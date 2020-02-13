Пока я президент, у нас не будет родителя №1 или №2, будут папа и мама - Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции заявил, что поддерживает исключительно традиционные ценности в вопросе семьи в России.

"Пока я президент, у нас не будет родителя №1 или №2, будут папа и мама", - подчеркнул российский лидер.

Путин отдельно отметил, что брак - это союз мужчины и женщины. И ничего кроме.