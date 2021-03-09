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Показательное выступление ВСУ раскрыл военкор: "Может, это Украина боится?"

09 марта 2021, 11:40  •  140 • Политика
Показательное выступление украинских боевиков в Донбассе, которое ВСУ устроили в районе Волновахи, раскрыл военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. "Может, это Украина боится?" - поинтересовался он.
В своём Telegram-канале "Русский тарантасъ" Стешин выложил видеозапись, присланную подписчиком: на кадрах среди белого дня по железнодорожным путям на специальных платформах перегоняют военную технику.
"Нет ощущения, что на этом видео - демонстрация? Снято под Волновахой, прислано мне с таким истеричным, караульно-патриотическим комментарием", - написал он под видео, отметив, что, по сути, "броню катают вдоль фронта днём, чтобы все могли снять и увидеть".
По словам Стешина, никакой оперативной необходимости в том, чтобы перевозить технику среди белого дня, у ВСУ не было.
"Все перевозки можно было осуществить ночью или ранним утром, если бы не было задачи максимально засветить эти перевозки брони", - подчеркнул он.
"Может, это Украина боится наступления?" - подвёл итог военкор.

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