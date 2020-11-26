«Пока удаётся избежать сценария с тотальным закрытием всего и вся»: в Москве продлили ряд ограничений из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер, действующих в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, до 15 января 2021 года сохраняется требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на дистанционный режим работы, а также о необходимости соблюдения домашнего режима для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями. По словам градоначальника, установленные ограничения позволили избежать «тотального закрытия всего и вся» в российской столице. Между тем общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России достигло 2 187 990 (25 487 — за последние сутки). С начала пандемии выздоровели 1 685 492 человека, умерли 38 062.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении ряда ограничительных мер, введённых в столице для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 остаётся напряжённой. Градоначальник подчеркнул, что на данный момент происходит постепенное сглаживание динамики роста госпитализаций и пневмоний, однако ещё рано говорить о снижении уровня заболеваемости.

«Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением», — написал Собянин в своём блоге.

Согласно указу градоначальника, до 15 января москвичам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, следует соблюдать домашний режим. Также предприятиям и организациям поручено до 15 января обеспечить дистанционный режим работы не менее чем для 30% своего персонала. Кроме того, будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

«В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу. Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удаётся избежать самого тяжёлого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся», — заявил Собянин.

Согласно данным оперштаба столицы, в Москве за последние сутки выявлено 6075 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в столице было зафиксировано 577 177 случаев COVID-19. При этом в столице выздоровели уже 428 418 пациентов. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 8603 человека.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в России достигло 2 187 990 случаев. За последние сутки суточный прирост составил 25 487. По сообщению оперштаба, 21,6% новых случаев не наблюдалось клинических проявлений.

За предыдущие двое суток в стране число зафиксированных случаев COVID-19 составило 23 675 и 24 326.

С начала распространения COVID-19 в России выздоровели 1 685 492 пациента, в том числе 25 073 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний, скончались 38 062 человека. За последние сутки зарегистрировано 524 летальных исхода.

Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, российские производители вакцин от коронавируса близки к запуску масштабного производства препаратов.

«Сейчас производители фактически находятся в финальной стадии масштабирования производства, и мы видим, что сегодня объёмы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить о том, что в декабре-январе эти объёмы будут значимо увеличены для того, чтобы начать движение сначала по определённым категориям населения, в затем выходить уже и на более широкие», — добавил Мурашко.

Согласно информации Роспотребнадзора, на данный момент в России проведено более 74,2 млн тестов на коронавирус. За сутки специалисты провели 505 тыс. тестов на COVID-19.

РИА Новости

© Пресс-служба Роспотребнадзора

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также сообщили, что в ряд регионов для проведения пострегистрационных клинических исследований поступила вакцина «ЭпиВакКорона».

«Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Тюменской области, Калининградской области и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клинические базы приступили к набору 4 тыс. добровольцев, из которых к исследованию допустят 3 тыс. человек.

18 ноября Минздрав выдал центру «Вектор» разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона». Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот до конца года.

Высокая температура и кашель — наиболее частые симптомы заболевания COVID-19 среди детей. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Также, по его словам, у 2% детей отмечается изолирование поражение желудочно-кишечного тракта без респираторных симптомов.

«Специфичных симптомов коронавирусной инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается. Из всего набора, который есть при других респираторных инфекциях, чаще всего отмечается повышение температуры и кашель», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала одышку «самым грозным симптомом» коронавирусной инфекции.

Добавим, что в мире выявлено свыше 60 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число заболевших приходится на США (более 12,7 млн), Индию (9,2 млн), Бразилию (6,1 млн) и Францию (2,2 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 1,4 млн человек, в том числе 262 тыс. в США, 170 тыс. в Бразилии и 135 тыс. в Индии.