Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопросы исторической правды и ситуация в Донбассе: что обсудили Путин и Зеленски...
Кто и за что сел по "делу Сети" (Сыворотка Правды)
Маас: ФРГ подготовит базу для встречи «нормандской четвёрки»
Пять зарубежных мифов об истребителе Су-57
Главная / Политика

Пока Зеленский мечтает о "городке" с Эрдоганом, люди умирают - Малофеев

15 февраля 2020, 00:09  •  85 • Политика
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" на Первом канале дал оценку заявлению президента Украины Владимира Зеленского о строительстве "городка" для переселенцев из Крыма. По мнению Малофеева, это характеризует Зеленского не как главу государства, а как комика - он бы должен подумать о строительстве страны, а не "городка", пока гибнут люди.
В эфире программы "Время покажет" на Первом канале заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он согласовал с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом строительство "городка" для переселенцев с Крымского полуострова - "крымских татар".
"Вы меня всё время поправляли, когда я называл Зеленского комиком. Теперь вы сами, наконец, его так назвали, так его назвал доктор Комаровский. Мы всё время пытаемся увидеть в нём президента. В чём разница между комиком и президентом? Потому что президент не может сказать: "Мы хотим построить такой городок". Он должен написать: "Мы хотим построить такую страну". Вот тогда он будет соответствовать занимаемой должности. А он городок маленький может построить только. Он не мыслит как президент, он не способен, к сожалению, работать президентом", - высказался Малофеев.
Ведущий поинтересовался у замглавы ВРНС, вероятно ли, что со временем ситуация изменится и Зеленский наконец сможет стать президентом.
"Уже десять месяцев. И он по-прежнему хочет построить городок. Поэтому, к сожалению, мы так и будем наблюдать вот эту, извините, "свадьбу в Малиновке", по-прежнему в таком комедийном ракурсе. Если бы это не было так печально - в это время люди умирают. И, к сожалению, это превращается в трагикомедию из комедии", - заключил Малофеев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
14 февраля 2020, 14:24
Путин назначил троих помощников зампредседателя Совбеза России
14 февраля 2020, 04:39
"Артамонову не стыдно": Политолог Марат Баширов об отставке главы Калужской области
14 февраля 2020, 12:24
ЦИК займется подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
14 февраля 2020, 12:24
Врио главы Калужской области Шапшу представили властям и общественности региона
15 февраля 2020, 00:09
Платошкин: За новый социализм со старыми большевистскими глупостями
14 февраля 2020, 04:39
"Да там ещё и сами потребляют": "Медуза", ВВС и "Радио Свобода" - в списке проверки на пропаганду наркотиков
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
09 февраля 2020, 01:09
"Он правда в своём уме?": Политэксперт оценил визит Зеленского в Италию
13 февраля 2020, 05:54
"Это какой-то глубинный комплекс": Коц об истерике украинских СМИ из-за поправок в Конституцию России
09 февраля 2020, 10:54
Следующая война будет с Польшей. Топливная
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
10 февраля 2020, 09:39
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
10 февраля 2020, 09:39
Нужна ли Украина России: размышления о внутриукраинском расслоении
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.