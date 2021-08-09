Похищенный Николай Чаус станет могильщиком Владимира Зеленского

Голый босой мужчина со следами побоев на лице (из одежды – только трусы и крестик!) среди бела дня неспешно шёл по обочине автотрассы в сторону приграничной Мазуровки, что в Винницкой области. Староста Валерий Груньковский приютил голого путника в здании сельсовета, а сам позвонил в Винницу, в СБУ. Знал бы он, что из-за этого его звонка вскоре начнётся погоня со стрельбой!

Голым прохожим был киевский судья Николай Чаус. И оказаться на людях в одном исподнем ему, если разобраться, было ещё за счастье. Потому как лучше оказаться даже без трусов, чем без головы. Ведь если Чаус доживёт до суда и даст показания, двум президентам Украины – Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко – определённо светят тюремные сроки. Равно как и сотне-другой их приближённых.

Трёхлитровые банки с долларами

На посту судьи Днепровского райсуда Киева Чаус выполнял для Петра Порошенко множество деликатных поручений: «отмазывал» приближённых предпринимателей, а недругов президента, наоборот, «закрывал». Работал Чаус не покладая рук, проворачивая до сотни дел в год. Тем и привлёк внимание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), созданного американцами после майдана, чтобы контролировать высшую украинскую власть. В НАБУ быстро смекнули, в чьих интересах работает Чаус, а поскольку в Вашингтоне тогда уже дали отмашку «мочить» Порошенко, Чауса взяли в разработку. И скоро он попался на крупной взятке. Детективы НАБУ устроили обыск в загородном особняке Чауса и обнаружили в огороде закопанные трёхлитровые банки с разложенными в них банкнотами – всего 150 тыс. долларов. Но арестовать Чауса не получилось. Верховная рада добро не дала. А на следующий день Чаус не вышел на работу. С документами на имя молдавского гражданина Вячеслава Турку Чаус бежал в Кишинёв. Бегство судьи организовал приближённый Петра Порошенко предприниматель Александр Грановский. Сейчас он скрывается от украинского правосудия в Израиле. Понятно, зачем Порошенко эвакуировал Чауса: он небезосновательно опасался, что американцы при посредстве НАБУ «разговорят» Чауса и заполучат компромат. Вероятно, Порошенко мог бы убрать столь опасного свидетеля, но в том-то и дело, что Чаус, знавший многое и об очень многих, был и его личной управляемой бомбой. А Порошенко по своей природе очень и очень жадный – разбрасываться полезными ресурсами не в его привычке. А уж тем паче их собственноручно уничтожать. И Чауса припрятали – авось как-нибудь он пригодится в хозяйстве.

Между тем на Украине отъезд Чауса осенью 2016 года подали именно как похищение. В ноябре Интерпол объявил судью в международный розыск, после чего он «всплыл» в Кишинёве, запросив политического убежища. А пока суд да дело, Чаус мог не опасаться, что его выдадут украинским властям. Но в марте этого года молдавский суд окончательно и бесповоротно отказал беглецу в политическом убежище. К тому моменту глава НАБУ Артём Сытник смог убедить Владимира Зеленского, что больше, чем Чаус, о Порошенко и его тёмных делишках никто не знает. Зеленский не то чтобы собирался посадить Порошенко (как обещал во время своей президентской кампании), скорее он хотел бы заполучить компромат на своего предшественника, чтобы, так сказать, ухватить того за тестикулы (ведь это именно Порошенко строил Зеленскому козни, организовывая бесчинства националистов у его киевской администрации и грозя «слугам народа» новым майданом). Ценность свидетеля Чауса для Зеленского, как видно, была настолько высока, что он отдал письменный приказ главе внешней разведки Валерию Кондратюку обеспечить возвращение Чауса на Украину. По сути, президент Украины санкционировал похищение, став, таким образом, соучастником тяжкого преступления.

«Где Чаус?!»

Чауса похитили в самом центре молдавской столицы средь бела дня 3 апреля. Трое мужчин запихнули его в машину, а тем же вечером «Тойота РАВ-4» с дипломатическими номерами пересекла украинскую границу. В багажнике везли Чауса – обездвиженного и обколотого наркотиками. За рулём внедорожника сидел военный атташе при украинской дипломатической миссии в Кишинёве Сергей Сметанюк. Организатором похищения выступил Эдуард Ставицкий, сотрудник «спецрезерва» ГУР МО Украины (он же – Андрей Куценко, замкомандира «спецрезерва» ГУР по оперативной работе). А общее руководство операцией осуществлял глава ГУР Кирилл Буданов. Приказ же отдал, как мы знаем, Кондратюк. Но каким образом операцию осуществила не внешняя разведка, а военная? Дело в том, что опытный Кондратюк решил не «палить контору», а воспользоваться своими давнишними связями (в 2015–2016 годах он возглавлял ГУР, а затем был поручителем при назначении Буданова). В общем, военная разведка совершила операцию в интересах своего бывшего шефа, а Буданов как бы вернул своему покровителю Кондратюку старый должок.

И всё бы, наверное, вышло чин-чинарём, когда бы Зеленский в конце июля неожиданно не уволил Кондратюка. Сложно сказать, что его заставило совершить такую глупость, скорее всего интриги окружения. Несколько месяцев до этого Чауса прятали на Украине, точнее – на киевских дачах разных высокопоставленных особ, чем-то лично обязанных руководству внешней и военной разведки, Кондратюку и Буданову. Одновременно в интернете появлялись видеоролики с участием Чауса, где он, изрядно помятый, но всё-таки живой, обещал громкие разоблачения. Ролики сопровождались разъяснениями, что-де неизвестно, где именно находится Чаус, – на Украине, в Молдавии или где-то ещё. В то же время детективы НАБУ сбились с ног, разыскивая беглого свидетеля по всей стране. А президент Молдавии Майя Санду во время их встречи с Зеленским первым делом громко спросила его, так, чтобы слышали стоящие неподалёку журналисты: «Где Чаус?!» Так вот, когда Кондратюк узнал о своём увольнении (такого коварства или, больше сказать, глупости от Зеленского он явно не ожидал), первым делом он приказал своим людям перестать прятать Чауса. Вывезите, мол, его куда подальше, к молдавской границе, и там бросьте. Да, и позвоните в НАБУ – они там с ног сбились, надо помочь коллегам.

Проданный свидетель

Когда бы глава сельсовета Груньковский не позвонил в СБУ, детективы НАБУ без проблем забрали бы Чауса «по наводке» Кондратюка. Но у СБУ имелся веский повод поторопиться. Видимо, осознав, какую свинью ему подложил уволенный Кондратюк, Зеленский забил в колокола. Ведь его письменный приказ вернуть Чауса на родину – повод к началу импичмента. Причём не только его одного, но и Майи Санду. Незадолго до похищения Буданов побывал в Кишинёве, где встречался с несколькими приближёнными Санду, в том числе с руководителем молдавской спецслужбы Александром Есауленко, оказывавшим содействие похитителям Чауса. И об этом стало известно. «Дело похищения судьи Чауса похоронит карьеры и президента Украины Зеленского, и президента Молдавии Майи Санду, – напророчил тогда политолог Марат Баширов. – Более того, приведёт их на скамью подсудимых. Убьют Чауса на Украине теперь или нет – не важно». В общем, Зеленский спешно набрал по мобильному своего близкого друга Ивана Баканова, возглавляющего СБУ, и сказал ему: спасай меня во что б это ни стало! И за Чаусом выехала (нет, буквально вылетела!) автоколонна чёрных микроавтобусов с тонированными стёклами. «Конторские» оказались проворнее НАБУ (ведь они выехали из Винницы, а детективы НАБУ – из Киева). Но разминулись машины в какие-то несколько минут. Разобравшись, что за кортеж летит в сторону украинской столицы на всех парах и с мигалками, детективы пустились в погоню, сопровождая её сочными комментариями по громкой связи и матерно грозя улепётывающим конкурентам всеми возможными карами. По дороге игравшие в догонялки сбили нескольких человек. Одного – встречного мотоциклиста – насмерть. Когда чёрные микроавтобусы уже доехали до центра Киева, детективам НАБУ удалось их блокировать. Но было поздно – Чауса высадили где-то по дороге.

Судью, как позже выяснилось, отвезли в киевскую элитную больницу «Феофания» и оставили там в палате под охраной нескольких эсбэушников. Как видно, сильно недооценив их продажность. Что, впрочем, для Украины – норма. Эсбэушники, желая подзаработать, позвонили в НАБУ и предложили детективам… выкупить у них пленника! Что и было сделано. Сумма сделки при этом не разглашается.

Такого позорища история правоохранительных органов Украины ещё не знала. Баканов, когда ему доложили, что Чауса из больницы куда-то увезли, пришёл в бешенство. С Зеленским у него состоялся разговор на повышенных тонах. Теперь оба нервничают, ведь в похищении могут обвинить и одного и другого. Интрига лишь в том, доживёт ли столь ценный свидетель до суда. «В похищении Чауса оказались замешаны практически все силовые ведомства Украины и Молдавии, – поясняет его адвокат Ростислав Кравец. – В Сомали больше порядка, чем в нашей стране. Если дело дойдёт до суда, трём президентам – Зеленскому, Санду и Порошенко – несдобровать!» Нет сомнений, что подконтрольному американцам НАБУ удастся заполучить достаточно показаний, чтобы у Вашингтона появились дополнительные возможности манипулировать Зеленским.