Похищение премьера, задержание министров и политических лидеров: что известно о попытке военного переворота в Судане

Военные в Судане задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука, он был увезён в неизвестном направлении. Также задержины ряд высокопоставленных политиков страны, сотрудники органов безопасности заблокировали столицу республики Хартум, в городе почти полностью отключён интернет и мобильная связь. В канцелярии главы правительства обратились к гражданам республики, призвав их посредством мирного протеста «вернуть похищенную революцию». К настоящему моменту о забастовке объявили врачи, гражданские лётчики и сотрудники банков Судана.

Утром в понедельник, 25 октября, из Судана стали поступать сообщения о том, что в республике предпринята попытка государственного переворота.

Незадолго до этого в Хартуме состоялась встреча главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука.

Как сообщает министерство культуры и информации Судана, Хамдука призывали обратиться к гражданам со словами поддержки переворота, однако он отказался, после чего его задержали военные и увезли в неизвестном направлении. При этом глава кабмина успел сделать заявление.

«Хамдук призывает суданцев придерживаться мира и выйти на улицы, чтобы защитить революцию», — говорится в сообщении.

С аналогичным призывом выступило также основное оппозиционное движение «Силы за свободу и перемены».

Телеканал Al Jazeera также сообщил о задержании министров промышленности, информации, связи, советника премьер-министра, губернатора провинции Хартум и члена переходного Суверенного совета. Вдобавок, военные организовали штурм здания государственного телевидения и радио, расположенного в городе Омдурман.

В канцелярии премьера подтвердили, что Хамдука и его супругу похитили, а также были задержаны несколько членов Суверенного совета, политических лидеров.

«Военное руководство Судана несёт полную ответственность за жизнь и здоровье Хамдука и его семьи, а также за односторонние уголовные, юридические и политические решения», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Граждан Судана призвали мирным путём выразить негодование в целях «вернуть похищенную революцию».

Как заявил глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в ходе обращения к гражданам, в стране объявляется чрезвычайное положение. Он также объявил о роспуске правительства и Суверенного совета. По его словам, события, предшествовавшие вмешательству со стороны военных, несли угрозу Судану.

AFP

Негативно к перевороту отнеслись различные категории граждан страны — забастовку уже объявили ассоциации пилотов, банковских работников и врачей, сообщает РИА Новости. Центральный комитет врачей республики, в частности, призвал к «всеобщему гражданскому бойкоту» под лозунгом «нет военному перевороту». При этом в организации уже сообщили о 12 демонстрантах, пострадавших из-за стрельбы, которая была открыта по митингующим против ареста главы правительства и ряда министров.

Наряду с этим указывалось, что военные заблокировали столицу Судана, перекрыв все въезды в город, закрыв мосты и центральные улицы. Также в Хартуме полностью отключены мобильная связь и интернет.

По данным телеканала Asharq, в ближайшее время Абдель Фаттах аль-Бурхан выступит по государственному телевидению с «важным» заявлением.

Новый кризис в регионе?

Как отметил эксперт института Ближнего Востока Сергей Балмасов, у нынешнего обострения в Судане есть множество причин.

«Единая власть, десятки лет сдерживающая, а когда устраняется авторитарный лидер, наступает активный период борьбы. Нельзя забывать об истории, что Судан — искусственно созданное государство, созданное на развале колониальной империи, и туда входит множество самых разных национальных групп, и арабских, и негроидных, и каждая из групп имеет свои цели и желания обособиться, получить доходы от нефти и золота самостоятельно. Другой момент, нужно учитывать многочисленные внешние факторы», — сказал он в беседе с RT.

Эксперт также полагает, что нынешний кризис станет предвестником более глубоких потрясений. По его мнению, напряжённая ситуация, складывающаяся в Тунисе, Ливане и ряде арабских государств может быть первыми отголосками нового кризиса.

«Здесь и общеафриканскую специфику нужно иметь в виду, все мы прекрасно знаем, какая последняя современная история была у Судана, события в Дарфуре, движение негроидных групп против арабского правительства. Это одна из таких стран, которая дальше, скорее всего, будет делиться на отдельные государственные дополнительные образования, отделение Южного Судана это далеко не предел», — добавил он.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов указал, что арест высших официальных лиц в Судане и возможный госпереворот — достаточно важное событие для всего региона.

«Говорить пока о последствиях преждевременно, ещё нет точной информации, насколько те силы, которые осуществили захват представителей власти, имеют поддержку среди населения, вооружённых сил, правоохранительных сил. Возможно, что за ними стоят внешние акторы, имеющие свои интересы. То, что произошло — это отражение внутренней политической борьбы и, возможно, противостояние внешних акторов. Возможно, здесь и какие-то действия исламистских группировок или тех сил, которые пытаются вернуть Судан на тот политический путь, который проводил предыдущий президент Омар аль-Башир», — подчеркнул собеседник RT.