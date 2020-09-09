Покажите пример: от США требуют отказаться от российской нефти

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Выступающие против поставок газа из РФ в Европу американцы остаются крупнейшими потребителями российского черного золота

Нападки Вашингтона на "Северный поток – 2" злят европейских партнеров, поскольку от них требуют отказаться от выгодных поставок энергоносителей в то время, когда сами американцы наращивают закупки нефти у России.

США являются крупнейшим потребителем российскоого черного золота. Более 12% экспорта углеводородного сырья из РФ идет на американские нефтеперерабатывающие заводы. В первом полугодии 2020-го закупки были еще увеличены, пишет The National Interest.

Это объясняется тем, что многие американские заводы рассчитаны на переработку тяжелой венесуэльской нефти, но из-за санкций ее поставки прекратились, и только российская нефть стала подходящей заменой. Но факт остается фактом: США снабжают Россию потоком нефтедолларов, тогда как от европейцев требуют прекратить вливать в российский бюджет евро за поставки газа.

"Делай, как мы говорим, а не как мы делаем" – этот принцип Вашингтона очень раздражает европейцев. Если Конгресс США в самом деле хочет оставить Москву без доходов от продажи углеводородов, он должен принять санкции не только против "Северного потока – 2", но и против американских компаний, которые покупают российскую нефть, предлагает издание. В этом случае у стран ЕС останется меньше аргументов в поддержку "Северного потока – 2".

Ранее в Берлине указали на лицемерие Вашингтона, который выступил за санкции ЕС против РФ из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, но сам не увидел необходимости отказаться от российских углеводородов в защиту пострадавшего оппозиционера. При этом президент США Дональд Трамп свалил всю вину за данную ситуацию на демократов.