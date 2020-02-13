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Пока я президент, у нас не будет родителя №1 или №2, будут папа и мама - Путин

13 февраля 2020, 22:09  •  78 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что пока он находится в должности главы страны, в стране не будет родителя №1 или №2, будут папа и мама.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции заявил, что поддерживает исключительно традиционные ценности в вопросе семьи в России.
"Пока я президент, у нас не будет родителя №1 или №2, будут папа и мама", - подчеркнул российский лидер.
Путин отдельно отметил, что брак - это союз мужчины и женщины. И ничего кроме.
Напомним, идею отражения в Конституции традиционных семейных ценностей защищает и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев. Помимо семейных ценностей он говорит о необходимости закрепления преемственности в Основном законе - в контексте тысячелетней истории России, а также веры в Бога и роли русского народа. В деталях об этой части дискуссии вокруг поправок в Конституцию Царьград рассказывает в специальном разделе сайта.

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