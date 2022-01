Похищение Европы: американцы грабят своих союзников

Однако тут-то и подымается дикий вопль про российское "вторжение". Это единственный предлог, который не позволяет сертифицировать "Северный поток — 2". Потому что газ по разумным ценам сделал бы ЕС мощным конкурентом для Штатов. Американцам этого не надо, честной конкуренции они уже не выдержат. Они хотят загнать Европу в такую голимую нищету, когда единственным спасением от холода и голода будет только "дранг нах остен". Оголодавшие европейцы побредут на войну — а куда деваться? "You are in the army now", как пели давным-давно Status Quo.