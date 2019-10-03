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«Показатель внутреннего кризиса»: как контрразведка США готовится к «вмешательству» в выборы

03 октября 2019, 09:39  •  101 • В мире
Американский Национальный центр контрразведки и безопасности намерен собирать данные о потенциальных попытках иностранных государств повлиять на предстоящие выборы в США. RT ознакомился с докладом центра, в тексте которого утверждается, что сегодня «противникам» Штатов якобы доступен широкий арсенал инструментов для вмешательства — и именно это особо осложняет электоральную ситуацию в стране. Причём в документе отдельно упоминаются в качестве потенциальных угроз только Россия и Китай.
 
Сотрудники Министерства внутренней безопасности США © Jonathan Ernst/Reuters
 

Национальный центр контрразведки и безопасности (НЦКБ) США планирует собирать информацию о потенциальных угрозах выборам. Об этом говорится в докладе организации, с текстом которого ознакомился RT.

В центре предполагают, что «противники» Соединённых Штатов могут распространять дезинформацию, взламывать сайты и манипулировать данными. Причём участвовать в подобных операциях способен широкий спектр «иностранных государственных и негосударственных субъектов, в который могут входить идеологически мотивированные субъекты и зарубежные киберпреступники».

«Вероятно, выборы в США расцениваются иностранными субъектами разведывательной деятельности как возможность подорвать доверие к нашим демократическим институтам и процессам, посеять рознь в нашем обществе, ослабить наши союзы и продвинуться в достижении собственных политических, экономических и идеологических целей», — говорится в документе.

В докладе отмечается, что ситуацию с выборами осложняет и доступный сейчас «спектр инструментов, способных усилить эффект действий противников США, ещё больше затеняя их происхождение». К такому арсеналу американские аналитики относят «нетрадиционные формы шпионажа» (не использующие профессиональных разведчиков для получения сведений или доступа к критически важной инфраструктуре), новую аппаратуру и технологии наблюдения, операции в области цепочек снабжения.

Кроме того, указываются такие опосредованные методы, как прямые зарубежные инвестиции, создание совместных предприятий, поглощение и приобретение связанных с выборами компаний и поставщиков, которые могут предоставить противнику доступ к ключевым системам, сетям и сведениям. Также авторы документа не исключают, что по мере развития машинного обучения следует опасаться использования злоумышленниками технологии deep fake (создание ложных, но убедительных изображений, видео и аудио) «с целью подкрепить кампании по оказанию влияния и подорвать уверенность общественности в американских выборах».

НЦКБ тесно сотрудничает с Министерством внутренней безопасности США, ФБР, Комиссией обеспечения выборов и другими ведомствами, подчёркивает директор центра Уильям Эванина.

«Противодействие широкому спектру сложных угроз в ходе данных выборов должно стать одним из главных обязательств всего правительства США и потребует усилий всех элементов общества, что подразумевает поддержку со стороны частного сектора и активное участие осведомлённой общественности», — отметил Эванина.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин считает, что подобная активность — показатель внутриполитического кризиса в США.

«Американский истеблишмент перестаёт верить в свою собственную неуязвимость и пытается в качестве источников внутренних проблем искать внешние силы. Он не позволяет себе признать, что победа Дональда Трампа в 2016 году — кандидата, который не был одобрен значительной частью элиты, — стала следствием внутренних факторов. И поскольку кризис не закончился, истеблишмент ищет внешнего врага, способного оказать решающее влияние на американский политический процесс, в том числе и выборы», — сказал эксперт в беседе с RT.

Салин добавил, что такие шаги — «удел слабых политических режимов», а в роли «врага» может быть обозначен кто угодно.

«Следует обращать внимание не на конкретную персонифицированную угрозу, а на то, что американским истеблишментом поставлен неверный диагноз всей политсистеме США. Причина болезни внутри страны, а не вовне. А кого назначат на роль виновного — неважно», — заключил он.

  • Директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина
  • © Joshua Roberts/Reuters

«Топчутся на одном и том же»

Тем временем Уильям Эванина призвал всех участников электорального процесса в США быть максимально бдительными.

«Тех, кто причастен к организации выборов, я призываю подробно информировать Министерство внутренней безопасности и ФБР о признаках иностранного вмешательства в американские выборы, предоставляя краткое изложение произошедшего с указанием затрагиваемых систем и/или процессов, описанием принятых мер по смягчению последствий, а также эффективности этих мер», — сказал директор Национального центра контрразведки и безопасности.

При этом в документе отдельно в качестве якобы потенциальных организаторов вмешательства называются только РФ и КНР. Так, авторы призывают сообщать о «любом признаке, указывающем на работу противников, особенно если речь идёт о России и Китае, по сбору или анализу информации о планах отдельных американских штатов насчёт применения технологии блокчейн в ходе предстоящих в США выборов».

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, упоминание России в данном контексте является надуманным.

«В Вашингтоне никаких других идей нет, и они топчутся на одном: якобы России больше нечем заниматься, как интересоваться американскими выборами. Получается, если мы занимаемся технологией блокчейн, то автоматически интересуемся американскими выборами? С таким же успехом можно сказать, что если США изучают разведение лесов, то они интересуются Россией. Надуманная чепуха», — сказал он.

Напомним, что некоторые представители политического истеблишмента Соединённых Штатов до сих пор считают, что Россия якобы повлияла на исход президентских выборов в 2016 году, организовав хакерскую атаку на сервер Демократической партии. Однако доказательства так и не были представлены, в том числе в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

В очередной раз президент России Владимир Путин напомнил об этом, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве 2 октября.

«Хайли лайкли — мы это уже слышали. Он (Мюллер. — RT) не нашёл никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно. Или было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что всё то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, разрушает российско-американские отношения и, я уверен, идёт во вред самим Соединённым Штатам», — заявил Путин.

Вмешательство во внутренние дела Вашингтона Москве «не нужно, не важно и не соответствует принципам» её внешней политики, добавил он, отметив, что сейчас в Америке используют любые поводы, чтобы организовывать атаки на Дональда Трампа.

«Мы оказались вовлечёнными во внутриполитические дрязги США ещё до того, как познакомились с президентом Трампом. У нас не было никогда никакой близости, её нет и сейчас. У нас есть хорошие деловые, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения», — подчеркнул российский лидер.

«Спасательный круг» демократов

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Идея о «российском вмешательстве» в президентские выборы в 2020 году особенно активно набирает обороты среди представителей Демократической партии США. Так, ранее сенатор Джек Рид заявил, что Москва «неизбежно» захочет повлиять на исход голосования. Вместе с кандидатом в президенты от демократов Эми Клобушар он представил законопроект о создании правительственной структуры, которая будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и Северной Кореи.

В июле ещё один сенатор-демократ, Дайэнн Файнстайн, призвала ФБР оценить способность США бороться с якобы возможным «вмешательством» России.

Как подчёркивал ранее Владимир Путин, проигравшие всегда ищут виноватых на стороне.

«Какие-то хакеры вскрыли, допустим, почту руководства Демократической партии США. Как в США правильно сказал избранный президент, кто знает, что это за хакеры, — может, они в другой стране находились, а не в России, может, они лёжа на диване или в кровати это сделали. Главное, на мой взгляд, это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению», — сказал Путин.

Демократы теряют популярность, подчёркивают политологи. Республиканцы выглядят сильнее благодаря экономическим сдвигам, которых добился Трамп.

«Генератор идеи о «российском вмешательстве» — Демпартия. Почти все её представители считают своим долгом высказаться на эту тему и выделить, что Россия — основное препятствие», — отметил Владимир Оленченко.

Он предполагает, что предвыборная кампания демократической партии будет строиться на ложных обвинениях в адрес действующего президента и его штаба, которые, в свою очередь, будут основаны на антироссийской риторике.

В российском МИД также уверены, что Вашингтон снова повторит «отыгранный десятки раз» сценарий.

«Общий антироссийский лихорадочный подход к тому, что собой представляет сегодня Россия, какую она проводит политику, настолько стал неотъемлемой частью самоощущения для многих американских политиков и настолько въелся в ткань того, что происходит в сегодняшнем Вашингтоне, что без этого не обойдётся. Рецидивы подобных обвинений просто неизбежны», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

При этом Рябков ещё раз подчеркнул, что фактических оснований для продолжения в 2020 году раскрутки сюжета о «российском вмешательстве» нет.

«Печально, что электоральный цикл сводится к тому, чтобы найти объяснения внешнего характера и использовать их для улучшения своих позиций», — резюмировал Владимир Оленченко.

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