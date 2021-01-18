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Похоронят в "строжайшем уединении": Сердечный приступ убил банкира Ротшильда - Le Parisien

18 января 2021, 19:15  •  126 • В мире
В Швейцарии умер французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд. Об этом со ссылкой на семью сообщает газета Le Parisien. Уточняется, что убил миллиардера сердечный приступ. Родные банкира попросили похоронить его в "строжайшем уединении".
На 58-м году жизни в своем поместье в швейцарском Преньи умер французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд. Информацию о смерти известного миллиардера сообщает AFP со ссылкой на семью банкира.
Уточняется, что смерть наступила накануне, во второй половине дня 15 января. Убил миллиардера сердечный приступ.
"Ариан де Ротшильд и её дочери с большой грустью сообщают о смерти их мужа и отца, Бенджамина де Ротшильда", - цитирует Le Parisien сделанное семьёй миллиардера заявление.
Издание уточняет, что банкир был отцом четверых детей. Хоронить одного из богатейших членов де Ротшильдов намерены в узком семейном кругу - в "строжайшем уединении". Как указывается, об этом просили родственники покойного банкира.

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