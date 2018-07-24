«Показали, чьи заказы отрабатывали»: как в мире отреагировали на эвакуацию «Белых касок» из Сирии

Вывод членов «Белых касок» из Сирии по просьбе западных стран показал истинное лицо этой организации и наглядно продемонстрировал, «чьи заказы они отрабатывали». Об этом заявили в МИД России и САР. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также напомнила о множественных фальсификациях и ложных обвинениях, с помощью которых «Белые каски» подрывали усилия правительства Башара Асада по восстановлению мира в республике. В то же время США, Канада и европейские государства заявили о поддержке «Белых касок» и готовности принять сирийцев с семьями у себя. При этом в ООН отрицают, что организация связана с проведённой операцией по эвакуации.

Эвакуация членов организации «Белые каски» из Сирии наглядно продемонстрировала, «чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали». Так в МИД России прокомментировали вывоз израильскими военными членов организации из САР по просьбе западных стран.

«По поступающей информации, большую группу этих «псевдогуманитарщиков» в экстренном порядке западники эвакуировали через территорию Израиля в Иорданию. При этом хорошо известно, что именно «Белые каски» были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта. Действовали они исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях, готовили откровенные фальшивки, которые затем использовались в качестве предлога для выдвижения обвинений против сирийских властей», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Комментируя эвакуацию «Белых касок» из Сирии в эфире «Россия 24», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что организация занималась провокационной деятельностью.

«Я прекрасно понимаю, почему сирийцы — и официальные лица, и простые сирийцы — называют «Белые каски» и всех, кто с ними как-то ассоциируется, преступниками. Эти люди, которые называли себя гуманитарщиками, занимались деятельностью провокационной и по-настоящему преступной, это доказанный факт», — сказала она.

Среди «заслуг» «Белых касок» Захарова отметила провокации с использованием химического оружия и дезинформацию мирового сообщества. Она подчеркнула, что Россия «неоднократно предоставляла факты того, что делают на самом деле «Белые каски».

В МИД России напомнили, что выступившие в Гааге 26 апреля 2018 года свидетели из Сирии подтвердили, что съёмки «Белых касок» якобы химической атаки в Восточной Гуте являются постановочными.

«Белые каски» и члены их семей были эвакуированы из Сирии 22 июля. Как отмечается, в международной операции принимали участие несколько европейских стран, а также США и Канада. При этом основную роль сыграл Израиль, чьи вооружённые силы и осуществили вывод 422 человек в соседнюю Иорданию. Изначально предполагалось вывести около 800 сирийцев, однако, по данным властей Иордании, одна из групп не смогла пересечь границу.

В самой Сирии к эвакуации «Белых касок» отнеслись крайне отрицательно, назвав эту операцию доказательством преступной деятельности организации.

«Операция, проведённая Израилем и его подчинёнными, преступна, она выявила истинный характер так называемых «Белых касок», об опасности которых Сирия предупреждала», — цитирует агенство SANA представителя МИД страны​​​.

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун назвал членов организации «Белые каски» военными преступниками. «Эти люди — не беженцы​​​. Это военные преступники. Я хотел бы обратиться к правительствам наших стран с просьбой преследовать членов группировки «Белые каски». Найти их, где бы они ни находились. Именно они использовали химическое оружие в Думе и (других городах)», — сказал муфтий на встрече с членами семей российских военных.

О репутации «Белых касок» высказался и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Белые каски» разъезжаются по странам, на которые они работали, не покладая рук, искажая события, неустанно создавая фейковые новости, фейковые съёмки и фейковые трупы, как в случае с фейковой химической атакой в Думе, которую опровергли даже западные журналисты», — написал он в своём Twitter.

«Белые каски» разъезжаются по странам, на которые они работали, не покладая рук, искажая события, неустанно создавая фейковые новости, фейковые съёмки и фейковые трупы, как в случае с фейковой химической атакой в Думе, которую опровергли даже западные журналисты. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 июля 2018 г.

Западная солидарность

В ООН тем временем опровергли своё участие в эвакуации представителей движения. Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал ТАСС, что организация не принимала участие в операции. По его словам, представители ООН приняли беженцев в Иордании и выразили признательность Иордании.

«Мы не вовлечены в эту операцию по эвакуации. Представители верховного комиссара ООН по делам беженцев приняли их в Иордании и выразили признательность народу Иордании за отзывчивость, проявленную к сирийцам», — сказал он.

Страны Запада, несмотря на предоставляемые доказательства, продолжают считать «Белых касок» миротворцами, которые оказывают помощь мирному населению САР. Так, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, чья страна, по данным телекана CBC примет до 250 человек, эвакуированных из Сирии, приветствовала эту операцию.

«Белые каски» — мужественные добровольцы, прибывающие первыми для оказания помощи и которые рискуют своей жизнью, ради своих сограждан. Мы благодарим Израиль, Иорданию, США, Великобританию, Германию и других наших партнеров, которые тесно сотрудничали с Канадой, чтобы эвакуировать их» — написала она в Twitter.

The White Helmets are courageous volunteers and first responders who risk their lives to help their fellow Syrians. Our thanks to Israel, Jordan, US, UK, Germany and our other partners who have worked closely with Canada to make the evacuation of WH possible. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 22 июля 2018 г.

«Мужественными людьми, рискующими своей жизнью для помощи сирийцам», назвал «Белых касок» и министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан. Его слова приводит официальный портал МИД Франции. Министр также добавил, что Франция намерена принять часть выведенных сирийцев у себя.

«Эта операция предполагает их переселение в третьи страны. Франция примет участие в приёме «Белых касок» и их семей», — сказал дипломат.

Солидарность с французским и канадским коллегой выразил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Официальный сайт МИД ФРГ приводит его характеристику «Белых касок», как «отважных людей», чья деятельность «заслуживает восхищения и уважения».

«Хорошо, что в тесном сотрудничестве с нашими зарубежными партнёрами многие «Белые каски» из южной Сирии были доставлены в безопасное место. Их деятельность заслуживает восхищения и уважения… многие из этих отважных людей теперь находят защиту и убежище. Некоторые из них в Германии», — сказал чиновник во время пресс-релиза.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее сообщил, что дал разрешение на операцию «по гуманитарным соображениям», так как об этом попросили главы иностранных государств.

«Несколько дней назад президент Трамп, премьер-министр Канады Трюдо и несколько других лидеров обратились ко мне за помощью в эвакуации сотен членов «Белых касок» из Сирии», — приводит слова премьера официальный портал МИД Израиля.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт на официальном портале ведомства опубликовала заявление для прессы, в котором также говорится о поддержке «Белых касок». От имени Соединённых штатов она выражает признательность Великобритании, Канаде, Германии, Иордании и Израиля и отмечает тот факт, что центральную роль в этой операции сыграла ООН.

«Соединенные Штаты и наши международные партнеры обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой взять на себя центральную роль в этой важнейшей гуманитарной операции. В ответ ООН организовала въезд в Иорданию для «Белых касок» и их семей, которые спасаются бегством от насилия на юго-западе Сирии» — сказано в заявлении.

Фальсификация миротворчества

Ранее в комментарии RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отмечал, что эвакуация «Белых касок» может быть попыткой скрыть свидетельства неправомерных действий членов организации.

«Если какие-то документы или свидетельства попадут в руки армии Башара Асада или наших вооружённых сил, то будут получены данные о том, кто организовывал фейковые химические атаки, снимал фильмы, всплывёт вся документация. Всё это сейчас и зачищают, выводят людей, убирают какие-то свидетельства постановочности действий», — отмечал депутат.

О фальсификациях, осуществляемых «Белыми касками». становилось известно неоднократно. Так, например, в видеоролике про химическую атаку в городе Дума, распространённом «Белыми касками», в качестве жертвы атаки был снят сирийский мальчик Хасан Диабе. Позже отец ребёнка и сам ребёнок рассказали, что атака была сфальсифицирована.

А в 2017 году председатель SWEDHR Марчелло Феррада де Ноли указал на то, что на одной из записей член организации вводит иглу под кожу ребёнка, но при этом не нажимает на поршень шприца. В беседе с RT де Ноли обвинил «Белые каски» в фальсификации свидетельств химатаки, которую Дамаск якобы провёл в апреле 2017 года.