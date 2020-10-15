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Показал Украине, что она теряет: Вассерман рассказал о хитром ходе Путина
15 октября 2020, 21:05 • 142 • Политика
Известный публицист Анатолий Вассерман рассказал о хитром ходе президента России Владимира Путина. Глава государства показал Киеву, что он теряет в случае конфронтации с Россией.
Так он прокомментировал недавнее решение Путина снять санкции с украинского предприятия "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонно-тарного комбината. Российский лидер отметил, что это жест доброй воли. Он выразил надежду на то, что дружественный шаг со стороны Москвы побудит Киев сделать ответный ход.
По словам Вассермана, на самом деле это довольно хитрый психологический ход. Отменой санкций Путин показал Украине, чего она лишается, вступив на "тропу войны". Российский лидер таким образом показал, что торговать с Россией намного выгоднее, чем враждовать с ней.
Публицист уверен, что этот сигнал не остался незамеченным в Киеве. Вассерман полагает, что, несмотря на воинственную риторику адептов "партии войны", в украинской власти по-прежнему есть здравомыслящие люди, осознающие преимущества сотрудничества с Россией.
Напомним, что Украина взяла курс на разрыв с Россией с 2014 года, когда в стране произошёл госпереворот. Экс-президент Пётр Порошенко за один срок успел разорвал все политические, военно-технические и экономические связи с РФ, чем нанёс сокрушительный удар по украинской экономике, которая была ориентирована на Россию. На днях действующий президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Лондоне, заявил, что украинцы ненавидят русских и не хотят с ними общаться.
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