Похищение Европы. Россией • 970 • Аналитика







Здесь можно сказать, конечно, что Зигмар – «хромая утка» из старого правительства Ангелы Меркель, что Меркель никак не может сформировать правительство Германии по итогам последних выборов, что эта пауза скандально затянулась. Однако, это и проамериканское заявление Зигмара говорит о том, что сам правительственный кризис в Германии является следствием борьбы за выбор политического курса в условиях усиливающегося давления Вашингтона на Европу, подкрепляемого уже санкциями против европейских компаний за связи с российскими контрагентами, в первую очередь, по строительству «Северного потока – 2».





Германия хочет получать дешёвый российский трубный газ, и атлантическую солидарность показать Вашингтону. Расчёт Зигмара и стоящим за них германских кругов простой: если Россия согласится на ввод миротворцев на Донбасс на американских условиях, с последующим захватом его бандеровцами, тогда есть шанс продолжить строительство СП – 2 и, вообще, сохранить текущие экономические отношения с Россией.



На что рассчитывает Зигмар Габриэль и компания, не понятно: Владимир Путин уже сказал на это, что Россия не допустит повторения резни в Сребренице на Донбассе. Для России это неприемлемо. Упования на «крепкую» миротворческую миссию Зигмара и других западных политиков призваны как бы снять эту озабоченность России, но после того, как они отдали на произвол Киеву выполнение Минских соглашений, Москва именно на этот их произвол и может указать в ответ. Стратегически, смешно думать, что Вашингтон удовлетворится уступкой России в Донбассе, он посчитает это проявлением слабости и продолжит свой курс на разжигание конфликтов на границах уже собственно России.



Для Европы, и в первую очередь Германии, на Донбассе наступает момент истины в их отношениях с США. Вспомним, что президент Трамп называет Германию «плохой страной», и это не только его личное мнение: так же считает его советник и нобелевский лауреат по экономике Стиглиц и часть американских экономических элит. Германия стала серьёзным экономическим конкурентом США, торговый баланс между странами давно не в пользу США. Поставки сжиженного газа из Америки в Германию, взамен трубного газпромовского, могли бы сгладить сложившийся торговый дисбаланс между странами.



В Германии понимают, чего хочет трамповский Вашингтон, и Ангела Меркель делает сенсационное заявление о том, что Европа отныне должна рассчитывать только на свои силы. Лидер СДПГ Мартин Шульц, хотя и формальный политический оппонент Меркель, заявляет о необходимости строительства Соединённых Штатов Европы, ставленник Меркель в Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер давно говорит о необходимости создания Европейской армии, а сегодня мы видим первые шаги по её созданию, слегка замаскированные. Какое отношение к этому имеет российский газ, и «Северный поток – 2», в частности?



Секрет Полишинеля состоит в том, что конкурентноспособность германской экономики держится на относительно дешёвом российском трубном газе, поступающем по значительным долгосрочным контрактам. Поэтому он дешевле газа, поставляемого в Польшу и в другие страны в относительно небольших объёмах, это обычная экономическая практика.



Замена российского газа на американский сжиженный, который дороже примерно на 30%, делает Германию, и Европу в целом, не конкурентноспособными. В перспективе, европейскую экономику ждёт участь украинской экономики, которая уже загнулась без российского газа. Германия борется не только за СП - 2, но за конкурентноспособность своей экономики, а США хотят подмять под себя германскую экономику, поэтому им нужно сорвать энергетические отношения Европы с Россией, и навязать Европе свой сжиженный газ. 2017-ый: между двумя взрывами



Россия, продавая свои энергоносители, покупает в Германии и Европе технологии общего характера, без двойного назначения, однако, такие технологии она может покупать и в Азии, например, в Китае. Высокоскоростным ж/д поездам, сименсовским турбинам вполне можно найти китайские и другие аналоги, России нужно только наладить энергетические поставки в Азию, чем она сейчас и занимается. А вот сможет ли Германия найти аналогичный российскому рынок сбыта для своих турбин и поездов – большой вопрос.



Германии предстоит выбор между своим кошельком с остатками суверенитета и атлантической дисциплиной, скорее всего, с этим и связана послевыборная «неопределённость Меркель», которая всё никак не может сформировать новое правительство Германии. В германских элитах идёт борьба по поводу отношений с Россией и с США. В Вашингтоне называют это «подрывной деятельностью России», как бы «похищением Европы Россией» из американской сферы влияния, но, заметим, по обоюдному согласию сторон. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль нанёс визит в Киев, где сделал «проукраинское» заявление о необходимости введения вооружённой «крепкой миротворческой миссии» на всю территорию Донбасса, назвав ситуацию очень опасной. По поводу же решения о поставках американского летального оружия в зону конфликта официальный Берлин выразил только сомнение в их целесообразности. Учитывая, что ранее Зигмар Габриэль проводил вполне адекватные совместные пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, это явный крен политики Берлина в сторону Вашингтона, и отход от Минских соглашений, на что указали российские политологи.Здесь можно сказать, конечно, что Зигмар – «хромая утка» из старого правительства Ангелы Меркель, что Меркель никак не может сформировать правительство Германии по итогам последних выборов, что эта пауза скандально затянулась. Однако, это и проамериканское заявление Зигмара говорит о том, что сам правительственный кризис в Германии является следствием борьбы за выбор политического курса в условиях усиливающегося давления Вашингтона на Европу, подкрепляемого уже санкциями против европейских компаний за связи с российскими контрагентами, в первую очередь, по строительству «Северного потока – 2».Германия хочет получать дешёвый российский трубный газ, и атлантическую солидарность показать Вашингтону. Расчёт Зигмара и стоящим за них германских кругов простой: если Россия согласится на ввод миротворцев на Донбасс на американских условиях, с последующим захватом его бандеровцами, тогда есть шанс продолжить строительство СП – 2 и, вообще, сохранить текущие экономические отношения с Россией.На что рассчитывает Зигмар Габриэль и компания, не понятно: Владимир Путин уже сказал на это, что Россия не допустит повторения резни в Сребренице на Донбассе. Для России это неприемлемо. Упования на «крепкую» миротворческую миссию Зигмара и других западных политиков призваны как бы снять эту озабоченность России, но после того, как они отдали на произвол Киеву выполнение Минских соглашений, Москва именно на этот их произвол и может указать в ответ. Стратегически, смешно думать, что Вашингтон удовлетворится уступкой России в Донбассе, он посчитает это проявлением слабости и продолжит свой курс на разжигание конфликтов на границах уже собственно России.Для Европы, и в первую очередь Германии, на Донбассе наступает момент истины в их отношениях с США. Вспомним, что президент Трамп называет Германию «плохой страной», и это не только его личное мнение: так же считает его советник и нобелевский лауреат по экономике Стиглиц и часть американских экономических элит. Германия стала серьёзным экономическим конкурентом США, торговый баланс между странами давно не в пользу США. Поставки сжиженного газа из Америки в Германию, взамен трубного газпромовского, могли бы сгладить сложившийся торговый дисбаланс между странами.В Германии понимают, чего хочет трамповский Вашингтон, и Ангела Меркель делает сенсационное заявление о том, что Европа отныне должна рассчитывать только на свои силы. Лидер СДПГ Мартин Шульц, хотя и формальный политический оппонент Меркель, заявляет о необходимости строительства Соединённых Штатов Европы, ставленник Меркель в Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер давно говорит о необходимости создания Европейской армии, а сегодня мы видим первые шаги по её созданию, слегка замаскированные. Какое отношение к этому имеет российский газ, и «Северный поток – 2», в частности?Секрет Полишинеля состоит в том, что конкурентноспособность германской экономики держится на относительно дешёвом российском трубном газе, поступающем по значительным долгосрочным контрактам. Поэтому он дешевле газа, поставляемого в Польшу и в другие страны в относительно небольших объёмах, это обычная экономическая практика.Замена российского газа на американский сжиженный, который дороже примерно на 30%, делает Германию, и Европу в целом, не конкурентноспособными. В перспективе, европейскую экономику ждёт участь украинской экономики, которая уже загнулась без российского газа. Германия борется не только за СП - 2, но за конкурентноспособность своей экономики, а США хотят подмять под себя германскую экономику, поэтому им нужно сорвать энергетические отношения Европы с Россией, и навязать Европе свой сжиженный газ.Россия, продавая свои энергоносители, покупает в Германии и Европе технологии общего характера, без двойного назначения, однако, такие технологии она может покупать и в Азии, например, в Китае. Высокоскоростным ж/д поездам, сименсовским турбинам вполне можно найти китайские и другие аналоги, России нужно только наладить энергетические поставки в Азию, чем она сейчас и занимается. А вот сможет ли Германия найти аналогичный российскому рынок сбыта для своих турбин и поездов – большой вопрос.Германии предстоит выбор между своим кошельком с остатками суверенитета и атлантической дисциплиной, скорее всего, с этим и связана послевыборная «неопределённость Меркель», которая всё никак не может сформировать новое правительство Германии. В германских элитах идёт борьба по поводу отношений с Россией и с США. В Вашингтоне называют это «подрывной деятельностью России», как бы «похищением Европы Россией» из американской сферы влияния, но, заметим, по обоюдному согласию сторон. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 970 Источник Похожие новости Беженцы Восточного Евфрата. Долгий путь домой Тегеран сорвал план США по дестабилизации Ирана О Последнем Богатыре. И похоже действительно последнем

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