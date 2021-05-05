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Пока Вашингтон думает: Путину покажут вариант денонсации ДОН

05 мая 2021, 19:40  •  107 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о представлении президенту Владимиру Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Ранее глава делегации России на переговорах в Вене, посвящённых вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями, Константин Гаврилов назвал срок, в течение которого должен решиться вопрос Договора по открытому небу (ДОН). Вашингтону дали время подумать, но недолго, отмечал дипломат.
Законопроект о денонсации ДОН представят на рассмотрение президенту России Владимиру Путину. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. После ознакомления главы государства с документом его передадут на рассмотрение Федерального собрания.
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене, посвящённых вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями, Константин Гаврилов назвал срок, в течение которого должен решиться вопрос Договора по открытому небу (ДОН). По словам Гаврилова, США на раздумья дали месяц.
"Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет", - произнёс дипломат в интервью "Известиям".
Он добавил, что Россия готова кропотливо работать, чтобы претензии с Вашингтоном и другими участниками ДОН были урегулированы.

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