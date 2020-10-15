Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз кинул Украину с землёй
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" &...
Главная / Политика

Показал Украине, что она теряет: Вассерман рассказал о хитром ходе Путина

15 октября 2020, 21:05  •  142 • Политика
Известный публицист Анатолий Вассерман рассказал о хитром ходе президента России Владимира Путина. Глава государства показал Киеву, что он теряет в случае конфронтации с Россией.
Так он прокомментировал недавнее решение Путина снять санкции с украинского предприятия "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонно-тарного комбината. Российский лидер отметил, что это жест доброй воли. Он выразил надежду на то, что дружественный шаг со стороны Москвы побудит Киев сделать ответный ход.
По словам Вассермана, на самом деле это довольно хитрый психологический ход. Отменой санкций Путин показал Украине, чего она лишается, вступив на "тропу войны". Российский лидер таким образом показал, что торговать с Россией намного выгоднее, чем враждовать с ней.
Публицист уверен, что этот сигнал не остался незамеченным в Киеве. Вассерман полагает, что, несмотря на воинственную риторику адептов "партии войны", в украинской власти по-прежнему есть здравомыслящие люди, осознающие преимущества сотрудничества с Россией.
Путин намекнул, что у них есть возможность одуматься. Что заработать на воссоединении Украины с Российской Федерацией можно больше, чем на отделении от неё, - пояснил журналист в разговоре с Nation News.
Напомним, что Украина взяла курс на разрыв с Россией с 2014 года, когда в стране произошёл госпереворот. Экс-президент Пётр Порошенко за один срок успел разорвал все политические, военно-технические и экономические связи с РФ, чем нанёс сокрушительный удар по украинской экономике, которая была ориентирована на Россию. На днях действующий президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Лондоне, заявил, что украинцы ненавидят русских и не хотят с ними общаться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



142
Источник
Похожие новости
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
15 октября 2020, 03:40
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят общаться с русскими
15 октября 2020, 00:00
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
15 октября 2020, 03:40
ЧП на Хмеймиме в Сирии? Запрет на посадку российского самолёта не тянет на сенсацию - эксперт
15 октября 2020, 13:45
Немецкие рабочие повторили с самолётом Лукашенко "трюк Чаушеску"
15 октября 2020, 01:50
Запретят иностранное гражданство? Путин внёс законопроект о Госсовете
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
11 октября 2020, 16:15
"Слышь, басурмане": Чичерина вступилась после недвусмысленной угрозы военкору Пегову
11 октября 2020, 23:35
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИД Дании
11 октября 2020, 19:55
К ЧП на Камчатке привело испытание гиперзвуковой ракеты?
11 октября 2020, 14:25
Тихановскую обматерили за приглашение Путина на переговоры по Белоруссии
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
11 октября 2020, 12:35
Чертыхнулась, но высказалась: "Девочка, обвинившая президентов" оскандалилась с новым призывом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.