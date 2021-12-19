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Пока в Литве ищут виновных, Таллинн забирает белорусский транзит

19 декабря 2021, 11:35  •  215 • В мире
Товарооборот Эстонии и Белоруссии достиг рекордных значений
В Литве не утихает скандал с транзитом грузов «Беларуськалия», против которого уже действуют американские санкции, а транзит продолжается. Сначала решили сделать виновными в таком непочтительном отношении к «стратегическому партнёру» министров иностранных дел и транспорта, они даже успели написать заявления об отставке. Но потом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните передумала и объявила – министры не виновны, в отставку уйдёт глава «Литовских железных дорог» да председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павилёнис. Однако последний заявил, что не чувствует себя виноватым и в отставку уходить не собирается. В итоге после недельных ссор и разбирательств пострадавшим оказался только глава ЛЖД Мантас Бартушка, все остальные остались при своих портфелях.
Всё это происходит на фоне неоднократных заявлений МИД США о том, что санкции касаются только американских предприятий, а Литва может продолжать сотрудничать с «Беларуськалием», тем более что отказ от белорусского транзита станет ударом по литовской экономике.
Но Вильнюс собирается и далее демонстрировать свою верность Вашингтону. Себе в ущерб.
А в Эстонии не стали спешить доказывать свою преданность Соединённым Штатам, наоборот, решили заработать на соседской глупости и перенаправить белорусский грузопоток через свои порты. И вот уже департамент статистики в Таллине подводит итоги уходящего года: товарооборот Эстонии и Белоруссии достиг рекордных значений, а прибыль эстонских портов и железной дороги от белорусских нефтепродуктов в этом году составила 500 тысяч евро.
Удивительно, но Латвия решила поддержать Эстонию, а не Литву и тоже на этом заработать – в Эстонию белорусские грузы попадают через территорию Латвии. При этом латышский министр транспорта Талис Линкайтс постоянно делает громкие заявления о поддержке всех санкций, введённых США и ЕС в отношении «Беларуськалия».
Правительство Эстонии в ответ на обвинения некоторых «проамериканских» активистов в том, что Таллинн поддерживает «кровавый режим Лукашенко», отвечает: «Вы не понимаете, это другое».
«Движение товаров контролируют таможня Латвии и Налогово-таможенный департамент Эстонии, а перевозчики товаров проверили соответствие товаров санкционным спискам и нарушений не обнаружили. Сейчас у министерства иностранных дел нет оснований полагать, что эстонское государственное предприятие или компетентные учреждения нарушили установленные санкции»,
– так и заявила пресс-секретарь МИД Эстонии Кристина Отс.
Отказываться от возможности заработать, для того чтобы продемонстрировать свою преданность заокеанским партнёрами, ни в Эстонии, ни в Латвии не спешат.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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