потом долго ходила по рукам волгоградских эсперантистов и их друзей.Между прочим, во время этой поездки я общался на эсперанто с гостиничными служащими и официантами, и они прекрасно меня понимали, а часто даже спрашивали, в каком городе Италии (?) я живу! Эсперанто по звучанию похож на итальянский, а слова в нём знакомы любому европейцу, так что приказ Троцкого был вполне рационален, красноармейцы смогли бы общаться с европейским пролетариатом…В 1989 году я отдыхал в Болгарии на курорте "Солнечный берег". Там увидел большое здание со светящейся вывеской "Эсперанто". Зашёл туда, это оказался многозальный ресторан, его меню было вывешено на многих европейских языках, и на эсперанто тоже. Вечером снова туда зашёл, залы были полны народа, в одном из них, небольшом, но уютном, услышал знакомую речь и поприветствовал собравшихся. Меня тут же радостно окружили, усадили, засыпали вопросами, а главное, начали потчевать кебабчетами, это типа люля-кебаб по-болгарски, и водкой, водкой, я же из России! А водка у них — виноградная чача, по-ихнему — ракия, крепкая, прожигает до души! В общем, эсперанто-славянское гостеприимство довело меня до полной отключки, но друзья весело оттащили моё тело в гостиницу, где оставили бороться с утренним похмельем и вспоминать этот замечательный вечер.Всё оборвалось в 1991 году. Одних поглотила забота о выживании, других — личный материальный и карьерный успех. Движения эсперантистов не стало, опять остались только самые преданные энтузиасты. А между тем, на мой взгляд, для эсперанто сейчас открылись новые, весьма практичные области применения… В нашу жизнь, во все её сферы вошёл Интернет. А для него языком международного и технического общения, своеобразным эсперанто, в силу обстоятельств является английский. Язык этот архаичный грамматически, трудный для быстрого и адекватного понимания, он намертво привязан к культуре и способу мышления народов, для которых является родным. В то же время настоящий эсперанто прост в изучении, лёгок в грамматике, его алфавит не нуждается в специфической клавиатуре и программе-раскладке. В эсперанто нет исключений, нет слов, которые меняют смысл в разных контекстах, этот язык рационально формализован, как последовательный ряд математических формул. Из-за этого на нём почти невозможно передать чувства и оттенки. Но для передачи краткой, ёмкой, а главное, однозначно точной информации, что требуется при работе в Интернете, эсперанто просто идеален. Думаю, что эсперантистам следует постараться обратить на это внимание воротил компьютерного бизнеса, ибо, если сделать эсперанто языком всеобщего Интернет-общения, это откроет новые захватывающие перспективы в самых разных областях рыночных отношений. А практическое воплощение я вижу так: на компьютерных курсах всем желающим предлагать поучить ещё и эсперанто, одновременно создав во всемирной сети эсперанто-порталы с самой разнообразной информацией, форумами и чатами для общения.Впрочем, уже сейчас все, кто захочет, могут набрать в любой поисковой системе любой страны слово "esperanto" и начать общаться с тамошними эсперантистами на любые темы.Так что я остаюсь оптимистом, как и должно эсперантисту, ибо само слово "эсперанто" означает по-русски "надеющийся".Джис ревидо, самидеаной! До свидания, единомышленники! Автор: Михаил Гольдреер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 74 Источник Похожие новости Итоги недели. Богатым — деньги, бедным — пакеты решений Записки Колорадского Таракана. Праздник к нам приходит, дурь из нас выходит! Поставки военной авиатехники МО РФ

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