Показал на пальцах: Путин перешел на язык жестов во время совещания

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Главнокомандующий призвал проявить повышенное внимание

Российский президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В ходе общения глава для пущей наглядности сопроводил свой комментарий жестами.

Главнокомандующий на пальцах показал, на чем нужно максимально сконцентрироваться.

"На два момента хотел бы обратить ваше внимание", – сказал Путин и продемонстрировал два пальца.





На переговорах с Голубевым глава страны напомнил, что одна из основных проблем России – это сложности с трудоустройством. По мнению президента, с этой задачей нужно разбираться в первую очередь, отмечает телеканал "360".

Владимир Путин также посоветовал ростовскому начальнику обратить внимание на уровень развития социальной инфраструктуры в регионе. По его замечанию, сельскохозяйственная деятельность в области начинает "сдавать".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Владимир Путин ударил кулаком по столу из-за ситуации под Иркутском.

