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Показал на пальцах: Путин перешел на язык жестов во время совещания
24 августа 2020, 16:55 • 38 • Политика
Главнокомандующий призвал проявить повышенное внимание
Российский президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В ходе общения глава для пущей наглядности сопроводил свой комментарий жестами.
Главнокомандующий на пальцах показал, на чем нужно максимально сконцентрироваться.
"На два момента хотел бы обратить ваше внимание", – сказал Путин и продемонстрировал два пальца.
На переговорах с Голубевым глава страны напомнил, что одна из основных проблем России – это сложности с трудоустройством. По мнению президента, с этой задачей нужно разбираться в первую очередь, отмечает телеканал "360".
Владимир Путин также посоветовал ростовскому начальнику обратить внимание на уровень развития социальной инфраструктуры в регионе. По его замечанию, сельскохозяйственная деятельность в области начинает "сдавать".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Владимир Путин ударил кулаком по столу из-за ситуации под Иркутском.
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