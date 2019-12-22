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Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил все надежды "Нафтогаза"
22 декабря 2019, 00:24 • 77 • Политика
Своим официальным заявлением Nord Stream 2 AG разбил все надежды "Нафтогаза", так смело представленные накануне в Facebook. Представители украинской компании поздравляли подписчиков с тем, что работы по укладке газопровода приостановлены. В то же время сегодня Nord Stream - 2 говорит, что проект доведёт до конца.
Представители Nord Stream 2 AG подтвердили решение компании-подрядчика приостановить работу по прокладке газопровода после вступления в силу санкций США, утверждённых военным бюджетом. Накануне документ подписал президент Дональд Трамп, после чего в швейцарской компании Allseas сообщили, что намерены дождаться разъяснений. А пока берут паузу.
Как бы там ни было, оператор строительства газопровода отмечает, что намерен работать над завершением проекта, сдав его как можно скорее.
"Мы вместе с компаниями, участвующими в проекте, будем работать над его завершением в кратчайшие сроки", - цитирует решение ТАСС.
Также подтверждается позиция о важности проекта для безопасности энергопоставок в Европу.
Украинская компания "Нафтогаз", комментируя вступление санкций в силу, в Twitter пишет просто о факте решения. В то же время в Facebook накануне появилось сообщение с поздравлением в связи с приостановкой прокладки.
"Поздравляем, друзья", - писали представители монополиста, добавляя "смайлик" в виде новогодней ёлочки...
Фото: www.facebook.com/NaftogazUA.
В то же время стоит добавить, что поздравлять, по сути, и не с чем. Во-первых, есть готовность продолжать проект. А во-вторых, есть и другой подрядчик - компания "Фортуна".
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