Показалось

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08 октября 2019, 16:39  •  113 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Норвежские СМИ сообщили об обнаружении на Шпицбергене российских "спецназовцев". Никаких доказательств в статье не приводилось. Посольство России в Осло назвало эту информацию грубой провокацией и вбросом.

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