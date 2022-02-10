«Показалось, что Лавров говорит о части Украины»: глава МИД Британии пояснила слова о Ростовской и Воронежской областях

Глава британского МИД Лиз Трасс, по сообщению источников, в ходе встречи с Сергеем Лавровым «не признала» суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. В ходе дискуссии по поводу расположения российских войск на собственной территории Лавров спросил британскую коллегу, признаёт ли Лондон суверенитет над этими регионами, на что Трасс ответила отрицательно. Позднее она заявила, что ей «показалось», будто глава российского МИД «говорил о части Украины».

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время переговоров с Сергеем Лавровым заявила, что Лондон «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями.

Как сообщает источник РИА Новости, присутствовавший на переговорах, таким образом Трасс ответила на высказывание Лаврова о праве российских войск на передвижение по территории своей страны.

Российский министр в ходе дискуссии о расположении российских войск привёл в качестве примера местонахождения военных Ростовскую и Воронежскую области, задав британскому министру вопрос, признаёт ли Лондон суверенитет России над этими регионами.

«Вы же признаёте суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» — приводит слова Лаврова «Коммерсантъ». Трасс, в свою очередь, после короткой паузы ответила отрицательно.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — сказала дипломат.

В ситуацию вмешалась британский посол в РФ Дебора Броннерт, сказав главе британского МИД, что речь на самом деле идёт о российских регионах.

Позднее глава британского МИД заявила, что «ей показалось», будто Лавров говорит о части Украины.

«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я чётко обозначила, что данные области являются частью суверенной России», — сказала Трасс в интервью РБК.

«Разговор немого с глухим»

Сергей Лавров по итогам встречи сравнил переговоры с британской стороной с «разговором немого с глухим».

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на такую неподготовленную почву», — сказал министр.

Он упомянул о слухах, согласно которым Россия якобы «ждёт, когда замёрзнет земля», чтобы «танки спокойно прошли на украинскую территорию».

«Мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали... многочисленные факты, которые мы сегодня приводили», — сказал министр.

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим»

По словам Лаврова, складывается ощущение, будто британские коллеги либо незнакомы с подробными разъяснениями с российской стороны, либо полностью их проигнорировали.

Напомним, что на протяжении 2021 года зарубежные СМИ систематически сообщали о «скоплении российских войск» на границе с Украиной. Впоследствии эта риторика превратилась в утверждения о якобы готовящемся «нападении» России на Украину. Москва существование подобных планов отвергала неоднократно и на разных уровнях.

Лавров вновь высказался на эту тему по итогам беседы с главой МИД Великобритании.

«Эти заявления делает не только российское руководство, эти заявления делают, например, в Пентагоне, я совсем недавно об этом читал. А там люди серьёзные со спутников наблюдают всё, что приходит, причем происходит, подчеркну, на нашей российский территории», — сказал Лавров.

Он также напомнил, что с аналогичными заявлениями выступал министр обороны Украины Алексей Резников, а президент Украины Владимир Зеленский призывал отказаться от паники.

Трасс, в свою очередь, вновь пригрозила России «последствиями» в том случае, если Москва не выберет дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Натоцентризм пронизывал всю беседу»

Лавров также отметил, что в риторике главы МИД Великобритании преобладает «натоцентризм».

Как пояснил министр, в ходе встречи подробнейшим образом разъяснялось, что российские вооружённые силы, которые вызывают в Лондоне озабоченность, находятся на своей собственной территории — в отличие от «сотен и тысяч британских военнослужащих».

«И вот Борис Джонсон, по-моему, вчера заявил, что нужно и в Румынию, и в Болгарию направить военнослужащих. На это был ответ: «Ну вы на своей территории, а мы на своей территории, потому что мы все НАТО». Вот этот натоцентризм — он пронизывал всю сегодняшнюю нашу беседу», — сказал Лавров.

Вместе с тем Лавров выразил надежду, Запад при обсуждении серьёзных вопросов, касающихся безопасности, будет «немножко более по-взрослому себя вести и не заниматься откровенной пропагандой».

«Очень надеюсь, что в серьёзных вопросах, которые связаны с европейской безопасностью, безопасностью всех без исключения стран, и членов НАТО, и Украины, и России, будем немножко более по-взрослому себя вести и не заниматься откровенной пропагандой в расчёте на очередные какие-то электоральные приключения», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вопросы журналистов

В ходе пресс-конференции по итогам встречи корреспондент RT Мурад Газдиев дважды задал вопрос главе британского МИД о том, будет ли Лондон поддерживать «сепаратистов» на Украине так же, как и когда-то в Чечне. В обоих случаях Трасс ушла от прямого ответа.

«Я не буду вдаваться в детали того, что произошло в прошлом, мы живём в настоящем», — сказала британский министр.

Вопрос корреспондента RT Мурада Газдиева

Вместе с тем Трасс очередной раз выдвинула требования о том, чтобы Россия «отвела войска» со своей же территории.

Кроме того, корреспондент РИА Новости задала Трасс вопрос о распространённых хакерами документах о тайном финансировании российских СМИ и НПО через британских дипломатов и структуры BBC.

Напомним, в 2021 году группировка Anonymous обнародовала документы МИД Великобритании о новом проекте — «Ослабление влияния России», в котором говорилось о финансировании «независимых» СМИ в РФ.

В ответ Трасс заявила, что британская сторона действует «добросовестно», содействуя развитию российско-британских связей в сферах «культуры, математики и науки».