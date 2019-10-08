Показалось

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08 октября 2019, 16:39 • 113 • Карикатуры
Норвежские СМИ сообщили об обнаружении на Шпицбергене российских "спецназовцев". Никаких доказательств в статье не приводилось. Посольство России в Осло назвало эту информацию грубой провокацией и вбросом.
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