Пока Запад «льет крокодиловы слезы по поводу проблем социалистической Венесуэлы» крупнейший гуманитарный кризис на Гаити привел к смертельным протестам

Пока большая часть западных СМИ освещают акции протестов оппозиции в Венесуэле, которые по данным российских репортеров носят мирный характер и в них принимают участие небольшое количеств людей, в другой стране региона, Гаити, на улицах происходит настоящая революция.

Так издание France24 пишет, что на Гаити протесты со смертями продолжаются и правительство страны даже не может спрогнозировать, когда они прекратятся.

Волна демонстраций против президента Гаити Жовенеля Моиза и неправильного обращения его фондов с фондами развития привела к гибели седьмого протестующего после недели жестоких столкновений в карибской стране.

Как пишет издание, в среду, 13 ффевраля, гаитяне снова вышли на улицы столицы Порт-о-Пренса, чтобы потребовать отставки президента страны Ховенеля Моисе. Демонстраторы вступают в конфликты с полицией.

Так по сообщению AFP, молодой человек погиб на перекрестке возле президентского дворца в Порт-о-Пренсе, а гаитянский журналист был ранен выстрелами во время перестрелки между полицией и протестующими.

С 7 февраля бывшая французская колония погрязла в политическом кризисе, в результате которого, по меньшей мере, семь человек погибли, а повседневная жизнь в крупнейших городах парализована протестами и баррикадами.

Демонстранты, которые в основном живут в бедных кварталах, требуют отставки Моиза из-за скандалов с прививками и неспособности справиться с широко распространенной бедностью.

"Это правительство считается неспособным противостоять экономическому кризису или коррупции", — сказал Джейк Джонстон, исследователь Центра экономических и политических исследований (CEPR) и автор своего блога " Гаити: помощь и восстановление" .

"Это народное восстание. Гаитяне занимают улицы, чтобы дать понять, что у Моиза нет иного выбора, кроме как уйти в отставку", — сказал демонстрант Пророк Илер, который шел по столице. "Правительство, которое не может дать своим людям питание и воду, должно уйти в отставку", — добавил он.

Калечащий кризис

Гаити — самая бедная страна в Северной и Южной Америке и одна из самых бедных в мире: три пятых из почти 11 миллионов населения живут за национальной чертой бедности в 2 доллара в день. Согласно докладу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, опубликованному в июле 2018 года, около 1,3 миллиона гаитян зависят от продовольственной помощи.

Каждый год тысячи молодых людей бегут как нелегальные мигранты, в том числе на близлежащие Багамские острова.

Российский блогер colonelcassad сравнивает поведение Запада относительно ситуации в Венесуэле и на Гаити: "Пока рукопожатная общественность льет крокодиловы слезы по поводу проблем социалистической Венесуэлы, на соседнем острове Гаити, где процветает капитализм, а президент удостаивается рукопожатий с высшим руководством США"

Он также задается вопросами: "Когда же будет назначен демократический президент из Вашингтона и начнется гуманитарная интервенция при поддержке всего цивилизованного сообщества? Где Совет Европы, когда он так нужен? Где группа Лима? Где ОАГ? Где они все? Неужели они предали идеалы свободы?".

Haiti's president Jovenel Moise, a former businessman known as the "Banana Man," faces angry protests as he tries to address allegations of corruption #Haiti https://t.co/z9nNhXmGeV pic.twitter.com/amjQXzeZki

52 dead in Haiti. People rebel against Trump's friend, Jovenel Mouse. It does not appear on TV. It seems that nobody cares. Everybody is very busy with Venezuela. Of course, in Haiti there is no oil #Haiti #Venezuela #EEUU #People #Dignity #CitgoNoSeVende pic.twitter.com/GHtIujQv9p