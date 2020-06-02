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Пока врачи сражаются с COVID-19, чиновники скупают дома на Рублёвке - Хазин

02 июня 2020, 14:55  •  8 • Политика
Михаил Хазин в итоговой программе в начале недели подчеркнул, что видит множество косвенных признаков разграбления казны в дни пандемии. Например, пока врачи боролись с COVID-19, чиновники закупали себе коттеджи на Рублёвке, говорит экономист.
Экономист Михаил Хазин, подводя итоги недели накануне, сказал, что Россия пока не готова к реализации национальных проектов. Проблема в чиновниках, которые, как показали события последних дней, не исполняют поручения президента Владимира Путина.
"Мы видим продолжающиеся проблемы с выплатами врачам, видим продолжающиеся проблемы со статистикой коронавируса и целую кучу разных других безобразий. И мы абсолютно чётко понимаем, что возвращаться к нормальной жизни, в том числе к финансированию национальных проектов, категорически нельзя, поскольку эффективность будет ничуть не лучше, чем эффективность выплат врачам. То есть ничуть не лучше, - говорит Хазин, добавляя. - Мы имеем целую кучу косвенных факторов (подтверждающих теорию). Например, в Москве на Рублёвке, где на протяжении пары лет колоссальное количество домов продавалось, неожиданно началась бешеная покупка".
Хазин задаёт вопрос, так почему же началась такая бешеная покупка? И сам же на него отвечает:
"Потому что чиновники упаковали значительную часть средств, которая предназначалась на борьбу с коронавирусом, по правильным кубышкам. Аналогичная ситуация - как мы выяснили, у наших олигархов ещё из 90-х годов капиталы выросли на суммы, вполне себе сравнимые с той, которую государство потратило на борьбу с эпидемией. Возникает вопрос: как это так получилось?" - спрашивает Хазин.
Сегодня мы видим попытки вернуть Россию к нормальной жизни, как связанной с выходом из самоизоляции, так и с началом активной политической жизни. Детали итогов Хазина на канале "Радио Аврора".

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