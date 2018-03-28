Покайтесь, господин Фоменко! • 305 • Аналитика







Казалось бы, честный путь талантливого ученого. Однако Анатолий Тимофеевич Фоменко теперь известен нам не как одаренный математик, а как фактический основатель и главный двигатель псевдонаучного исторического течения, именуемого «Новой хронологией».





Честно говоря, когда я впервые столкнулся с последствиями популяризации «Новой хронологии» в широких массах читающего населения, в лице некоторых своих знакомых, в целом людей неглупых, и, как правило, чуждых истории, которые по каким-то неведомым мне причинам увлеклись этим течением (это было году этак в 2005), я не испытывал ничего, кроме недоумения и легкого веселья. Как это так: взять и так просто вычеркнуть десять веков всемирной истории? Глупо, смешно и не более. Базы исторических знаний, которой я обладал в то время, мне вполне хватило для того, чтобы отметить для себя «Новую хронологию» как полнейшую ерунду и относиться к ней как веселому безобидному розыгрышу, рассчитанному на то, чтобы позабавить определенную категорию населения. Что-то типа истории в изложении «Сатирикона» или творчества Михаила Задорнова, который всегда мне казался достаточно способным юмористом.



Проходило время, я все чаще и чаще замечал книги по «Новой хронологии» на полках книжных магазинов, иногда даже брал их в руки, смотрел оглавление и… ставил на место, оглядываясь по сторонам: вдруг кто увидел, что я держал ЭТО в руках, мне было стыдно. Через некоторое время я перестал подходить к этим полкам, уже заранее, издалека определяя, что именно на них находится. Ладно, покупать эти книги меня никто не заставлял, среди ближайшего окружения сторонников этой самой хронологии не было, так что не больно меня все это беспокоило.



Начало беспокоить другое. По телевизору, листая каналы между спортом и новостями, я все чаще начал попадать на передачи, сделанные по образцу документальных фильмов, даже несколько наукообразно, но по содержанию представлявших какую-то чушь про Атлантиду, про Гиперборею, про «белых богов» и «арийский след» в истории человечества. Факты, на которые опирались создатели этих фильмов, либо были известны мне раньше и трактовались авторами фильмов до крайности искаженно, либо не были известны мне вообще. Попытки проверить такие факты в ста процентах случаев выявляли или грубую фальсификацию, или сознательную манипуляцию.



Телевизор – штука в ментальном плане агрессивная, от него так просто, как от книжных полок, не отмахнешься, тем более что он вторгается непосредственно в твой дом. Можно, конечно, его выкинуть, но я посчитал такой поступок сродни капитуляции и с того момента стал оценивать этот предмет домашнего обихода не как агента вражеского влияния, а как собственного разведчика, транслирующего мне из вражеского стана информацию об очередных планах моих извечных противников – глупости и невежества. Жить стало легче. Язвительные комментарии, которыми я снабжал некоторые передачи, помогли моим домашним, и в первую очередь детям, лучше разбираться во многих вещах, во всяком случае, привило им критическое мышление относительно той информации, что можно почерпнуть из многочисленных источников, будь то радио, телевидение или Интернет. Сценарии уничтожения России



Да, по поводу Интернета отдельный разговор. Следующая атака произошла именно оттуда. «Ютуб», например, переполнился роликами псевдонаучного содержания, их стало гораздо больше, чем истинно научных, особенно по истории. Именно из Интернета я узнал, что монгольского нашествия на Русь не было, а треть населения и почти все города мы истребили сами, чем, безусловно, должны ужасно гордиться, что именно мы и только мы, русские, — потомки ариев, древних властителей чуть ли не самой Пангеи, что благодаря всемирному заговору историков, археологов, генетиков, астрономов, и прочая, прочая, прочая всемирная история извращена до неузнаваемости с одной целью – низвести русского человека, единственную основу порядка и прогресса на планете, до уровня безответного тупого животного в угоду… тут варианты: мировому еврейству, англосаксам, рептилоидам (это дело вкуса). Именно из Интернета меня атаковала информация о Великой Тартарии, древнем государстве русов «бореального мира», великой империи наших предков, владевших всеми обитаемыми землями, исключая, может быть, Австралию. Должно же быть место на земле, куда русские не дошли, ну, так потому-то там и жили дикари ужасные и примитивные, прогресс-то им никто не показал, цивилизации не научил…



И вот, по всем правилам диалектики, количество начало переходить в качество. То, что начиналось с трудов Анатолия Тимофеевича Фоменко (хотя, конечно, не с него, а гораздо раньше, но лично для меня именно с него) и Михаила Задорнова, продолжается и сейчас, неуклонно усиливая свой и без того немалый напор, но для меня это уже не разрозненные и не связанные между собой факты.



Возможно, мы становимся свидетелями (и жертвами) тщательно спланированного комплекса мероприятий по дезориентированию и разъединению народов нашей многонациональной страны, итоговая цель которого – дестабилизация внутриполитической ситуации в Российской Федерации вплоть до полного ее распада на многочисленные и слабые национально-территориальные образования. Надя Савченко: «Я – украинский народ»



Попытки проводить политику узкого национализма исподволь проводятся сейчас во многих субъектах Российской Федерации, где-то более, где-то менее агрессивно, государство старается их купировать, но очень мягко, так, чтобы избежать открытого противостояния на национальной почве. Пока удается. Попытки национальных окраин «самоидентифицироваться» и их купирование центральной властью – нормальный рабочий процесс в любом многонациональном государстве, в этом нет ничего страшного и необычного. А вот представьте себе, что будет, если в многонациональном государстве «самоидентифицироваться» попытается титульная нация. Применительно к Российской Федерации вопрос будет звучать так: что будет, если бациллой узколобого национализма будет поражен русский народ, русские люди? Мне страшно, потому что на такой благодатной почве местечковый национализм сразу расцветет пышнейшим цветом, станет неудержим и будет много крови, горя, слез и… не будет России. Вернее, она будет, но в лучшем случае в границах государства Ивана III.



И тем более становится страшно, когда видишь, что все эти псевдоисторические теории («Новая хронология» Фоменко, «ДНК-генеалогия» Клесова, иные различные теории, развиваемые авторами пожиже, типа покойного Юрия Петухова и его последователей), все они в итоге сводятся к этому самому примитивному узколобому национализму, мол, мы, русские, самые-самые, а все остальные – либо просто смазка истории, либо олицетворение мирового зла. Да, именно так, с каких бы научных или псевдонаучных позиций ни стартовали авторы этих концепций, как бы убедительно и «научно» ни аргументировали свои тезисы, с какой стороны ни пытались бы обойти то, что они презрительно называют «традиционной историей», они с неизбежностью приходят к тому, с чего в свое время начинал молодой Адольф Шикльгрубер: к тезису об абсолютном превосходстве одной (в рассматриваемом случае, правда, русской, а не германской) нации над всеми другими. А если не приходят к этому сами и по слабости характера или от большого ума пытаются остановиться на полдороге, то не сомневайтесь, найдутся те, кто доведет их учение до логического завершения и заставит в конце подписаться под сказанным не ими. США и марионетки высылают российских дипломатов



Как закончилась политическая карьера Шикльгрубера, известно всем, но хочется напомнить авторам свежих исторических гипотез, что вместе с ним туда, откуда не возвращаются, канули еще более семидесяти миллионов человек.



Одновременное бурное развитие и популяризация среди широких масс читающего населения идей Фоменко, Клесова и других, менее авторитетных авторов, безусловно, не является совпадением. Обусловлено ли оно объективными причинами развития нашего общества или спровоцировано извне нашими геополитическими «партнерами», говорить сложно, я допускаю и то, и другое, как вместе, так и порознь. В одном только я уверен абсолютно: дальнейшее развитие этих идей ни к чему хорошему нас не приведет. Хотелось бы верить, что все утихнет и рассосется само собой, но… не дает покоя Украина. Возможно, мы окажемся вполне способны догнать ее на этой скользкой дорожке, а уж тогда Крымом и Донбассом не обойдется – рванет так, что мало не покажется никому, даже за океаном.



Неужели умнейший человек Анатолий Тимофеевич Фоменко не понимает к чему ведет его, безусловно, остроумная и парадоксальная, поначалу казавшаяся столь безобидной гипотеза? Неужели он не видит, с кем он оказался в одной лодке и куда общими усилиями они эту лодку ведут? На восьмом десятке лет деньги, наверное, не должны уже иметь такого существенного значения, как на четвертом, пятом или шестом! Анатолий Тимофеевич, может быть, пора покаяться? 13 февраля 1945 г. в поселке Рутченково (сейчас один из районов города Донецк, Украина) в семье инженера Тимофея Григорьевича Фоменко и учителя Валентины Поликарповны Марковой родился мальчик, которого назвали Анатолием. С самого раннего детства Анатолий проявлял незаурядные способности в области математики, увлекался литературой, рисованием, музыкой, закончил школу с золотой медалью, поступил на механико-математический факультет МГУ, в 1967 г. успешно его закончил и с 1969 г. работал на кафедре того же факультета. Уже в 1970 г. Анатолий успешно защищает кандидатскую диссертацию, а в 1972 г. – докторскую. Блестящая научная карьера. Вскоре он становится профессором, заведующим кафедрой, членом-корреспондентом, а затем и действительным членом РАН по отделению математики. Труды Анатолия, теперь уже Анатолия Тимофеевича, переводятся на многие языки, публикуются в десятках стран.Казалось бы, честный путь талантливого ученого. Однако Анатолий Тимофеевич Фоменко теперь известен нам не как одаренный математик, а как фактический основатель и главный двигатель псевдонаучного исторического течения, именуемого «Новой хронологией».Честно говоря, когда я впервые столкнулся с последствиями популяризации «Новой хронологии» в широких массах читающего населения, в лице некоторых своих знакомых, в целом людей неглупых, и, как правило, чуждых истории, которые по каким-то неведомым мне причинам увлеклись этим течением (это было году этак в 2005), я не испытывал ничего, кроме недоумения и легкого веселья. Как это так: взять и так просто вычеркнуть десять веков всемирной истории? Глупо, смешно и не более. Базы исторических знаний, которой я обладал в то время, мне вполне хватило для того, чтобы отметить для себя «Новую хронологию» как полнейшую ерунду и относиться к ней как веселому безобидному розыгрышу, рассчитанному на то, чтобы позабавить определенную категорию населения. Что-то типа истории в изложении «Сатирикона» или творчества Михаила Задорнова, который всегда мне казался достаточно способным юмористом.Проходило время, я все чаще и чаще замечал книги по «Новой хронологии» на полках книжных магазинов, иногда даже брал их в руки, смотрел оглавление и… ставил на место, оглядываясь по сторонам: вдруг кто увидел, что я держал ЭТО в руках, мне было стыдно. Через некоторое время я перестал подходить к этим полкам, уже заранее, издалека определяя, что именно на них находится. Ладно, покупать эти книги меня никто не заставлял, среди ближайшего окружения сторонников этой самой хронологии не было, так что не больно меня все это беспокоило.Начало беспокоить другое. По телевизору, листая каналы между спортом и новостями, я все чаще начал попадать на передачи, сделанные по образцу документальных фильмов, даже несколько наукообразно, но по содержанию представлявших какую-то чушь про Атлантиду, про Гиперборею, про «белых богов» и «арийский след» в истории человечества. Факты, на которые опирались создатели этих фильмов, либо были известны мне раньше и трактовались авторами фильмов до крайности искаженно, либо не были известны мне вообще. Попытки проверить такие факты в ста процентах случаев выявляли или грубую фальсификацию, или сознательную манипуляцию.Телевизор – штука в ментальном плане агрессивная, от него так просто, как от книжных полок, не отмахнешься, тем более что он вторгается непосредственно в твой дом. Можно, конечно, его выкинуть, но я посчитал такой поступок сродни капитуляции и с того момента стал оценивать этот предмет домашнего обихода не как агента вражеского влияния, а как собственного разведчика, транслирующего мне из вражеского стана информацию об очередных планах моих извечных противников – глупости и невежества. Жить стало легче. Язвительные комментарии, которыми я снабжал некоторые передачи, помогли моим домашним, и в первую очередь детям, лучше разбираться во многих вещах, во всяком случае, привило им критическое мышление относительно той информации, что можно почерпнуть из многочисленных источников, будь то радио, телевидение или Интернет.Да, по поводу Интернета отдельный разговор. Следующая атака произошла именно оттуда. «Ютуб», например, переполнился роликами псевдонаучного содержания, их стало гораздо больше, чем истинно научных, особенно по истории. Именно из Интернета я узнал, что монгольского нашествия на Русь не было, а треть населения и почти все города мы истребили сами, чем, безусловно, должны ужасно гордиться, что именно мы и только мы, русские, — потомки ариев, древних властителей чуть ли не самой Пангеи, что благодаря всемирному заговору историков, археологов, генетиков, астрономов, и прочая, прочая, прочая всемирная история извращена до неузнаваемости с одной целью – низвести русского человека, единственную основу порядка и прогресса на планете, до уровня безответного тупого животного в угоду… тут варианты: мировому еврейству, англосаксам, рептилоидам (это дело вкуса). Именно из Интернета меня атаковала информация о Великой Тартарии, древнем государстве русов «бореального мира», великой империи наших предков, владевших всеми обитаемыми землями, исключая, может быть, Австралию. Должно же быть место на земле, куда русские не дошли, ну, так потому-то там и жили дикари ужасные и примитивные, прогресс-то им никто не показал, цивилизации не научил…И вот, по всем правилам диалектики, количество начало переходить в качество. То, что начиналось с трудов Анатолия Тимофеевича Фоменко (хотя, конечно, не с него, а гораздо раньше, но лично для меня именно с него) и Михаила Задорнова, продолжается и сейчас, неуклонно усиливая свой и без того немалый напор, но для меня это уже не разрозненные и не связанные между собой факты.Возможно, мы становимся свидетелями (и жертвами) тщательно спланированного комплекса мероприятий по дезориентированию и разъединению народов нашей многонациональной страны, итоговая цель которого – дестабилизация внутриполитической ситуации в Российской Федерации вплоть до полного ее распада на многочисленные и слабые национально-территориальные образования.Попытки проводить политику узкого национализма исподволь проводятся сейчас во многих субъектах Российской Федерации, где-то более, где-то менее агрессивно, государство старается их купировать, но очень мягко, так, чтобы избежать открытого противостояния на национальной почве. Пока удается. Попытки национальных окраин «самоидентифицироваться» и их купирование центральной властью – нормальный рабочий процесс в любом многонациональном государстве, в этом нет ничего страшного и необычного. А вот представьте себе, что будет, если в многонациональном государстве «самоидентифицироваться» попытается титульная нация. Применительно к Российской Федерации вопрос будет звучать так: что будет, если бациллой узколобого национализма будет поражен русский народ, русские люди? Мне страшно, потому что на такой благодатной почве местечковый национализм сразу расцветет пышнейшим цветом, станет неудержим и будет много крови, горя, слез и… не будет России. Вернее, она будет, но в лучшем случае в границах государства Ивана III.И тем более становится страшно, когда видишь, что все эти псевдоисторические теории («Новая хронология» Фоменко, «ДНК-генеалогия» Клесова, иные различные теории, развиваемые авторами пожиже, типа покойного Юрия Петухова и его последователей), все они в итоге сводятся к этому самому примитивному узколобому национализму, мол, мы, русские, самые-самые, а все остальные – либо просто смазка истории, либо олицетворение мирового зла. Да, именно так, с каких бы научных или псевдонаучных позиций ни стартовали авторы этих концепций, как бы убедительно и «научно» ни аргументировали свои тезисы, с какой стороны ни пытались бы обойти то, что они презрительно называют «традиционной историей», они с неизбежностью приходят к тому, с чего в свое время начинал молодой Адольф Шикльгрубер: к тезису об абсолютном превосходстве одной (в рассматриваемом случае, правда, русской, а не германской) нации над всеми другими. А если не приходят к этому сами и по слабости характера или от большого ума пытаются остановиться на полдороге, то не сомневайтесь, найдутся те, кто доведет их учение до логического завершения и заставит в конце подписаться под сказанным не ими.Как закончилась политическая карьера Шикльгрубера, известно всем, но хочется напомнить авторам свежих исторических гипотез, что вместе с ним туда, откуда не возвращаются, канули еще более семидесяти миллионов человек.Одновременное бурное развитие и популяризация среди широких масс читающего населения идей Фоменко, Клесова и других, менее авторитетных авторов, безусловно, не является совпадением. Обусловлено ли оно объективными причинами развития нашего общества или спровоцировано извне нашими геополитическими «партнерами», говорить сложно, я допускаю и то, и другое, как вместе, так и порознь. В одном только я уверен абсолютно: дальнейшее развитие этих идей ни к чему хорошему нас не приведет. Хотелось бы верить, что все утихнет и рассосется само собой, но… не дает покоя Украина. Возможно, мы окажемся вполне способны догнать ее на этой скользкой дорожке, а уж тогда Крымом и Донбассом не обойдется – рванет так, что мало не покажется никому, даже за океаном.Неужели умнейший человек Анатолий Тимофеевич Фоменко не понимает к чему ведет его, безусловно, остроумная и парадоксальная, поначалу казавшаяся столь безобидной гипотеза? Неужели он не видит, с кем он оказался в одной лодке и куда общими усилиями они эту лодку ведут? На восьмом десятке лет деньги, наверное, не должны уже иметь такого существенного значения, как на четвертом, пятом или шестом! Анатолий Тимофеевич, может быть, пора покаяться? Автор: Михаил Лужский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 305 Источник Похожие новости Зрада или перемога? Чем нынче кормят украинскую армию Золотой век англосаксов и хитрый план Лондона США и марионетки высылают российских дипломатов

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