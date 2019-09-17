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Похлеще, чем «Витязь». На что способен ЗРК С-300 с уникальными противоракетами семейства 9М96Е?
17 сентября 2019, 16:54 • 132 • Аналитика
Предметом крайне пристального внимания завсегдатаев отечественных военно-аналитических порталов и блогов стала небезынтересная фотография, сделанная фотокорреспондентами издания «Красная звезда» в момент визита делегации войск ПВО Сербии на полигон Ашулук в рамках совместных учений Зенитно-ракетных войск Воздушно-космических сил России и войск ПВО Сербии «Славянский щит 2019».
Интеграция ракет-перехватчиков семейства 9М96Е/Е2 в арсеналы зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ1 является главным подспорьем в сохранении боевой устойчивости зенитно-ракетных полков ВКС России на любых театрах военных действий
В частности, на фото была запечатлена модернизированная самоходная пусковая установка 5П85СЕ зенитно-ракетного комплекса С-300ПМ1, оснащённая не только стандартными транспортно-пусковыми контейнерами для размещения штатных зенитных управляемых ракет большой дальности 48Н6Е (порядка 150 км), но и специализированным строенным транспортно-пусковым модулем, предназначенным для транспортировки и запуска новейших ракет-перехватчиков 9М96Е средней дальности (около 45 км). На фотографии видно, что данный 3-ячеечный транспортно-пусковой модуль размещён на узлах крепления стандартного четвёртого транспортно-пускового контейнера для ЗУР 48Н6Е.
Этот факт указывает на то, что боекомплект каждой самоходной пусковой установки 5П85СЕ (или буксируемой 5П85ТЕ) увеличен ровно в 1,5 раза (три зенитных ракеты 48Н6Е и три ЗУР 9М96Е соответственно), в то время как ранее он был представлен лишь четырьмя ракетами 48Н6Е. Следовательно, суммарный арсенал одного модернизированного зенитно-ракетного дивизиона С-300ПМ1 будет увеличен с 48 до 72 зенитных ракет, благодаря чему его боевая устойчивость заметно возрастёт, а процесс «иссякания» боекомплекта снизится.
Учитывая же «родственную» элементную базу (аппаратную составляющую) радиоэлектронной «начинки» радаров подсвета и наведения 30Н6Е и 92Н6Е, а также дивизионных пунктов боевого управления 54К6Е и 55К6Е, нетрудно прийти к выводу, что новая зенитная ракета 9М96Е и её более дальнобойная версия 9М96Е2 наконец-таки будут интегрированы в боекомплекты как ЗРК С-300ПМ1, так и в ЗРК С-400 «Триумф». Напомним, что архитектура алмаз-антеевской «четырёхсотки» с первых дней реализации НИОКР предусматривала оснащение комплекса сверхманевренными ракетами семейства 9М96Е/Е2, но в дальнейшем, в связи с «детскими болезнями» активной радиолокационной ГСН (неустойчивый «захват» целей на терминальном участке траектории), поступление на вооружение данных изделий охарактеризовалось более чем 7-летней «пробуксовкой». В свою очередь, это автоматически повлекло за собой перенос сроков принятия на вооружение новейших многоканальных ЗРК средней и большой дальности С-350 «Витязь», а также корабельных ЗРК «Редут», унифицированных с первыми по ЗУР 9М96Е/Е2.
Возникает соответствующий вопрос: каким спектром уникальных оперативно-тактических и технологических преимуществ смогут похвастаться обновлённые ЗРК С-300ПМ1 и С-400 «Триумф» в сравнении с ранними модификациями комплексов в случае, если анонсированная на учениях «Славянский щит 2019» усовершенствованная ПУ 5П85С выйдет из фазы концепта-демонстратора и начнёт пополнять полковые комплекты «трёхсоток» и «четырёхсоток»?
В то время как некоторые журналисты-новостники ввиду низкой осведомлённости об архитектуре системы наведения ЗРК С-350 «Витязь» продолжают указывать на оснащение ракет-перехватчиков семейства 9М96Е/Е2 инфракрасными ГСН, в реальности речь идёт о современной активной радиолокационной ГСН высокого разрешения сантиметрового (Ku) или миллиметрового (Ka) диапазонов на базе щелевой антенной решетки. В отличие от полуактивных радиолокационных ГСН зенитных управляемых ракет 48Н6Е и 48Н6ДМ, требующих непрерывного подсвета со стороны многофункциональных радиолокационных станций 30Н6Е и 92Н6 вплоть до «встречи» с целью, активные РГСН ракет семейства 9М96Е способны «захватывать» цели с эффективной поверхностью рассеяния около 1,5 кв. м (истребитель «Typhoon» с вооружением на подвесках) на удалении около 55—60 км, после чего необходимость в подсвете отпадает. Цели типа «AGM-158 JASSM-ER» (ЭПР около 0,08—0,1 кв. м) могут быть «захвачены» на удалении 25—27 км. Следовательно, оснащённые данной ракетой ЗРК С-300ПМ1 и С-400 смогут работать по целям, «скрывающимся» за пределами радиогоризонта.
Также известно, что опытом разработки, серийного производства и модернизации данных типов активных радиолокационных ГСН обладает лишь АО «Московский научно-исследовательский институт «Агат». А это значит, что головка самонаведения зенитных ракет 9М96Е/Е2 является одной из модификаций АРГСН «Сланец», частично унифицированной с зенитными ракетами 9М317М, входящими в боекомплекты ЗРК «Бук-М3». Согласно официальным данным, опубликованным в онлайн-справочнике rbase.new-factoria.ru со ссылкой на НИИ «Агат», данная головка самонаведения способна получать целеуказание от широкого перечня сторонних источников радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки (включая радиолокационные комплексы «Шмель» самолётов ДРЛОиУ А-50У, бортовые радары Н011М «Барс-Р» истребителей Су-30СМ, подвесные комплексы семейства «Сыч», а также обзорные РЛС корабельного и наземного базирования).
Вывод: снабженные ракетами перехватчиками 9М96Е/Е2 комплексы С-300 и С-400 смогут поражать даже те средства воздушного нападения противника, которые обладают низковысотной траекторией на протяжении всего полёта и не «выныривают» из-за радиогоризонта, вскрывая своё местоположение для дивизионных РЛС наведения 30Н6Е или 92Н6Е. Это качество станет ключевым бонусом обновлённых «трёхсоток» в случае массированных ракетно-авиационных ударов со стороны противника.
Ещё одним неоспоримым достоинством новых ЗУР в сравнении со штатными 48Н6Е и 48Н6ДМ является наличие двухъярусного «газодинамического пояса» двигателей поперечного управления (ДПУ), расположенного в центре масс ракеты, преимущества которого мы неоднократно перечисляли в наших предыдущих обзорах. В отличие от стандартных развитых аэродинамических рулей и газоструйной системы ОВТ, обеспечивающих более длительный («вязкий») разворот ЗУР в плоскостях тангажа и рыскания, «пояс» ДПУ, создающий внушительный поперечный момент силы, обеспечивает мгновенные броски ЗУР-перехватчика на траектории с перегрузками от 60 до 70G, что позволяет перехватывать аэродинамические и баллистические объекты, маневрирующие с перегрузками 30—35G и уничтожать их методом прямого попадания «hit-to-kill». Таким образом противоракетный потенциал модернизированных ЗРК С-300ПМ1 может достичь уровня новейших противоракетных комплексов С-350 «Витязь», «Patriot PAC-3 MSE» и SAMP-T.
Но есть и такой параметр, по которому базовый боекомплект комплекса С-300ПМ1 может дать фору даже перспективным «Витязям». Речь о скоростных качествах зенитной ракеты большой дальности 48Н6Е. Скорость её полёта на маршевом и начальном участках траектории достигает 5—6,6М соответственно, в то время как скорость ракет-перехватчиков 9М96Е/Е2 едва приближается к показателю в 3,2—4М. Логично предположить, что сохранение в боекомплектах «трёхсоток» штатных тяжёлых зенитных ракет с индексом 48Н6Е даст возможность перехватывать удаляющие высокоскоростные цели противника вдогон на дистанциях 30—100 км и более.
Наличие данного качества может приобрести критическое значение в случае, если противник осуществил массированный ракетный удар по обороняемому объекту с применением нескольких десятков 5-маховых аэробаллистических ракет «Deep Strike» или высокоскоростных сверхзвуковых ракет типа ASN4G, а прикрывающий дивизион С-300 не успел перехватить все атакующие ракеты на встречном курсе с использованием более медленных противоракет 9М96Е. Старые добрые 48Н6Е благополучно компенсируют данный недостаток.
Евгений Даманцев
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