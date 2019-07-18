Пока Украина отбрехивается "сенсациями" по MH17, Донбасс сочувствует людскому горю

Ранее в СБУ показательно "сели в лужу", заявив о поимке водителя тягача, якобы доставившего в Донбасс "Бук" из России. В Киеве настаивают, мол, именно русские сбили малайзийский Боинг на территории страны. Однако позже спецслужбы срочно поменяли свои слова – мол, поймали не водителя, а "просто участника" транспортировки Бука.

Пока Украина была занята столь важными делами, в Донбассе не забыли о родственниках жертв, невинно погибших на борту самолета. Там показали, что сопереживают людям, потерявшим близких.

"Сотни граждан ДНР почтили память 298 пассажиров и членов экипажа "Боинга-777", погибших в авиакатастрофе в небе над Донбассом. Прошло уже 5 лет с того страшного дня, когда из-за преступных действий украинских властей погибли невинные люди... Вечная память погибшим!" - написал в твиттере глава ДНР Денис Пушилин.