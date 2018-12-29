«Похмелье после евроинтеграционного опьянения»: власти Украины заявили об отставании от плана ассоциации с ЕС

Украина не выполнила значительную часть взятых на себя обязательств в рамках реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщила вице-премьер страны Ивана Климпуш-Цинцадзе. По её словам, европейские и евроатлантические стремления не являются приоритетными для всех членов правительства, а многие депутаты Верховной рады безответственно относятся к этому вопросу. Вице-премьер ожидает, что в 2019 году Украина столкнётся со значительными сложностями в деле евроинтеграции из-за президентских и парламентских выборов. Эксперты отмечают, что трудности, которые испытывает Киев на пути имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, были предсказуемы и фактически прописаны в тексте этого документа.

Украинская сторона существенно отстаёт от плана реализации соглашения об ассоциации с Европейским союзом. По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иваны Климпуш-Цинцадзе, за первые девять месяцев 2018 года страна выполнила поставленные задачи примерно наполовину.

«По итогам девяти месяцев мы можем говорить о том, что соглашение об ассоциации, те задачи, которые были запланированы на 2018 год, они выполнены примерно на 50%», — заявила вице-премьер в ходе пресс-конференции.

По её словам, несмотря на задекларированное намерение двигаться в ЕС, европейские стремления, во-первых, являются приоритетными не для всех членов правительства, а во-вторых, к этим задачам «безответственно относятся» многие депутаты Верховной рады.

Вице-премьер также отметила, что в 2019 году Украина столкнётся со значительными сложностями в вопросе евроинтеграции и связано это будет с предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

«Думаю, будет гораздо сложнее продвигать евроинтеграционные законопроекты в украинском парламенте, будет всё больший рост популизма и пустых обещаний... Надо будет только успевать отбиваться и объяснять, что эти обещания никуда не ведут, даже если кто-то их сможет реализовать», — отметила Климпуш-Цинцадзе в эфире радио «Новое время».

Она добавила, что обещания «вдвое снизить цену на газ — это прекрасно ровно на один месяц, потому что сразу после этого прекратится любое взаимодействие (Украины. — RT) с любыми международными институтами». Это заявление, вероятнее всего, является отсылкой к предвыборному обещанию Юлии Тимошенко, которая обозначила намерение снизить цену на газ вдвое в случае своей победы на мартовских выборах.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «после евроинтеграционного опьянения на Украине наступило похмелье», когда многие политики и простые граждане начинают понимать, что отстранение от России было неверным решением.

«Теперь, когда пришло это похмелье, стало понятно, что в Европе Украину особо никто и не ждёт. В её лице видели только дешёвую рабочую силу, рынок сбыта и способ ухудшения отношений с Россией. Скоро выборы президента, команда Порошенко начала постепенно разваливаться, вот мы и видим первые шаги», — сказал он.

Напомним, соглашение об ассоциации с ЕС было подписано украинскими властями ещё в 2014 году, а в 2016-м оно начало действовать в полную силу. Однако, несмотря на декларируемое создание зоны свободной торговли, украинские поставщики столкнулись с проблемой квот в вопросах торговли.

Беспошлинный ввоз на рынок ЕС установлен на 36 видов товаров (в основном пищевой промышленности), однако после исчерпания квот украинские экспортёры могут поставлять свою продукцию уже без льготных условий.

Вопрос, связанный с квотами, регулярно поднимается украинскими политиками и экономистами. Так, в середине декабря депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NewsOne заявил, что Евросоюз «надурил» Украину в вопросе экономических соглашений.

«Мы должны начать думать в первую очередь о себе, о своей экономике. О том, что никто не будет здесь создавать промышленность, которая будет главным конкурентом Европе», — сказал Бондарь.

«Европа нас надурила по экономическим соглашениям: они нам дали квоты на поставки наших товаров в Европу, которые Украина исчерпывает за первые два-три месяца каждый год», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, Евросоюз не даёт Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли, которые могли бы реально конкурировать с европейскими странами «в машиностроении, производстве вертолётов, локомотивов и так далее».

Испытательный цех одного из филиалов авиастроительной компании «Антонов»

© Сергей Мамонтов / РИА Новости

«Евроинтеграция идёт так, как этого хотела Европа»

Ситуация вокруг квот на поставку в Европу украинской продукции стала очевидной в первый же год после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли, заявил экономист и политолог Александр Дудчак. По его словам, у европейских стран уже налажены каналы поставок тех товаров, которые Киеву было бы интересно поставлять в ЕС.

«На Украине борются за экспорт и увеличение квот сельскохозяйственной и пищевой продукции. Но если говорить о том, что действительно делает страну богатой или развитой, то это технологии и промышленность. Украина не может поставлять в ЕС ни самолёты, ни комплектующие двигателей, ни силовые установки. Всё, что производилось на Украине, поставлялось в Россию и страны бывшего СССР», — заявил эксперт.

Собеседник RT констатировал, что все эти положения были изложены в соглашениях об ассоциации с Евросоюзом, которые были опубликованы ещё в марте 2013 года.

«Надо было тогда читать, выпить успокоительных таблеток и не ходить на Майдан. Потому что всё было очень прогнозируемо», — отметил Дудчак.

«Если говоришь «А», надо говорить и «Б». На Украине подписали эти соглашения и получили абсолютно предсказуемый результат. Непонятно, зачем они через пять лет, к выборам, начинают рассказывать сказки о том, что Европа их обманывает... Начинают обижаться, что евроинтеграция у них не так идёт. Она идёт так. Так, как хотела этого Европа. Тем более что по соглашению Украина не имеет права влиять на принятие решений и обязана принимать как закон всё, что принимает Европа», — добавил политолог.

По его словам, несмотря на заявления украинских политиков о неожиданных результатах евроинтеграции, представители властей прекрасно понимали, к чему приведёт заключение этого соглашения, и сознательно пошли на это из корыстных целей.

«Не надо быть очень умным для того, чтобы всё просчитать. Если ты засовываешь пальцы в розетку, тебя бьет током. Если ты подписываешь такое соглашение, то получаешь квоты, уничтожение промышленности, доступ на свои беззащитные рынки мощных иностранных конкурентов. Населению надо ещё раз подумать, за кого они голосуют и сколь компетентны люди, руководящие страной», — подытожил эксперт.

Добавим, что ранее Международный валютный фонд утвердил новое кредитное соглашение с Украиной, в соответствии с которым страна сможет получить до $3,9 млрд за 14 месяцев. Однако аналитики отмечают, что большая часть этих средств пойдёт на погашение выплат по уже имеющемуся внешнему долгу. Вместе с тем как в Евросоюзе, так и в МВФ продолжают требовать от киевских властей проведения реформ, включая приватизацию крупных госпредприятий и земельную реформу.