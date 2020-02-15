Пока Зеленский мечтает о "городке" с Эрдоганом, люди умирают - Малофеев

В эфире программы "Время покажет" на Первом канале заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он согласовал с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом строительство "городка" для переселенцев с Крымского полуострова - "крымских татар".

"Вы меня всё время поправляли, когда я называл Зеленского комиком. Теперь вы сами, наконец, его так назвали, так его назвал доктор Комаровский. Мы всё время пытаемся увидеть в нём президента. В чём разница между комиком и президентом? Потому что президент не может сказать: "Мы хотим построить такой городок". Он должен написать: "Мы хотим построить такую страну". Вот тогда он будет соответствовать занимаемой должности. А он городок маленький может построить только. Он не мыслит как президент, он не способен, к сожалению, работать президентом", - высказался Малофеев.

Ведущий поинтересовался у замглавы ВРНС, вероятно ли, что со временем ситуация изменится и Зеленский наконец сможет стать президентом.

"Уже десять месяцев. И он по-прежнему хочет построить городок. Поэтому, к сожалению, мы так и будем наблюдать вот эту, извините, "свадьбу в Малиновке", по-прежнему в таком комедийном ракурсе. Если бы это не было так печально - в это время люди умирают. И, к сожалению, это превращается в трагикомедию из комедии", - заключил Малофеев.