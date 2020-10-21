«Покатались два месяца»: в Балашихе расследуют уголовное дело о мошенничестве с покупкой находящихся в аренде машин

В подмосковной Балашихе многодетная семья стала жертвой мошенников. 30-летняя мать троих детей Олеся Тужикова рассказала RT, как они с мужем купили через знакомых автомобиль, который, как оказалось, находился в лизинге. При этом, по словам женщины, они отдали деньги, однако продавец не передал весь пакет документов, сославшись на проблемы с их оформлением из-за коронавируса. Через какое-то время компания-владелец забрала автомобиль назад, а женщина теперь добивается компенсации ущерба. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По имеющимся данным, от действий аферистов пострадали несколько десятков человек.

В подмосковной Балашихе полиция расследует уголовное дело о мошенничестве с автомобилями. По данным источников RT, жертвами мошенников стали несколько десятков человек. Одна из пострадавших, мать троих детей Олеся Тужикова рассказала RT, как попалась на удочку аферистов.

По словам женщины, они с мужем давно мечтали о большой машине для всей семьи. Помочь с покупкой иномарки со скидкой вызвалась её бывшая начальница Татьяна Филатова.

«Она рассказала, что у её отца есть друг, который работает в фирме аренды автомобилей и распродаёт те, которые компании уже не нужны. Поскольку это моя бывшая начальница, мы работали в налоговой, много общаемся и часто ходим друг к другу в гости, то решили довериться. Она сказала, что её отец может купить нашу машину мечты, Hyundai H-1, но из-за коронавируса с документами придётся подождать. Мы знали, что это машина из фирмы аренды, но она сказала, что лизинг уже закончился», — рассказывает RT Тужикова.

По словам Тужиковой, они продали свою старую машину — семиместный Lada Largus, заняли денег и решились на покупку автомобиля после того, как им дали на нём прокатиться.

© Фото из личного архива

Hyundai H-1 2016 года c пробегом почти 105 тыс. км обошёлся семье в 1 млн 150 тыс. рублей.

Первого июня состоялась сделка. Тужикова уверяет, что деньги они отдавали на руки отцу Татьяны — Игорю Тихомирову. Мужчина предположительно передал их другу, некоему Александру Блинову, который написал от руки расписку о том, что деньги получил (расписка имеется в распоряжении RT).

«Нам пообещали, что к 20-м числам у нас будут на руках все документы. А пока на руках был только ключ, СТС на имя лизинговой фирмы ООО «Аренда авто» и расширенная страховка. Но через неделю машину заблокировали. Игорь просил нас подождать и сказал, что всё уладит», — вспоминает Тужикова.

Жертвы мошенников

Олеся говорит, что они планировали поехать на новой машине в отпуск на море. Однако Тихомиров попросил забрать автомобиль на ремонт, а взамен выдал другой.

«Он пообещал, что мы вернёмся и уже 25 августа заберём машину с документами. Но когда мы были на отдыхе, мне знакомая прислала сюжет телеканала, в котором речь шла об афере с автомобилями в Балашихе», — рассказывает RT Тужикова.

В видеоролике пострадавшие рассказывали, что приобрели автомобили у некоего Блинова — якобы посредника, продававшего осуществлявшего сделки от имени ООО «Аренда авто». На руках у них были документы подтверждающие факт покупки, однако в один из дней владельцы не нашли автомобили на припаркованном месте. Компания на эвакуаторе забрала их.

Когда стали разбираться, в фирме заявили, что Блинов — это якобы их клиент, который арендовал около 80 автомобилей. На вопрос о том, откуда у некоторых покупателей на руках ПТС, представители компании сообщили, что клиент документы каким-то образом «украл».

Тужикова говорит, что сразу связалась с Филатовой, и та заявила, что сама стала жертвой мошенничества.

«Якобы Игорь передавал деньги Блинову, и он должен был выкупать автомобили. И это он во всём виноват. Мы обратились в полицию. В Балашихе уже 13 заявлений от таких же жертв, как и мы», — рассказывает RT Тужикова.

Она отмечает, что вскоре после подачи заявления в полицию она увидела объявление о продаже их автомобиля в автосалоне, но значительно дороже — за 1,5 млн рублей.

Уголовное дело

Как рассказали RT в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«В производстве Следственного управления МУ МВД России «Балашихинское» находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств у граждан», — сообщили RT в пресс-службе.

Раскрывать подробности уголовного дела в ведомстве отказались, сославшись на то, что следствие ещё не окончено.

По данным источников RT, в общей сложности от действий аферистов могли пострадать несколько десятков человек.

© Фото из личного архива

По словам Тужиковой, в деле есть только один подозреваемый — Блинов, которого следствие и считает организатором всей схемы. Знакомые Тужиковой Татьяна Филатова и Игорь Тихомиров также признаны потерпевшими.

«Я знаком с Блиновым более 15 лет и так же пострадал от этого. Машины у него я покупал себе и помогал покупать сыну, дочери. О том, что это обман, я узнал так же, как и все. Он забрал у нас все машины. Говорил, что всё будет хорошо и это всего лишь осмотр. Машину сына я вообще отгонял ему сам», — рассказал RT Тихомиров.

Генеральный директор фирмы ООО «Аренда авто» Андрей Розе комментировать ситуацию до окончания следствия отказался. При этом он отметил, что Блинов не являлся сотрудником фирмы, а был их клиентом, который арендовал 80 автомобилей.

Связаться с Блиновым RT не удалось. Ранее он рассказывал журналистам, что якобы продавал автомобили по заданию генерального директора и менеджеров фирмы.

Тужиковы бояться, что дело не дойдёт до суда.

«Я боюсь, что без резонанса дело замнут и мы ничего не получим. А купить новую машину мы не сможем — трое детей, ипотека на 20 лет и надо выплачивать долги за эту машину, на которой мы и двух месяцев не покатались», — вздыхает Олеся.

Адвокат Марат Аманлиев считает, что получить деньги с виновного будет очень тяжело.

«Если у человека не было доверенности на продажу автомобилей и его имя не было вписано в ПТС, то свои машины потерпевшие уже не вернут. Деньги они смогут вернуть только после того, как человека признают виновным в совершении преступления. После приговора ему можно будет предъявить гражданский иск. Формально они получат решение о взыскании с него денежных средств, но в реальности они денег могут не увидеть», — считает адвокат.

По словам Аманлиева, виновный может обанкротиться как физическое лицо и обнулить свои долги.