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"Показали, куда соваться не надо": Пилот оценил перехват американского самолёта российскими истребителями Су-35

27 мая 2020, 20:20  •  212 • В России

Пара истребителей Су-35 российских ВКС в небе над Средиземным морем аккуратно продемонстрировала высший пилотаж экипажу американского самолета-разведчика Poseidon P-8A. Причем на кадрах видеосъемки, которую вели янки, отчетливо видно, что наши «сушки» находятся от заокеанского коллеги (пусть он и "толстяк"-тихоход) на приличном расстоянии. И ни словом, ни делом ему явно не угрожают.

Тем не менее, пресс-служба 6-го флота США, который традиционно выполняет задачи по защите непреходящих ценностей западной демократии в Средиземном море, заявила, что военные самолеты из далекой и суровой страны «небезопасно» перехватили демократический борт-шпион. Мешали ему «безопасно маневрировать». И в свете таких ужасов действия пилотов из Московии были названы «непрофессиональными».

Отсмеявшись в кулак, в России все-таки решили прокомментировать всплеск панических настроений у пресс-службистов 6-го флота.

Вот что рассказал «КП» летчик-инструктор 1-го класса Андрей Красноперов.

- Что за паника в рядах лучших ВВС сильнейшей армии мира?

- У каждого летчика свое понятие, что такое «близко». Но когда идет сближение истребителей другой страны с твоим бортом — ты воспринимаешь это как опасность. Ну что, вполне естественная реакция.

- Чтобы помешать безопасно маневрировать разведчику, как близко к нему надо подойти?

- Надо понимать, что Poseidon не истребитель, а разведчик, летные характеристики и предназначение у него совсем другие. И, поскольку его функции понятны, ему показали, что не стоит лететь туда, куда не надо. Так как район - это, скорее всего, восточное Средиземноморье, можно предположить, что в сторону наших баз в Сирии. То есть наши Су-35 просто мирным путем пытались его отогнать. Не применяя, разумеется, оружия, не имитируя тараны. Просто подлетели на достаточное расстояние.

- Так опасно или нет?

- Опасно? Ну вы же видите, как наши истребители способны летать — ромбом, строем. Поверьте, на этих "сушках" наши пилоты делают просто чудеса. Если бы надо было крылом по крылу постучать — они постучали бы.

- Су-35 — сверхманевренная машина?

- Да они все сверхманевренные! На базе Су-27 делали и Су-30, и Су-35. Конечно, различия есть. Ну... там изменяемое сопло. Они же еще используются и как палубные истребители - не только МиГи, но и «сушки». Траектория самолета может резко поменяться . Чуть ли не хвостом вперед может лететь. Думаю, подлетели, показали брюхо, показали ракеты. Как обычно — чтобы не одевали очки, увидели четко и ясно. Наверно, те испугались. У наших-то катапультные кресла, а эти, если что, пока там смогут выпрыгнуть…

- Наши зашли с двух сторон?

- Так они обозначили коридор. Куда американцу надо лететь. Скорее всего, Poseidon что-то накосячил. Понятно, что есть воздушные зоны, которые мы считаем своими, американцы — своими, есть нейтральные. Но в любом случае некие границы существуют. Если направление на нашу базу — туда лететь и проводить какие бы то ни было действия, тем более разведывательные, точно не стоит. Наши, считаю, все сделали тактично. А «коллеги» в следующий раз так поступать не будут...

Interception of a U.S. Navy P8 by Russian SU-35s over the Mediterranean Sea..

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