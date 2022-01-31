Похолодание, возможны "осадки" в виде игуан: Метеоролог сделал предупреждение

Метеоролог WFTV Брайан Шилдс предупредил жителей штата Флорида о том, что из-за наступившего похолодания на улицах городов могут выпасть "осадки" в виде застывших игуан. И это не шутка.

В ближайшее время синоптики прогнозируют для жителей штата Флориды похолодание до... 30 градусов и ниже. А вместе с этим в городах штата могут выпасть необычные "осадки" в виде застывших игуан.

Такой прогноз озвучил метеоролог WFTV Брайан Шилдс. Он предупредил жителей Флориды о том, что при температуре ниже 40 градусов игуаны становятся неподвижными и могут падать с деревьев на землю в таком состоянии.

USA Today отмечает, что предупреждение о возможном "игуанопаде" звучит уже не в первый раз. В 2020 году Национальная метеорологическая служба в Майами также выпустила неофициальное предупреждение о "падающих игуанах" во время похолодания.