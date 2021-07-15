Похоронено 120 человек: Предложение о бомбёжке Кубы выдало американского политика

Мэр Майами предложил свергнуть правительство Кубы, сбросив туда бомбы. Журналист ВГТРК считает такие слова подозрительными на фоне ЧП в его городе, когда под завалами умерли 120 человек.

Мэр Майями Фрэнсис Суарес недавно предложил нанести авиаудар по Кубе для свержения власти. Он предложил администрации президента создать коалицию и вмешаться.

Журналист, корреспондент ВГТРК Валентин Богданов прокомментировал его заявление. Он считает, что цинично предлагать наводить порядок на Кубе бомбовыми ударами, и такое предложение весьма подозрительно на фоне инцидента в Майами, где погибло более сотни человек после обрушения дома.

"Наводить порядок на Кубе с помощью бомбовых ударов по истерзанному десятилетиями американской блокады острову, призывает мэр внешне благополучного и зажиточного города, в пригороде которого в мирное время под обломками заживо были похоронены почти 120 человек", - пишет журналист в своём телеграм-канале.

Богданов подчеркнул, что после инцидента в Майами не нашли 22 человека, хотя прошло три недели с момента обрушения.

"Американская политика и американские политики во всей их красе. Как в капле мёртвой воды отразились", - сказал он.