Похищенного спецслужбами США на Мальдивах Селезнева подвергают жестким ограничениям – посольство

Российский гражданин Роман Селезнев, находящийся в заключении в США по обвинению в кибермошенничестве, подвергается необоснованно жестким тюремным ограничениям и лишен комплексного медицинского обследования, требующегося ему по состоянию здоровья. Об этом рассказало посольство России в США.

Напомним, Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах, после чего вывезен в США и осужден на 27 лет лишения свободы. Адвокат Селезнева, парламентарий Госдумы Валерий Селезнев, и МИД России назвали его задержание похищением и нарушением норм международного права.

Теперь администрация тюрьмы применяет к нему необоснованно жесткие режимные ограничения, заявило российское диппредставительство. "Роману Селезневу отказывают в проведении комплексного медицинского обследования, несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем", - указывают дипломаты.