Пока всё идёт согласно сценарию • 66 • Аналитика

Итак, очередное послание было послано. В Федеральном собрании вроде бы приняли его, теперь посмотрим, как получится с усвоением.



Не так давно я предсказывал, что данное послание будет содержать много букв и мало смысловой нагрузки.







Россия, готовься жить очень хорошо!



Совершенно без удовольствия констатирую, что я, к огромному сожалению, ошибался. Почему «к сожалению», сейчас поймете. Хотелось бы ошибаться в чем-то другом, но…



Как обычно, выделю цитаты Путина.



Ну и, собственно, первая цитата, которая вполне может стать последней.



«Сразу же хочу ответить, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал Конституции 1993 года не исчерпан. Вместе с тем высказывания по поводу изменения Конституции уже прозвучали. Необходимо вынести на обсуждение ряд конституционных изменений».

Вот. После этого можно спокойно вставать и расходиться. Конституция 1993 года, которая фактически ограбила все население страны и отдала богатства недр в руки кучки приближенных олигархов, обладает неисчерпаемым потенциалом. Есть, видимо, что еще можно отжать.



Все, что надо менять и выносить на обсуждение, касается исключительно того, кто и как дальше будет рулить страной. Ничего интересного, хотя все интересное уже было сказано.



Возврата не будет, все что было украдено, таки останется у тех, кто. А с остальными будут решать вопрос подачками и поблажками.



И да, рубль остается рабом доллара, а Центробанк – рабом ФРС и Центрального банка США. В общем, там всех все устраивает, живем-пануем.



Не стану повторяться, просто сейчас выйдет еще один материал, посвященный как раз этому ограблению и демографии, там все можно будет подробно посмотреть/прочитать. А мы пойдем дальше.



О демографии говорить не стану в силу уже подготовленного материала, замечу, что, возможно, для кого-то продление программы маткапитала будет интересно. Но основная проблема не в том, что маткапитал дают только по рождению второго ребенка, и не в том, что его надо увеличить. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, и единовременной выплатой маткапитала, который можно использовать не на все и не всегда, она не решается.



Спокойно могу прогнозировать только то, что данная мера совершенно не окажет никакого влияния на рост рождаемости. Кто хотел и, самое главное, мог себе позволить родить, тот сделал это без маткапитала от государства. Кто не хочет или не может – никакой конфеткой не заманить.







«Предлагаю обеспечить бесплатно горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс. Предлагаю направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Нужно создать в школах необходимую инфраструктуру. В тех регионах, где есть техническая готовность, горячее питание должно поступать уже с 1 сентября 2020 года. В остальных — с 1 сентября 2023 года».

Браво. Замечательно. Все было бы прекрасно, если бы не было одновременно печально. До прошлого года, например, в моем городе существовал комбинат школьного питания, который как раз этим вопросом и занимался. В сентябре прошлого года комбинат закрыли, поваров уволили по сокращению, оборудование демонтировали, распродали, здание продали под оптовую базу.



Возможно, где-то с этим лучше, конечно, инициатива неплохая, но сейчас на место бывшего комбината (не приведи господи) зайдут коммерсанты, «выигравшие» тендеры в «честной борьбе», и начнут травить детей.



Идея, правда, хорошая, поскольку родом из СССР, но то, что российское исполнение ее приговорит (а вместе с идеей и некоторое количество учащихся запросто), в этом я уверен на 146%.



«То, что нам удалось сделать в системе здравоохранения, показывает, что, если мы ставим цели, мы способны добиваться результатов».

О да. Результаты мы видим. Полностью уничтоженную сельскую медицину, почти полностью уничтоженную медицину в городах, детскую медицину в коме. Если это было целью – да, результат налицо.



«К 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспечены специалистами, и приоритетно — первичное звено. 70% учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело», 75% — по направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%. При этом должны быть гарантии трудоустройства будущим выпускникам. Целевое обучение нужно предусмотреть и для федеральных центров».

Готов спорить на что угодно: эти слова останутся словами. Ничего к 2024 году сделано не будет, просто потому, что не успеют подготовить/выучить столько врачей.



О врачах мы поговорим еще раз в самое ближайшее время, там столько реальных болевых точек горит, что просто оторопь берет. По факту программа «Земский доктор» провалилась, в село особо никто не поехал даже за миллион, наоборот, началась тотальная миграция врачей в сторону более крупных городов.



Посмотрим, кстати, что получится с программой «Земский учитель». Анонсирую, кстати, материал, посвященный образованию и вбиванию в него инклюзивной системы обучения. Там тоже будет много интересных вещей, о которых, скорее всего, президент даже не догадывается.



Однако есть и послании и реально воодушевляющие моменты.



«Напомню также, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. Предлагаю не только сделать её бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки».

Вполне себе инициатива. Душить налогами «прибыль» музеев и библиотек – не просто глупость. Хотя центрифуга не может быть глупой, это такое государство. Но избавить культурные центры от налогового бремени вполне разумно и сыграет на пользу развитию и без того немногочисленных уцелевших центров культуры и образования.



«Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. И эти деньги работают, в том числе в полном объёме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния».

Интересно, почему мы этого не ощущаем на небе никаким образом? Деньги работают, а где результаты? В выросшем НДС? В пенсионной грабиловке? В постоянно растущих ценах на все?



Очень сомнительное такое высказывание. Я бы сказал – излишне оптимистичное такое.



«У нас есть задача – дорастить до определённого уровня и потом потихоньку, потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Мы сейчас к этому подошли, мы начинаем это делать. Эти доходы от размещения поступают в федеральный бюджет. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 миллиарда рублей».

Понятно. Пока не доросли. Что ж, подождем.



Внешняя политика и всё, с нею связанное. Ожидаемо были упреки в сторону США и привычное размахивание букетом «Авангардов», «Кинжалов», «Калибров». «Буревестник», «Посейдон», «Сармат», «Циркон», «Пересвет»… В общем, все страшные названия пошли в ход.



«Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель этого беспилотного комплекса. Работа идёт по плану».

Конечно, раньше сказать было нельзя. Это понятно. Жаль, что до «Армии-2020» не дотянули, но тоже ничего. Дрожи, Америка. Русские плывут. Кресты на бортах. Не спорьте с патриотами!



«В последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются, постоянно организуются разного рода антироссийские акции, абсолютно не спровоцированно, хочу это подчеркнуть, не спровоцированно с нашей стороны, вводятся всё новые и новые незаконные с точки зрения международного права санкции. Практически полностью и в одностороннем порядке демонтируется сложившаяся за последние десятилетия договорно-правовая база международной безопасности, и при этом Россию же называют чуть ли не главной угрозой для США».



Нельзя не согласиться. Действительно, это так. Наблюдается постоянное ухудшение отношений между двумя странами, все эти бряцания оружием, санкции и прочие подковерные игры не внушают оптимизма.



По факту же налицо нежелание обеих стран решать проблемы переговорным путем печалят, но да, США такая страна, что для нее более понятен язык силы. Если этот букет может помочь в налаживании отношений – почему нет? Пусть дрожат.



Однако не стоит долго смотреть в сторону внешней политики. Там все ясно и прозрачно, вокруг нас враги, против которых предстоит сражаться всей Россией. Иначе никак. Ни без внешнего врага, ни без сражений.



И это прекрасно, что есть США. Не было бы – пришлось придумывать врага, или, что значительно хуже – искать внутреннего.



Конечно, сегодня всех больше интересуют внутренние проблемы. Уже, пожалуй, только самым оголтелым мерещится в снах третья мировая. Остальные, как и весь мир, ее совершенно не желают.



А вот жить хорошо и долго почему-то хотят все без исключения.



Что можно сказать о словах послания? Это хорошие слова. Слова мудрого правителя, слова патриота своей страны.



Но в самом послании скрывается то, что значительно снижает ценность слов Путина. Да, цифра 16. До этого момента было уже 15 аналогичных посланий — и сильно все ощутили на себе магическое действие слов? А как с делами?



Зато все неплохо пока еще помнят позорище «майских тезисов», на которые по факту просто все ответственные лица плюнули.



Слова – это неплохо. Умные и красивые слова – это дважды неплохо.



Но хорошо тогда, когда слова не расходятся с делом. А вот с этим в нашей стране, скажем честно, так себе. Точнее, говорится одно, а исполняется совсем другое.



Так и в нашем случае. Можно очень долго анализировать каждое слово, но уже всем или почти всем обилие слов начинает надоедать. Уже хочется дел. Такого, знаете, обилия красивых и полезных дел.



Хочется увидеть порядок. Порядок во всем, в здравоохранении, образовании, культуре, работе многочисленных администраций и управлений. Хочется созидания.



На словах у Владимира Владимировича все красиво. Но как только выходишь за порог своего дома, понимаешь, что между словами и делами лежит громадная пропасть. И чем дальше от Москвы, тем пропасть ощутимее.



Выслушав и перечитав текст послания, хочется сказать только одно. Хватит красивых слов. Дайте красивых дел ну или хотя бы удовлетворительной реализации этих слов.



Постскриптум.



Когда писался этот текст, пришло известие о том, что правительство пошло на заслуженный отдых.

Смотрим… Пока все идет так, как было предсказано буквально на днях. Итак, очередное послание было послано. В Федеральном собрании вроде бы приняли его, теперь посмотрим, как получится с усвоением.Не так давно я предсказывал, что данное послание будет содержать много букв и мало смысловой нагрузки.Россия, готовься жить очень хорошо!Совершенно без удовольствия констатирую, что я, к огромному сожалению, ошибался. Почему «к сожалению», сейчас поймете. Хотелось бы ошибаться в чем-то другом, но…Как обычно, выделю цитаты Путина.Ну и, собственно, первая цитата, которая вполне может стать последней.Вот. После этого можно спокойно вставать и расходиться. Конституция 1993 года, которая фактически ограбила все население страны и отдала богатства недр в руки кучки приближенных олигархов, обладает неисчерпаемым потенциалом. Есть, видимо, что еще можно отжать.Все, что надо менять и выносить на обсуждение, касается исключительно того, кто и как дальше будет рулить страной. Ничего интересного, хотя все интересное уже было сказано.Возврата не будет, все что было украдено, таки останется у тех, кто. А с остальными будут решать вопрос подачками и поблажками.И да, рубль остается рабом доллара, а Центробанк – рабом ФРС и Центрального банка США. В общем, там всех все устраивает, живем-пануем.Не стану повторяться, просто сейчас выйдет еще один материал, посвященный как раз этому ограблению и демографии, там все можно будет подробно посмотреть/прочитать. А мы пойдем дальше.О демографии говорить не стану в силу уже подготовленного материала, замечу, что, возможно, для кого-то продление программы маткапитала будет интересно. Но основная проблема не в том, что маткапитал дают только по рождению второго ребенка, и не в том, что его надо увеличить. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, и единовременной выплатой маткапитала, который можно использовать не на все и не всегда, она не решается.Спокойно могу прогнозировать только то, что данная мера совершенно не окажет никакого влияния на рост рождаемости. Кто хотел и, самое главное, мог себе позволить родить, тот сделал это без маткапитала от государства. Кто не хочет или не может – никакой конфеткой не заманить.Браво. Замечательно. Все было бы прекрасно, если бы не было одновременно печально. До прошлого года, например, в моем городе существовал комбинат школьного питания, который как раз этим вопросом и занимался. В сентябре прошлого года комбинат закрыли, поваров уволили по сокращению, оборудование демонтировали, распродали, здание продали под оптовую базу.Возможно, где-то с этим лучше, конечно, инициатива неплохая, но сейчас на место бывшего комбината (не приведи господи) зайдут коммерсанты, «выигравшие» тендеры в «честной борьбе», и начнут травить детей.Идея, правда, хорошая, поскольку родом из СССР, но то, что российское исполнение ее приговорит (а вместе с идеей и некоторое количество учащихся запросто), в этом я уверен на 146%.О да. Результаты мы видим. Полностью уничтоженную сельскую медицину, почти полностью уничтоженную медицину в городах, детскую медицину в коме. Если это было целью – да, результат налицо.Готов спорить на что угодно: эти слова останутся словами. Ничего к 2024 году сделано не будет, просто потому, что не успеют подготовить/выучить столько врачей.О врачах мы поговорим еще раз в самое ближайшее время, там столько реальных болевых точек горит, что просто оторопь берет. По факту программа «Земский доктор» провалилась, в село особо никто не поехал даже за миллион, наоборот, началась тотальная миграция врачей в сторону более крупных городов.Посмотрим, кстати, что получится с программой «Земский учитель». Анонсирую, кстати, материал, посвященный образованию и вбиванию в него инклюзивной системы обучения. Там тоже будет много интересных вещей, о которых, скорее всего, президент даже не догадывается.Однако есть и послании и реально воодушевляющие моменты.Вполне себе инициатива. Душить налогами «прибыль» музеев и библиотек – не просто глупость. Хотя центрифуга не может быть глупой, это такое государство. Но избавить культурные центры от налогового бремени вполне разумно и сыграет на пользу развитию и без того немногочисленных уцелевших центров культуры и образования.Интересно, почему мы этого не ощущаем на небе никаким образом? Деньги работают, а где результаты? В выросшем НДС? В пенсионной грабиловке? В постоянно растущих ценах на все?Очень сомнительное такое высказывание. Я бы сказал – излишне оптимистичное такое.Понятно. Пока не доросли. Что ж, подождем.Внешняя политика и всё, с нею связанное. Ожидаемо были упреки в сторону США и привычное размахивание букетом «Авангардов», «Кинжалов», «Калибров». «Буревестник», «Посейдон», «Сармат», «Циркон», «Пересвет»… В общем, все страшные названия пошли в ход.Конечно, раньше сказать было нельзя. Это понятно. Жаль, что до «Армии-2020» не дотянули, но тоже ничего. Дрожи, Америка. Русские плывут.Нельзя не согласиться. Действительно, это так. Наблюдается постоянное ухудшение отношений между двумя странами, все эти бряцания оружием, санкции и прочие подковерные игры не внушают оптимизма.По факту же налицо нежелание обеих стран решать проблемы переговорным путем печалят, но да, США такая страна, что для нее более понятен язык силы. Если этот букет может помочь в налаживании отношений – почему нет? Пусть дрожат.Однако не стоит долго смотреть в сторону внешней политики. Там все ясно и прозрачно, вокруг нас враги, против которых предстоит сражаться всей Россией. Иначе никак. Ни без внешнего врага, ни без сражений.И это прекрасно, что есть США. Не было бы – пришлось придумывать врага, или, что значительно хуже – искать внутреннего.Конечно, сегодня всех больше интересуют внутренние проблемы. Уже, пожалуй, только самым оголтелым мерещится в снах третья мировая. Остальные, как и весь мир, ее совершенно не желают.А вот жить хорошо и долго почему-то хотят все без исключения.Что можно сказать о словах послания? Это хорошие слова. Слова мудрого правителя, слова патриота своей страны.Но в самом послании скрывается то, что значительно снижает ценность слов Путина. Да, цифра 16. До этого момента было уже 15 аналогичных посланий — и сильно все ощутили на себе магическое действие слов? А как с делами?Зато все неплохо пока еще помнят позорище «майских тезисов», на которые по факту просто все ответственные лица плюнули.Слова – это неплохо. Умные и красивые слова – это дважды неплохо.Но хорошо тогда, когда слова не расходятся с делом. А вот с этим в нашей стране, скажем честно, так себе. Точнее, говорится одно, а исполняется совсем другое.Так и в нашем случае. Можно очень долго анализировать каждое слово, но уже всем или почти всем обилие слов начинает надоедать. Уже хочется дел. Такого, знаете, обилия красивых и полезных дел.Хочется увидеть порядок. Порядок во всем, в здравоохранении, образовании, культуре, работе многочисленных администраций и управлений. Хочется созидания.На словах у Владимира Владимировича все красиво. Но как только выходишь за порог своего дома, понимаешь, что между словами и делами лежит громадная пропасть. И чем дальше от Москвы, тем пропасть ощутимее.Выслушав и перечитав текст послания, хочется сказать только одно. Хватит красивых слов. Дайте красивых дел ну или хотя бы удовлетворительной реализации этих слов.Постскриптум.Когда писался этот текст, пришло известие о том, что правительство пошло на заслуженный отдых.Смотрим… Пока все идет так, как было предсказано буквально на днях. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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