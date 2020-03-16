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Покашлял и потрогал: Американский чиновник нарушил запреты по коронавирусу, которые сам же озвучил

16 марта 2020, 00:35  •  53 • Политика
Сотрудник Администрации президента США озвучил запреты, связанные с коронавирусом, а через несколько секунд сам же их нарушил.
Чиновник из Администрации президента США выступил на пресс-конференции, на которой рассказал, чего не следует делать из-за эпидемии коронавируса в стране. А спустя всего несколько секунд публично нарушил собственные предписания.
Речь идёт о рекомендациях не кашлять в кулак, а также не трогать лицо руками, так как эти действия только помогают вирусу легче распространяться. Чиновник жестко раскритиковал людей, которые не соблюдают рекомендации, а затем тут же покашлял в кулак и потрогал после этого лицо пальцем. Всё это произошло прямо перед камерами журналистов.
Напомним, что в пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Также глава Белого дома пообещал сдать анализ на наличие болезни, чтобы пресечь слухи о наличии у него коронавирусной инфекции.
Фото: скриншот Telegram-канал "Мюсли Лаврова"

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