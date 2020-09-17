Пока вы умоляли дать кредит, Греф заработал миллионы: Только цифры и факты

В эфире программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько напомнил, что расследования канала о деятельности Сбербанка - это своего рода сериал, и останавливаться на достигнутом никто не собирается. Вот и на этот раз было о чём поговорить. Речь в эфире шла о вознаграждении членам правления Сбербанка.

Только за первое полугодие члены правления на десяток человек получили более 720 миллионов рублей.

"Посмотрите в собственный кошелёк. У вас там есть такие деньги? У меня нет. И у вас тоже. А у них есть", - подчеркнул Юрий Пронько.

Доход складывается из фиксированного вознаграждения - это, к слову, 550 миллионов рублей, отметил Пронько. А также из ежеквартальных премий - 179 миллионов рублей. Цифры астрономические, однако это богатство принадлежит горстке людей. Чтобы понять, откуда эти миллионы, следует обратить внимание на систему кредитования Сбербанка.

"Средняя ставка по кредиту в Сбере 11%. А процент по депозиту - 2,5%. То есть вы видите, да, разницу? Вот откуда кеш-то берёт господин Герман Греф и его команда, - подчеркнул Юрий Пронько. - Итого, спред составляет 8,5%. В самом банке его объясняют высокими рисками, дескать, очень мало надёжных заёмщиков, и, собственно, из-за этого риски возрастают, надо повышать процент. Но не может быть такого спреда! А вот теперь внимание. Мы берём 8,5% - разницу между средней ставкой кредита и средней ставкой депозита, добавляем к этому общий объём кредитов, выданных Сбером в августе, - он составил 1 триллион 600 миллиардов рублей. И это рекордный показатель с начала года, если мы анализируем ситуацию по российским стандартам бухгалтерского учёта. Вы понимаете, о чём идёт речь, да? Очевидно, что Грефу и компании пора снизить свою маржинальность, маржинальность своего бизнеса. Но они не готовы на это пойти".