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Показательные поступления: когда ЕАЭС восстановит торговые отношения

19 августа 2021, 19:40  •  73 • Политика
Восстановление объемов взаимной торговли в ЕАЭС до показателей 2019-го ожидается уже к концу этого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития России. Согласно предварительному прогнозу, уровень товарооборота между государствами — членами союза увеличится на 19% и составит $65,3 млрд. На заседании межправсовета ЕАЭС в Киргизии премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с коллегами не только восстановление экономики, но и возможные проблемы — например, смену власти в Афганистане. Однако политики и эксперты считают, что нестабильность в регионе может подтолкнуть страны к еще более активному сотрудничеству.

Восточное направление

За два дня, 18 и 19 августа, премьер посетил Нур-Султан (бывшую Астану), где успел побеседовать с главой кабмина Казахстана Аскаром Маминым, бывшим и нынешним президентами страны Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым. Последние несколько десятилетий столицу активно застраивали, пока что она напоминает больше город-призрак: на улицах очень мало людей. Местные жители объясняют это эпидемиологическими ограничениями. Михаил Мишустин обсудил с собеседниками экономические вопросы, а также отметил успехи сотрудничества в сфере здравоохранения.
То, что сегодня «Спутник V» производится на Карагандинском фармацевтическом заводе, и то, что всё открыто, — это, конечно, очень серьезная работа наших людей, тех людей, кто занимался этим проектом. Более 5 млн доз [вакцины] произведено. Я знаю, что мы сильно удовлетворены этой работой и всегда рядом, плечом к плечу стоим с нашими казахстанскими братьями, — заявил глава российского правительства на встрече с Нурсултаном Назарбаевым.
Пока что в России вакцинировалось около 23% жителей, в Казахстане немного больше — 27%. Кроме того, премьер отметил повышение товарооборота за полгода на 34% — это означает, что Россия и Казахстан смогли превысить допандемический уровень. Планируется, что показатель достигнет $20 млрд до конца года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый президент Казахстана — лидер нации Нурсултан Назарбаев (справа)
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
— В повестке дня очень большие планы наращивания сотрудничества за счет конкретных проектов. К настоящему времени благодаря усилиям правительств наших стран в различных сферах были созданы важные, если не сказать якорные проекты. Я думаю, что мы обязательно должны работать в этом направлении, — отметил Касым-Жомарт Токаев.
После Казахстана премьер сразу направился в киргизскую Чолпон-Ату для участия в межправсовете ЕАЭС в узком составе. Хотя это и не столица страны, город привлекает ничуть не меньше — благодаря озеру Иссык-Куль, на берегу которого он расположен. На заседании в основном обсуждались экономические вопросы интеграции и подготовка соответствующих документов, однако главы правительств не смогли не обратить внимания на ситуацию в Афганистане.
— Наша встреча проходит на фоне нарастающих угроз в сфере региональной безопасности. В это время общественность следит за стремительным развитием событий в соседнем Афганистане. Они могут оказывать влияние и на безопасность стран Центральной Азии, — сказал премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов.
После заседания Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели встречу, на которой обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. 20 августа в Киргизии состоится совещание межправсовета союза в расширенном составе, на котором будут подписаны итоговые документы.

Темпы восстановления

В этом году с Казахстаном и Киргизией, которые посетил премьер, действительно наблюдается положительная динамика торговли не только по отношению к кризисному 2020 году, но и к периоду до мировой пандемии, сообщили «Известиям» в пресс-службе российского Минэка. Однако всё не так просто в сфере услуг: их оборот между Россией и Казахстаном за I квартал 2021 года снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а между Россией и Киргизией — увеличился лишь на 2%. Это связано с сохраняющимися ограничениями на передвижение граждан, пояснили в министерстве.
В целом восстановление экономики на евразийском пространстве еще продолжается. По данным Евразийской экономической комиссии, объемы взаимной торговли между государствами — членами ЕАЭС за 2020 год составили $54,9 млрд, сократившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. Для восстановления показателей власти обсуждают различные варианты сотрудничества.
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
«Способствовать интенсификации взаимной торговли в 2021–2023 годах будет снижение конкурентоспособности импортной продукции из третьих стран на внутренних рынках государств — членов ЕАЭС на фоне ослабления курсов национальных валют, а также реализация мер, направленных на активизацию взаимной торговли и снятие барьеров», — рассказали в Минэке РФ.
Восстановление объемов взаимной торговли до уровня 2019 года, по данным ведомства, ожидается уже к концу 2021-го: согласно предварительному прогнозу, объем товарооборота между государствами — членами ЕАЭС увеличится на 19% и составит $65,3 млрд.
Что же касается нестабильности в Афганистане, то случившееся может и положительно сказаться на работе объединения, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. В случае увеличения напряженности в регионе страны всей Центральной Азии будут вынуждены теснее взаимодействовать не только по военным и политическим вопросам, но и активнее развивать экономические проекты. На встрече с премьером России Нурсултан Назарбаев уже отметил, что для укрепления ЕАЭС необходимо вступление новых стран — прежде всего Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
В экспертном сообществе в целом согласны с вероятностью такого сценария. Как отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, необходимость бороться с террористическими угрозами сообща ни у кого не вызывает вопрос. И это может служить косвенной причиной для углубления экономического сотрудничества. Однако эксперт призвал не делать поспешных выводов и объективно оценивать происходящее. Сейчас, по его мнению, пришедшие к власти радикалы вряд ли могут представлять угрозу для других государств, так как они еще не до конца укрепили свои позиции даже у себя в стране.
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