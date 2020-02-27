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Показательный суд - единственный шанс Медведева: Спасти "Единую Россию" можно и без смены названия

27 февраля 2020, 18:09  •  94 • Политика
Нужен ли ребрендинг "Единой России"? Спасёт ли смена названия? С одной стороны, сигнал дан: несмотря на то, что официально информация о ребрендинге не нашла подтверждения, отклик в обществе был большим. Мол, давно пора начать работать над собой. С другой стороны, поможет ли простое переименование? На эту тему в эфире Царьграда говорили Константин Малофеев и Юрий Пронько. Судя по всему, сменой табличек проблему не решить. Но спасти "Единую Россию" и её лидера Дмитрия Медведева можно. Нужен показательный суд.
"Медуза" ранее опубликовала информацию о ребрендинге партии "Единая Россия". В числе изменений, о которых говорят журналисты, есть вариант и с объединением единороссов с другими политическими силами, например, с ОНФ. Правда, как отметил замсекретаря генерального совета "Единой России" Сергей Перминов, все эти слухи не соответствуют действительности. Однако о потере имиджа "Единой России" эксперты твердят давно. Суть проблемы объяснял учредитель "Царьграда" Константин Малофеев. Говорил он на эту тему и в эфире программы "Царьград. Главное" накануне.
Малофеев уверен, что при правильной организации работы ЕР не нужен будет ребрендинг. Лучше делом заняться и провести, к примеру, чистку рядов, избавившись от мошенников.
О возможном переименовании Малофеев высказался язвительно.
"У нынешнего лидера ЕР Дмитрия Медведева большой опыт по переименованию. Милицию в полицию. Он автор многих "судьбоносных" решений… Поэтому новая партия, если вдруг она возникнет из старой "Единой России" и будет называться "Единый народный фронт" или "Общероссийская Россия", - вот это, конечно, совершенно "перевернёт" мнение избирателей о них", - иронично отметил он.
ЕР не пришлось бы думать о смене имиджа, если бы она проводила внутреннюю ротацию и чистку рядов.
"А не приходило ли членам партии в голову, например, оставить свои посты? Оставьте, вернитесь к людям, перестаньте быть кастой", - посоветовал он.
Кроме того, следует заняться и работой с кадровым составом партии. А если уж хочется быстрых решений, то у Дмитрия Медведева как у главы партии - единственный шанс. Это показательный суд, считает Малофеев.
"Если не справился, то где лишение партбилета? А то это происходит лишь тогда, когда уголовное дело возбуждают. А где товарищеские суды? Где моральный облик, где работа с кадровым составом? Заставьте поверить, что у вас есть внутренняя ротация, что вы не закоснели, - порекомендовал он. - А когда они себя переименовывают... Не надо себя переименовывать. Например, провели бы показательный суд. Вот в ЦК в Китае показательные суды проводят. И китайская партия, уже давно став социалистическо-капиталистической, продолжает править. Ей название менять не надо. Почему? Потому что она ряды свои чистит. Возьмите сто коррупционеров и выведите их из рядов партии за утрату доверия до возбуждения уголовных дел. Потому что не исполнили, не справились. И тогда мы начнём верить, что "Единая Россия" - это возможно. Пусть функционеры из аппарата вернутся к людям, откуда они пришли. А так мы заканчиваем опять "общероссийской Россией" партаппаратчиков".

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