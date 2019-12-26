Пока в России испытывали рунет на устойчивость, в США и Европе рухнули Visa и Mastercard

В США и некоторых странах Европы возникли перебои в работе платёжных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщил портал Downdetector.

Пользователи указывали на проблемы с совершением платежей и плохую работу банкоматов. Похожий сбой в 2018 году произошёл в работе системы Visa.

Интересно и то, что сбой случился спустя несколько дней после того, как в России провели учения в рамках закона об автономном рунете. В частности, испытывались такие параметры, как устойчивость связи, безопасность сотовой связи, защита персональных данных, перехват трафика, безопасность использования "интернета вещей" и так далее.

Министерство финансов России ранее неоднократно заявляло о том, что не располагает информацией о том, что США могут ввести санкции, которые затронут функционирование международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT на территории РФ. При этом в случае возникновения необходимости российские власти могут распечатать Фонд национального благосостояния (ФНБ).

"Я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы", - заявил Антон Силуанов в феврале 2019 года.

Он добавил, что СПГ-проекты России могут быть профинансированы за счёт государства, если из них решат выйти иностранные инвесторы. Также Минфин РФ и Центробанк подготовили набор необходимых инструментов реагирования, которые позволят защитить вкладчиков.