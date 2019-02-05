Похищенный в 2012 году британский журналист до сих пор в плену ИГИЛ – Guardian

Британский журналист Джон Кэнтли, который был похищен в 2012 году в Сирии боевиками террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ), все еще жив и находится в плену. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian по информации МВД Великобритании.

По данным издания, в ходе встречи с журналистами замглавы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес отказался сообщить подробности, подтвердив лишь сведения о том, что журналист до сих пор жив.

Уоллес также не предоставил никакой информации о том, где сейчас удерживают журналиста боевики.

Напомним, Джон Кэнтли был захвачен в плен боевиками в июле 2012 года. На тот момент он работал фотокорреспондентом газеты The Sunday Times.