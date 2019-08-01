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Пока в Днепре люди раздеваются ради ремонта моста, в Станице Луганская ополченцы и ВСУ договорились о починке переправы
01 августа 2019, 00:54 • 92 • Политика
Согласована "дорожная карта" ремонта моста в Станице Луганская, в котором участвуют как ВСУ, так и ополченцы Донбасса. А в это время в мирном Днепре жители города готовы раздеться до гола, лишь бы заставить власти закончить ремонт моста, который тянется уже три года.
Пока жители украинского города Днепра готовятся прилюдно раздеться, чтобы власти отремонтировали мост, который они не могут починить уже 3 года, в Станице Луганская контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе "дорожную карту" моста, разделяющего ВСУ и ополченцев. Подробностями поделился полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Он сообщил, что 1 августа начнется разминирование моста. Как только оно будет завершено, начнется непосредственно ремонт. В подготовке ремонтных работ участвуют обе стороны конфликта. По словам Грызлова, это является безусловным позитивным прецедентом.
Тем временем в мирном Днепре, украинские власти уже три года не могут закончить начатый ими ремонт моста. Он должен был продлиться меньше года, но не завершен до сих пор. Местная модель обещала прилюдно раздеться, если власти всё-таки откроют мост ко дню города.
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