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Показали свою эффективность: Путин узаконил "длинные голосования"

31 июля 2020, 20:50  •  41 • Политика
Владимир Путин подписал закон, по которому голосования на выборах и референдумах могут проводиться в течение нескольких дней, но не более трёх. Такая практика была впервые применена на плебисците, начавшемся 25 июня, и показала свою эффективность.
В России официально разрешили "длинные голосования" - президент России подписал закон, позволяющий избирательным комиссиям устанавливать сроки голосования на общероссийских выборах в несколько дней. В документе говорится о том, что решение о сроках голосования должно приниматься не позднее чем через 10 дней с официального объявления даты начала выборов. Изменить это решение будет уже нельзя.
При этом голосовать можно будет не более трёх дней. Также президент сохранил формат уличного голосования на придомовых территориях за пределами избирательных участков. Обе практики, по словам экспертов ЦИК, хорошо себя зарекомендовали и показали свою эффективность в ходе всероссийского референдума по поправкам к Конституции.
Глава государства подписал ещё несколько важных документов: о предоставлении выходного для прохождения диспансеризации, о налоговом манёвре в IT-отрасли, о смягчении наказания беременным за совершённые преступления, о сохранении статуса беженца при получении вида на жительство и ряд других.

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