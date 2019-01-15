«Показывает, что не пойдёт на уступки»: Трамп отказался временно прекратить шатдаун

Президент США Дональд Трамп отказался временно прекратить шатдаун. В то же время он заявил, что не намерен вводить чрезвычайное положение для финансирования стены на границе с Мексикой в обход договорённости с конгрессом. Эксперты считают, что Трамп опасается прибегать к режиму ЧП из-за риска последующих разбирательств. При этом вина за продолжение шатдауна лежит не только на американском лидере, но и на демократах, отмечают политологи.

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи временного прекращения шатдауна правительства ради попытки обеспечить финансирование стены на южной границе страны. Как пишет Washington Examiner, соответствующее предложение главе государства преподнёс сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Я отклонил его (предложение. — RT), да. Мне неинтересно. Я хочу решить всё полностью, а не откладывать на потом», — приводит слова Трампа издание.

Накануне Грэм публично заявил, что Трампу следует запустить работу правительства на три недели. По мнению сенатора, в течение этого срока можно будет проверить, получится ли прийти к соглашению. Если этого не произойдёт, президент может попробовать реализовать свою инициативу при помощи введения чрезвычайного положения.

В свою очередь, Трамп подчеркнул, что не собирается прибегать к подобным мерам.

«Я не собираюсь объявлять чрезвычайное положение, это слишком просто. Сейчас у меня есть полное право объявить его, но я не собираюсь просто потому, что это слишком просто», — цитирует Трампа CNN.

Ранее, 4 января, президент признал, что «можно объявить чрезвычайное положение и сделать всё быстро». «Но я предпочитаю процесс с достижением договорённостей», — приводит слова Трампа CNBC. Как уточняет Associated Press, тогда же глава Белого дома пригрозил конгрессменам «шатдауном на долгое время — месяцы или даже годы».

Напомним, нынешний шатдаун — временная приостановка работы ряда федеральных ведомств из-за отсутствия согласованного конгрессом бюджета — начался 22 декабря 2018 года.

К 12 января текущий шатдаун побил прежний рекорд, став самым продолжительным в истории Соединённых Штатов. Ранее самой длительной приостановкой работы правительства стал шатдаун в конце 1995 — начале 1996 года, во время работы 42-го президента США Билла Клинтона.

Режим ЧП позволит Трампу воспользоваться средствами, которые остались у Пентагона, вместо использования денег напрямую из федерального бюджета, поясняет политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Когда он говорит, что не будет использовать это право, то прежде всего провоцирует демократов. Тех, которые говорили, что президент введёт чрезвычайное положение, чтобы незаконно расходовать средства, и его можно будет за это прижать. Это означало бы, что он стал незаконно менять статьи бюджета, а это может делать только конгресс», — говорит Судаков.

Эксперт отметил, что «в случае подобных действий Трамп попадает не под федеральные законы, а под законы штата, с помощью которых против него можно инициировать судебные расследования».

Во избежание подобных разбирательств Трамп и говорит, что ЧП — это крайняя мера, уверен политолог.

«По его словам, если он введёт режим ЧП, то вина за это будет полностью лежать на конгрессе. Он хочет донести это до избирателей, показывает, что не пойдёт на уступки», — заключил эксперт.

«Демократы тоже должны были пойти навстречу»

Кризис федерального правительства США начался с разногласий между Трампом и демократами, располагающими большинством в палате представителей конгресса с января 2019 года. Парламентарии отказываются добавлять в бюджет $5,7 млрд на строительство стены на границе США и Мексики. Трамп, в свою очередь, не согласен подписать какой-либо вариант бюджета в случае отсутствия в нём пункта о финансировании стены.

От шатдауна пострадала четверть федеральных учреждений США, среди которых оказались Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, жилищного и городского развития, торговли, транспорта, финансов и внутренних дел (в США министерство с таким названием занимается природными ресурсами).

Приостановка работы федеральных учреждений затронула 800 тыс. сотрудников различных ведомств. Как сообщал USA Today, 380 тыс. из них отправятся в принудительный отпуск, ещё 420 тыс. продолжат работать бесплатно. Палата представителей впоследствии приняла законопроект о необходимости выплаты компенсаций госслужащим, пострадавшим от шатдауна.

На страницу галереи

Продолжение шатдауна способно привести к заметным экономическим последствиям, которые станут очевидны на фоне самого предмета спора, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Ещё пара недель этого шатдауна, и экономические последствия превысят сумму, которую Трамп запрашивал на строительство стены. Сама по себе ситуация похожа на историю о двух баранах, хотя президент уже смягчал риторику и дошёл бы до модернизации пограничных рубежей. Демократы тоже должны были пойти навстречу», — сказал эксперт в беседе с RT.

Однако позднее Трампу отказали, и встал вопрос об авторитете президента, отмечает политолог. По его словам, «демократы считают, что шатдаун в первую очередь ослабляет действующего президента».

«Но всю вину на Трампа возложить не удастся. Он не стал соглашаться на временное восстановление работы правительства, потому что посчитал, что это нанесёт ему непоправимый удар: демократы поймут, что его можно прожимать и дальше», — заключил эксперт.