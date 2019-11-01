Похищенный Украиной «начальник ПВО» Владимир Цемах не согласился на «домик в Голландии»

История с похищением Владимира Цемаха, который с лета 2014-го командовал одним из подразделений ПВО ополчения ДНР наделала много шума. Его выкрали из собственной квартиры в Снежном 27 июня нынешнего года, доставили в Киев, где хотели сделать главным свидетелем обвинения против России и ЛДНР на процессе по делу о крушении Боинга авиакомпании «Малайзийские авиалинии» 17 июля 2014 г. Однако в сентябре он стал одним из участников обмена «удерживаемыми лицами» между Киевом и Москвой. Так же, как и экс-руководитель «РИА-Новости. Украина» Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве по целому букету тяжких статей и обвиненный в совершении ряда преступлений против Украины.

Они вместе летели в одном самолете в Москву после обмена, а недавно встретились вновь, и теперь уже исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский побеседовал с Цемахом, который рассказал много интересного.

О ВООРУЖЕНИИ СВОЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

- Вооружение было — две "зэушки" (Обычно зенитная спаренная установка ЗУ-23-2 с двумя автоматическими авиационными пушками калибра 23 мм. – прим. авт.) и два переносных зенитно-ракетных комплекса… Один раз самолеты пролетали и больше в районе Снежного не летали. Я попросил: ребят, мне привезите трубы пустые. Мы набили их песком, из жести сделали пусковые механизмы, покрасили, и у меня «по красоте» ходили восемь групп и показывали, что у нас действительно есть ПЗРК — и очень много. Хотя реально две «зэушки» и два ПЗРК держали оборону такой территории! Это просто название у меня было, что я начальник ПВО. Это даже взводом сложно назвать, по большому счету.

О ПРИСУТСТВИИ ИНОСТРАНЦЕВ НА ДОПРОСАХ В СБУ

- Если приезжали австралийцы и голландцы, то это проходило в помещениях СИЗО, а если проводили следователи СБУ, то везли к ним… Представитель Голландии Ара Хатарян — фамилию точно не помню, вроде армянин, но владеет языком исключительно. Речь без акцента, великолепно знает язык.

Представитель Австралии Сергей — тоже видно, что он или иммигрант, или воспитывался в нашей семье. Тоже владеет хорошо языком.

О ПОСУЛАХ И УГРОЗАХ

- Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то, почему не в Австралии? — вот это меня удивило, я торговаться не стал (смеется).

- Представитель Генпрокуратуры меня почему-то очень «любил» — постоянно пугал пожизненным заключением… Перед допросом как раз присутствовал Ара, представитель Генпрокуратуры при нем же говорит мне: ты смотри, тебе не обмен, тебе только пожизненное светит, но очень многое будет зависеть от того, какие ты дашь ответы вот этим товарищам. Тут же включается камера. Стандартная процедура, спрашивают: были ли угрозы? Я отвечаю: если пожизненное заключение — это не угроза, то все нормально, хорошо.

О ДОНЕЦКОМ ХАРАКТЕРЕ

- Мне предлагали в 14-м году квартиру в Москве, у моего солдата-афганца (после окончания военного училища в 1982 г. Цемах 2,5 года служил в составе ОКСВ в Афганистане – прим. авт.) стояла пустая, говорит: плати коммуналку, живи. Но как я могу бросить? Тут же старики остаются, дети остаются. Бежать — это всегда просто.

Еще во время службы в Советской армии, если приезжали служить из Донецка, некоторые господа офицеры хватались за голову. Это отдельная каста какая-то получилась людей. У нас многонациональная сторона, больше двухсот национальностей живет в Донбассе. И всем миром его поднимали в свое время. Поэтому здесь и дружба, и товарищество, и кухня — симбиоз такой.