«Показал, как дерутся настоящие чемпионы»: что говорили после победы Бетербиева над Гвоздиком в объединительном бою

Преимущество Артура Бетербиева в мощи стало ключевым фактором в его победе над Александром Гвоздиком. Об этом заявил экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд. Генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв восхитился выступлением соотечественника и пообещал, что попытается организовать его поединок в родной стране, а глава промоутерской компании Top Rank назвал имя следующего оппонента Бетербиева.

Артур Бетербиев одержал досрочную победу над Александром Гвоздиком, тем самым объединив два титула в полутяжёлом весе — по версиям IBF и WBC. Таким образом он сделал серьёзный шаг на пути к званию абсолютного чемпиона, которое в последний раз покорялось легендарному Рою Джонсу в 1999 году. Правда, тогда для этого было необходимо собрать у себя три пояса, а не четыре.

Для Бетербиева поединок с Гвоздиком получился крайне напряжённым, а чаша весов вполне могла качнуться и в сторону его визави. Середина схватки осталась за украинцем, который был острее, точнее и вполне мог оформить свой 15-й нокаут в карьере. Так, Александр несколько раз прицельно попал правым прямым в челюсть Артура. Но победил в итоге именно россиянин, который остался единственным чемпионом мира по боксу, имеющим в своём активе 100% досрочных побед.

Правда, сам Бетербиев признался, что не до конца доволен своими действиями в сражении с Гвоздиком. По его словам, он имел сразу несколько планов на бой, но временами это не помогало ему доминировать в ринге.

«Что-то не шло, руки не шли. Волнение, конечно, было, ведь это второй пояс. Боишься потерять свой титул, а не выиграть другой», — цитирует Бетербиева ТАСС.

При этом он признался, что не боялся прервать свою серию из 14 нокаутов подряд и готовился биться на протяжении всех 12 раундов.

«Не было задачи нокаутировать. Стараюсь просто боксировать. Мне кажется, что я смотрелся намного бледнее соперника», — добавил Бетербиев.

В отличие от самого атлета, его тренерский штаб остался доволен тем, как он выглядел в битве с Гвоздиком. Как заявил один из его наставников Нурипаша Талибов, Бетербиев в хорошей форме подошёл к объединительному бою.

«Думаю, что если бы поединок продолжался все 12 раундов, то он бы выдержал темп. План был выстроен тактически грамотно... Несмотря на некую лёгкость победы, отмечу, что Саша Гвоздик — хороший боксёр, его удары очень опасны. И бой получился сложным для Артура», — цитирует Талибова РИА Новости.

По его словам, россиянин «владел инициативой и диктовал условия боя».

«Саша — очень уважаемый боксер, но я всё же ожидал победы нокаутом. Периодически, когда Артур обращается ко мне за помощью, я работаю с ним. И удивляюсь, как сильно он атакует справа. У него очень мощные удары, некоторые тяжеловесы так не бьют. И когда он начал очень жёстко попадать по туловищу, я понял, что Артур сейчас сломает соперника», — заключил Талибов.

По мнению экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Григория Дрозда, ключевым аспектом в противостоянии стала мощь россиянина.

«Артур просто смял Александра. Как только Бетербиев включил скорость повыше, Гвоздика просто не стало. Не зря все говорят о его мощи. По сути, он достаточно легко добыл победу в бою с чемпионом мира. Украинцу не хватило силы удара. Россиянин просто не чувствовал джебы, которые тот попадал», — объяснил Дрозд.

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поздравил Бетербиева с успехом и поприветствовал нового чемпиона организации.

«Это был отличный бой между двумя чемпионами, боксёры показали очень высокий уровень. Бетербиев в этом поединке был очень силён и решителен. Наша организация гордится своим новым обладателем титула», — заявил Сулейман.

Успех Бетербиева привлёк внимание главы Чечни Рамзана Кадырова, который прокомментировал его триумф в своём Telegram-канале.

«Артур Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF. В Филадельфии он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксёром Александром Гвоздиком... В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат — 15 боёв, 15 побед, 15 нокаутов», — написал Кадыров.

Восхитился выступлением Бетербиева и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Он поздравил спортсмена с завоеванием титула WBC и похвалил его за яркий стиль ведения боя.

«Бетербиев показал, как дерутся настоящие чемпионы. Изначально говорил, что у Гвоздика не будет шансов. Не сомневался в победе Артура. В этом весе он может составить конкуренцию любому. И сейчас мы ждём победителя дома и от Федерации бокса России готовим ему приз. Подробности пока раскрывать не будем», — заявил Кремлёв.

Глава организации пообещал, что постарается организовать следующий поединок Бетербиева в России, а также сравнил прошедшую схватку с возможным реваншем между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

«То же самое ждёт Усика в реванше с Гассиевым — эта беготня по рингу не пройдёт», — добавил Кремлёв.

При этом промоутер объединившего титулы чемпиона в полутяжёлом весе Боб Арум заявил, что у него есть другие планы относительно будущего Артура. Вопреки ожиданиям болельщиков оппонентом Бетербиева, скорее всего, станет не обладатель титула WBA Дмитрий Бивол.

«В следующем поединке Артур проведёт защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна. Это будет в 2020 году. Думаю, что мы попробуем организовать такой бой в Китае», — поделился глава промоутерской компании Top Rank.

Несмотря на высокое место в рейтинге, Фаньлуна вряд ли можно назвать серьёзной угрозой для Бетербиева. За свою карьеру он провёл 16 боёв на профессиональном ринге, в каждом из которых взял верх. Но стоит обратить особое внимание на уровень соперников китайца. Достаточно отметить, что в последний раз он бился с малоизвестным мексиканцем Хильберто Рубио, в послужном списке которого — по девять побед и поражений.

Тем временем Дмитрий Бивол высоко оценил действия Бетербиева в битве с Гвоздиком. По его словам, Артур показал, что способен работать хладнокровно.

«Гвоздик начал неплохо, были задумки нейтрализовать правую руку Бетербиева. И в середине даже показалось, что тот устал. Однако несколько серьёзных ударов по корпусу нанесли ущерб Александру», — сказал боксёр.

Кроме того, он в очередной раз подтвердил, что готов сразиться со своим соотечественником.

«Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня», — заключил Бивол.