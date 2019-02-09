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Похищенного спецслужбами США на Мальдивах Селезнева подвергают жестким ограничениям – посольство

09 февраля 2019, 17:54  •  112 • Политика
Российский гражданин Роман Селезнев, находящийся в заключении в США по обвинению в кибермошенничестве, подвергается необоснованно жестким тюремным ограничениям и лишен комплексного медицинского обследования, требующегося ему по состоянию здоровья. Об этом рассказало посольство России в США.
Напомним, Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах, после чего вывезен в США и осужден на 27 лет лишения свободы. Адвокат Селезнева, парламентарий Госдумы Валерий Селезнев, и МИД России назвали его задержание похищением и нарушением норм международного права.
Теперь администрация тюрьмы применяет к нему необоснованно жесткие режимные ограничения, заявило российское диппредставительство. "Роману Селезневу отказывают в проведении комплексного медицинского обследования, несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем", - указывают дипломаты.

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