Похищены британскими спецслужбами: племянница экс-агента указала место, где скрывают "отравленных"

Племянница экс-агента Сергея Скрипаля Виктория убеждена, что ее дядю и его дочь Юлию похитили британские спецслужбы и теперь удерживают насильно где-то на военной базе. При этом она указала место, где ″отравленных″ могут скрывать от внешнего мира.

Напомним, отравление экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло еще 4 марта в Солсбери. Оба чудом выжили, как сообщает Лондон. Однако с тех пор сам мужчина ни разу не выходил на связь с родными, а звонки Юлии, сделанные явно под наблюдением и контролем, можно пересчитать по пальцам. Племянница Сергея Виктория уверена, что ее родные похищены британскими спецслужбами и сейчас содержатся где-то на военной базе, подальше от внешнего мира, СМИ.

″Не исключено, что Юлия и, возможно, дядя, если он еще жив, находятся на территории химической лаборатории Портон-Даун, которая расположена в нескольких километрах от Солсбери и тоже является военным сооружением″, - указала на то место, где ″отравленных″ могут скрывать, и отметила, что в последний раз ее двоюродная сестра выходила на связь еще летом. Но с конца июля - тишина. И дозвониться до Юлии не получается тоже.

Что касается Портон-Даун, то, по мнению Виктории, это место, если учитывать факт отравления боевым веществом, идеально подходит для того, чтобы спрятать Скрипалей, да еще и держать их под постоянным контролем.

″Если против них действительно использовали это вещество, то Портон-Даун - идеальное место, где они могут быть под наблюдением″, - уверяет женщина.

″Кто сказал, что Лондон не удерживает Юлию насильно? Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира″, - заявила ″Известиям″ Виктория Скрипаль.

Напомним, отравление Скрипалей произошло 4 марта в Солсбери. По версии Лондона, отец и дочь были отравлены боевым веществом под названием ″Новичок″ якобы российского производства. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй голословно обвинила Россию в атаке на экс-агента. Это заявление категорически опровергли в Москве.

До сих пор по делу не было предъявлено ни одного фактического доказательства, а российские следователи в нарушение международных норм не допускаются британской стороной к расследованию инцидента. При этом полгода спустя в Великобритании заявили о якобы причастности к делу Скрипалей двух ″агентов ГРУ″ - неких Александра Петрова и Руслана Боширова. Но на поверку оба оказались обычными туристами-бизнесменами.