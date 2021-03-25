Показательное "разоблачение" ЧВК на Украине разоблачил Мирошник: "Это поток!"

Показательное "разоблачение" СБУ частной военной компании известного своим ранением в мягкое место комбата Семёна Семёнченко разоблачил официальный представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. "Это поток!" - заявил он.

В первую очередь Мирошник обратил внимание на то, что "разоблачённая" организация "не день, не два, а уже годы" существовала под Киевом, "занимая десятки гектаров".

"С казармами, полигонами, с вооружением и заборами с колючкой. На этой базе проходили военную подготовку, стреляли и взрывали, туда подъезжали десятки машин, а сами "воины" расхаживали по всей округе, но сохраняли конспирацию и тайну происхождения?!" - отметил он в своём Telegram-канале, подчеркнув, что только сейчас СБУ "открыла глаза".

По мнению представителя ЛНР, дело в том, что у данной ЧВК попросту "протекла крыша", поэтому СБУ её сразу же показательно "разоблачила".

"И заметьте, как они аккуратненько провели «захват»", - отметил Мирошник.

По его словам, имущество ЧВК уже осторожно перешло под "другую крышу", "чтобы дальше готовить наёмников и террористов, этот экспортный товар, которым сегодня торгует Украина".

"Это поток!" - заявил Мирошник, добавив, что дело не в одной ЧВК, а в массовом производстве "наёмников и боевиков для нужд местных олигархов и на экспорт в зоны других конфликтов" на Украине.

"И таких баз на Украине десятки", - добавил он.