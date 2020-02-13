|
Пока я президент, у нас не будет родителя №1 или №2, будут папа и мама - Путин
13 февраля 2020, 22:09 • 78 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что пока он находится в должности главы страны, в стране не будет родителя №1 или №2, будут папа и мама.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции заявил, что поддерживает исключительно традиционные ценности в вопросе семьи в России.
"Пока я президент, у нас не будет родителя №1 или №2, будут папа и мама", - подчеркнул российский лидер.
Путин отдельно отметил, что брак - это союз мужчины и женщины. И ничего кроме.
Напомним, идею отражения в Конституции традиционных семейных ценностей защищает и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев. Помимо семейных ценностей он говорит о необходимости закрепления преемственности в Основном законе - в контексте тысячелетней истории России, а также веры в Бога и роли русского народа. В деталях об этой части дискуссии вокруг поправок в Конституцию Царьград рассказывает в специальном разделе сайта.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 февраля 2020, 11:39
|
10 февраля 2020, 06:24
|
08 февраля 2020, 12:09
|
08 февраля 2020, 12:09
|
11 февраля 2020, 14:54
|
10 февраля 2020, 19:24
|
13 февраля 2020, 05:54