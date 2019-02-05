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Похищенный в 2012 году британский журналист до сих пор в плену ИГИЛ – Guardian
05 февраля 2019, 22:54 • 65 • В мире
Британский журналист Джон Кэнтли, который был похищен в 2012 году в Сирии боевиками террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ), все еще жив и находится в плену. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian по информации МВД Великобритании.
По данным издания, в ходе встречи с журналистами замглавы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес отказался сообщить подробности, подтвердив лишь сведения о том, что журналист до сих пор жив.
Уоллес также не предоставил никакой информации о том, где сейчас удерживают журналиста боевики.
Напомним, Джон Кэнтли был захвачен в плен боевиками в июле 2012 года. На тот момент он работал фотокорреспондентом газеты The Sunday Times.
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