Покашлял и потрогал: Американский чиновник нарушил запреты по коронавирусу, которые сам же озвучил

Чиновник из Администрации президента США выступил на пресс-конференции, на которой рассказал, чего не следует делать из-за эпидемии коронавируса в стране. А спустя всего несколько секунд публично нарушил собственные предписания.

Речь идёт о рекомендациях не кашлять в кулак, а также не трогать лицо руками, так как эти действия только помогают вирусу легче распространяться. Чиновник жестко раскритиковал людей, которые не соблюдают рекомендации, а затем тут же покашлял в кулак и потрогал после этого лицо пальцем. Всё это произошло прямо перед камерами журналистов.

Напомним, что в пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Также глава Белого дома пообещал сдать анализ на наличие болезни, чтобы пресечь слухи о наличии у него коронавирусной инфекции.

Фото: скриншот Telegram-канал "Мюсли Лаврова"